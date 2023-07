Contra la aritmética

A hí se encuentran exactamente los anticonstitucionalistas de derecha extrema. Y ahí se encuentran los gesticuladores profesionales que los hay, muchos, y de todo color. Pero parece que la gente ha hablado, un setenta por ciento y unos puntos más de participación que no está nada mal con el bochorno continuo que se vive y con casi todos los medios a favor de un órdago que alentado por una mala analítica de la situación, y del futuro, por parte de algún líder del Partido Popular europeo, ha estrellado los resultados a las puertas de la nueva presidencia europea.

Cuando las cosas se dejan de lado y no se afrontan pasa que vuelven a la superficie. El presunto «delincuente», para algunos, es hoy muy necesario para cuadrar el arco parlamentario. Estas paradojas suceden por desafiar a la evidencia pues el de Waterloo en algunos casos ha respetado más la Constitución que muchas y muchos de aquellas y aquellos que, día tras día, la citan que parece que ni la han leído, no la conocen a fondo o son ya meros cultivadores natos de la mentira goebbeliana.

Por otro lado, una parte de la izquierda manipula datos comparando Sumar, que no ha bajado, con la antigua Podemos. Análisis errático y demagógico que muchos medios han secundado tendenciosamente. Sumar es una opción nueva y diferente al tradicional eje izquierda/derecha, eje, por cierto, separado apenas por dos escaños cuando el auténtico reto para avanzar han sabido leer en el desbloqueo territorial y su más que deseable racionalización.

Los que durante años se han llenado la boca de Estado de Derecho solo quieren un estado de derechas, totalmente legítimo siempre que fuese dentro de la misma Carta Magna, faltaría más. Da casi vergüenza desplegar ciertos razonamientos por su obviedad pues es aconsejable repasar, la lean por primera vez que nunca es tarde y parece, como ustedes comprobarán, que está redactada por un grupo de personas con cerebro, visión de futuro y ansias de perpetuar, en la medida que se fuese adquiriendo, cierto grado de tolerancia y pluralidad nacional. Sí, ha sido la campaña de las fakes más recalcitrantes, la manipulación y la mentira. Quizás va siendo hora que aquellos que legislan debieran vigilar la manipulación de los datos de quien alienta apagar el fuego con gasolina. El Estado Español merece un gobierno a la derecha o a la izquierda democrático y dentro de un estado de derecho fiel y leal al contrato tomado con los ciudadanos en 1978 y no solamente al antojo de unos pocos que eligiendo su propia aventura vacían de sentido el texto.

El caótico plan de Feijóo, o de quien haya dirigido la línea de su campaña, ha contrastado con los errores de Sánchez y su tropiezo en el cara a cara. Ya salía de una flagrante desautorización y desafío por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid al no permitir subir, en un acto, a un ministro del Gobierno. Esas seguidas muestras de debilidad deberían poner sobre la mesa la contradicción de no plantear siquiera un 155 a la política independentista radical madrileña. Y es que estamos atendiendo a lo que alguien denominó futbolización de la política y una prueba de ello es lo mucho que se alejan todas y todos de la coherencia tomándonos a los ciudadanos por auténticos imbéciles.

Una parte del independentismo pidió sin rubor ni manías la abstención. La esencia de lo catalán nace en la Catalunya Vella y más concretamente en el Empordà y con su vértice en Empúries por donde entraron griegos y romanos sin guerrear. En la Rioja no conocían la vid, mientras este cultivo llegaba por la llamada Costa Brava. Pactos, negocios, mercadeo o intercambio de productos y de bienes, todo antes que la guerra, ese fue, mucho tiempo ha, el genuino sentimiento de nuestros antepasados, pero hoy se han instalado en el sacar pecho o comparar quién la tiene más larga y eso en una parte del independentismo que coge esa conducta como suya algo presuntamente tan mesetario. El yo más y el ahora van a ver. Menudo ridículo en la actual correlación de fuerzas. Pero la ciudadanía no ha votado para nada en ese sentido y si así se quería no haberse escaqueado de la votación. Sacar pecho y retarse continuamente no es una manera de ser muy catalana que digamos. Tampoco es una manera muy democrática de funcionar acusar de prófugo y delincuente al mismo político que en cuarenta y ocho horas vas a tocar a su puerta. Si el sr. Puigdemont no sucumbe a la presión debiera hacer un gesto y mostrar a Europa y al mundo en que consiste la catalanidad, pero más en modo Pau Casals que no Pujol, el del cheque en blanco a Jose M. Aznar, artífice sénior de los actuales lodos. Tolerancia y respeto al vecino puede ser un promedio titular de este escrutinio, el President en el exilio ha sido más respetuoso con las leyes españolas que muchos de los que dicen velar por ellas. El resto es cutre demagogia.

Es la hora de los grandes gestos y de recordar cómo en momentos más delicados se vivieron episodios históricos que desbloquearon situaciones que no dejaban avanzar en lo territorial, lo social, ni en lo político. Un paso como el de Suárez y Tarradellas sería provechoso para todo el mundo. En Catalunya y en España. La incómoda, impaciente y dubitativa cara del experimentado político sr. Feijóo, en el balcón de Génova, nos puede hacer pensar que para nada es imposible. Sánchez, por otro lado, ha demostrado estar un poquito más por la concordia en Catalunya, si obviamos la gregaria gesticulación cuando se trataba de hacer la ola en la grada al referirse al exiliado político que algún día será reconocido por haber evitado daños mayores. La breve gesticulación futbolística del Presidente Sánchez no fue tomada tan en serio por los votantes del Principado, su disciplina en otro deporte lo alejó a tiempo de esos inútiles aspavientos.

Las herramientas que pone la actual Constitución en manos de los ciudadanos han hecho que estos den una lección en Europa y sea en el extremo occidental donde se haya impedido la entrada de algunos candidatos que cuando menos militan, o han militado, en el filonazismo. Si el sr. Trias ha sido alejado del gobierno de Barcelona y ahora Waterloo no es un lugar tan inhóspito solo es señal de que faltan hechos y no gestos para demostrar que se camina hacia la madurez democrática más a buen ritmo por parte de la ciudadanía que por parte de la clase política que solo abandona su cojera en los bailes de las noches electorales.