Un piano en el aeropuerto

Con notable acierto el ente público que gestiona los aeropuertos españoles, AENA, ha decido instalar un piano de cola en el aeropuerto de Palma. Buena iniciativa, aunque debería ir unida a una intensa ‘desmercantilización’ de sus saturadas instalaciones.

Ya casi nadie llama Son Sant Joan al sitio de obligatorio paso para entrar o salir de Mallorca (se pierden los topónimos propios). Es una pena. Lo hemos visto crecer, extenderse hasta convertirse en una pequeña urbe. Hubo un tiempo en que aquel lugar era más familiar, más humano. Casi, casi podías ver a tus seres queridos cuando subían o bajaban del avión.

Todo cambió. El turismo se masificó. A muchos nos dio por viajar, aunque algunos no pueden pagarse esos vanos intentos de huir de su realidad.

Con la pandemia hubo un tiempo muerto en los desplazamientos. Los aeropuertos dejaron de estar congestionados algunos meses, más fue una época de mascarillas, desinfectantes, salvoconductos, certificados y hasta tomas masivas de temperatura. Aquello pasó, gracias a Dios.

Volvió la avalancha. La ciudadanía tenía ganas de desplazarse, de desquitarse de los confinamientos, olvidar las penas. Las compañías aéreas reverdecieron. Al Estado se le alegraron los ojitos con aquella euforia.

Ahora estamos en pleno trajín y llevando al límite las capacidades de las terminales, torres de control y franjas para volar. Son Sant Joan es un hormiguero de noche y de día. Funciona bien, todo hay que decirlo.

El Gestor, para amenizar a las riadas de pasajeros, ha decido dejar un piano de cola a la vista. Si entre el río humano hay un músico, profesional o aficionado, y que no esté estresado (agotado), por colas, controles y caminatas, puede interpretar alguna pieza.

Los impulsores del invento pronostican que el pianista se quedará contento. Los otros usuarios se maravillarán. Habrá que verlo. Pronto circularán vídeos.

Pasemos a las críticas. La entidad estatal ha convertido sus instalaciones en un mercado persa, lo que le genera una ingente cantidad de ingresos. Desaparecieron los amplios, cómodos y seguros, pasillos. Para acceder a la zona de embarque uno, forzosamente, ha de adentrarse en un intrincado, abarrotado e incómodo zoco.

«Oiga, que yo no quiero ir a un centro comercial, que yo deseo llegar sano y salvo a mi puerta de embarque». Da igual: todos deben de pasar por las paradas de perfumes, turrones, alcohol, bollería… No estás obligado a comprar (solo faltaría), pero mercancías, vendedores, curiosos y catadores gratis de colonias dificultan el tránsito. No quiero pensar qué pasaría en caso de emergencia o evacuación rápida.

No hablemos de economía. Cualquier alimento, bebida o recuerdo cuesta un ojo de la cara. La masificación se traduce en que se paga a precio de oro por un servicio de escasa calidad. Los viajeros son rehenes. Las normas de seguridad impiden, por otro lado, la introducción en determinadas áreas de bebidas no adquiridas en tiendas y bares de los concesionarios. Se puso un tope al coste de un botellín de agua, pero el Tribunal Supremo proclamó que eso iba contra el libre comercio.

Jesucristo improvisó un látigo para expulsar del Templo de Jerusalén a los mercaderes. Me temo que AENA no está por la labor.