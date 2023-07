Los resultados del 23J, tras un recuento taquicárdico que se extendió al recuento del voto del CERA, dejan sobre el tablero político un mandato ciudadano tan inapelable como complejo para la configuración de un gobierno, necesariamente de pacto. La derecha no suma y la izquierda depende de Junts. La transversalidad ni se contempla. La repetición electoral no se descarta. El Rey medita en Marivent cómo afrontar en este diabólico escenario uno de los cometidos más relevantes que le otorga la Constitución, proponer la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. A los días de navegación apacible por Mallorca, le sucederán días tormentosos en Zarzuela. Felipe VI tiene la primera llave de la investidura y debe decidir entre tres posibilidades. Puede promover a Alberto Núñez Feijóo como candidato del partido más votado, pese a no reunir los escaños necesarios tras el portazo sin contemplaciones del PNV. Puede volver a confiar en Pedro Sánchez, que sí puede lograrlos, siempre y cuando seduzca a Carles Puigdemont, poseedor de la segunda llave de la investidura del gobierno de España, cuya Fiscalía quiere a su vez extraditar de Waterloo para meterlo en la cárcel por delitos derivados del 1-O. Por último, el monarca puede acabar activando el botón nuclear de nuevas elecciones por falta de candidato viable en un país que no va solo de rojos y azules, que tiene una diversidad territorial y política que también cuenta.

Feijóo puede hacer un Tamames, empeñarse en una investidura instrumental, como aquella fallida moción de censura, y utilizar el estrado del Congreso a modo de primer acto de campaña por si repetimos comicios. Desde Génova, donde siguen resonando los vítores a Ayuso en la noche electoral, el líder del PP desconcierta con su estrategia. Pasa de prometer la derogación del sanchismo a pedir el apoyo socialista para ser presidente sin la ultraderecha. Por un lado, espolea a la formación de Santiago Abascal porque limita su capacidad para tejer alianzas que allanen su camino a la Moncloa, y por otro mantiene con él las complicidades propias de quienes comparten ejecutivos y programas de gobernabilidad en varias autonomías, como la balear, donde pueden llegar incluso más lejos. Además de converger en el Consell de Mallorca y en varios ayuntamientos, ambos partidos negocian para extender su entente a Palma. El asimétrico Jaime Martínez, que inicialmente se apoyó en la izquierda para arrancar el consistorio que gobierna en minoría, ha desbloqueado otros asuntos de calado con Vox. El precio pagado, la cancelación del consenso lingüístico vigente desde 1987, un trofeo de caza mayor para Fulgencio Coll, que la OCB llevará a los tribunales. Como presidente en funciones, Sánchez trata de escribir un nuevo capítulo de su manual de resistencia en el angosto desfiladero que le ha dejado el 23J, que no ha sido el epílogo que muchos pronosticaban. Pero pasar de apoyar el 155 del PP de Mariano Rajoy en Cataluña para «poner freno a cualquier quiebra unilateral» a pedir el sí de Junts, que no le hará presidente «a cambio de nada», es todo un viraje de incierto final, que tensa costuras por la dificultad de armonizar el respeto al marco constitucional con las reclamaciones de amnistía y referéndum. Se abre un periodo de negociación, vienen días de malabarismos políticos para gestionar el mandato del pueblo soberano. Sería un fracaso de todos volver a abrir las urnas y sumir a España en un periodo de incertidumbre.