Què votaren Felipe i Aguirre?

De vegades m’agradaria entrar en el sobre que protegeix el vot secret d’alguns polítics. Voten el partit en el qual militen des de fa moltes dècades? Donen suport a una formació aliena a la seva filiació, però què, d’acord amb les seves paraules o silencis, sembla més propera al seu pensament actual? Veritablement, pel que callen o declaren es pot deduir que existeix una elevada probabilitat que aquest sufragi sia incoherent amb la seva carrera política. Vegem alguns exemples.

Què va votar Felipe Gonzàlez? L’expresident del Govern entre 1982 i 1996 es mostra crític amb tot el que representa Pedro Sánchez. No oblida que l’actual líder socialista derrotà la seva candidata a la secretaria general, Susana Díaz. Tampoc li agrada l’actual política de pactes, sense tenir en compte que les circumstàncies han variat molt des de 1993. Aquell any, quan necessità el suport de Jordi Pujol per governar, rebé tantes crítiques sense pietat. La dreta mediàtica que ara el lloa el qualificà de venut als catalans per cedir un 15% de la recaptació de l’IRPF a canvi del suport nacionalista. Tres anys després, quan José María Aznar obtingué una victòria insuficient, s’humilia en el pacte del Majestic i concedí un 30%.

Gonzàlez no ha escoltat els preca de Rodríguez Zapatero i s’ha negat a pronunciar una sola paraula per animar el vot al PSOE. Si rebutja els pactes, hagués pogut dnar suport a les polítiques socials. Ni això. És possible que ara que gaudeix de la vida en iots i casals impressionants, la forta pujada del salari mínim li sembli intolerable per a les butxaques dels milionaris. I, casualitat, Alfonso Guerra, el seu amic de joventut del qual es distancià a la maduresa, sembla haver-se reconciliat amb ell en la vellesa.

A qui votà Pablo Casado? És difícil imaginar-lo donant suport a Isabel Díaz Ayuso en els comicis del 28 de maig, però mai se sap. Des de la seva decapitació en el carrer Gènova de Madrid, se sap molt poc d’ell. Sembla que s’hagués retirat a una cartoixa. Si ha votat al Partit Popular, probablement ho ha fet amb un fort dolor al cor causat pels punyals que li clavaren sense compassió quan denuncià una suposada corrupció de la presidenta de Madrid.

I Esperanza Aguirre? Fa contínues declaracions d’admiració vers Santiago Abascal –per a qui creà un xibiu de vuitanta mil euros quan es quedà sense ofici ni benefici–. Demana reiteradament que el Partit Popular pacti amb Vox o que s’apropi ideològicament a l’extrema dreta. Per tant, es pot pensar i creure que no li hauria costat massa introduir a l’urna una papereta del partit verd en lloc de la del blau.

Anem amb els polítics de casa. Què votà José Ramón Bauzà? Se’n anà del PP per entrar a Ciudadanos. Albert Rivera li va fer una oferta –innecessària, cal afegir– que no podia rebutjar: cinc anys com a eurodiputat. Bona vida. Viatges de luxe a Càtar. Lluny de camisetes verdes. Com agraïment per tanta generositat hauria votat al partit taronja. El problema és que, com a passa prèvia al seu enterrament, no es presentà a les eleccions del 23 de juliol. Què votà l’expresident: PP o Vox? No ho sé ni m’importa, però em jugaria un cafè que l’any vinent, quan es renovi el Parlament Europeu, farà tot quan pugui per no tornar a l’apotecaria del Pont d’Inca. El mateix dilema tengué fa una setmana Patricia Guasp, la mallorquina escollida per Inés Arrimadas, per apagar el llum i tancar la porta de la seu del partit… encara que ella defensàs amb dents i ungles que el destí de Ciudadanos era brillant.

I Pablo Iglesias? Després del menyspreu amb què Yolanda Díaz tractà Irene Montero, no es pot descartar que el votàs a Frente Obrero o Caminando Juntos.

Què votà Alberto Núñez Feijóo? Cal suposar que al PP, però és possible que es confongués, igual que va fer amb Andalusia i Extremadura o Las Palmas i Palma. I més si tenim en compte que duu tota la vida escrivint el seu llinatge com Feijóo quan la Real Academia Española deixa clar que és Feijoo.