A l’hora de fer la compra molts com jo mateix freqüentam, d’entre els mercats municipals de Palma, el de l’Olivar. Quant al mercat de Santa Catalina, els darrers pics que hi he anat ha estat només per gaudir d’un bon aperitiu o d’un bon berenar. El tercer mercat, Pere Garau, fins fa no res era per a mi un establiment quasi desconegut. L’altre dia de pagès, després d’una visita decebedora, el gran solleric Tomàs Morell em descobrí les qualitats d’un mercat que, casualment, du el nom de l’enginyer que dissenyà el tren de Sóller. Em va informar que convé anar-hi els dimarts, dijous o dissabtes, dies en que, a més dels estands interiors del mercat, s’instal·len unes atractives parades exteriors que completen l’oferta, sense oblidar els bons preus de molts dels productes a la venda.

Complida la visita un dissabte, valorats amb més criteri les virtuts del mercat, de sobte m’assaltà l’interrogant de perquè l’antic mercat de l’Olivar ha pogut millorar la seva distribució, modernitzar les instal·lacions, comptar amb una gran oferta i un aparcament mentre que Pere Garau mai no ha estat capaç de resoldre dignament els problemes que pateixen usuaris i clients. La resposta és senzilla. L’any 2003 l’antic Olivar es transformà gràcies a una inversió total de 3,6 milions d’euros, dels quals 2,4 milions foren a càrrec del Govern Balear i la resta aportació dels usuaris (placers) del mercat. A anys llum de les inversions destinades al mercat de Pere Garau que han caigut en comptagotes i quasi sempre per tapar goteres, renovar el trespol, arreglar desperfectes o reparar estropells. Com avui mateix! l’Ajuntament acaba d’aprovar 139.404 euros per reparar la coberta del mercat. Amenacen pluges? La passejada pels mercats en ple estiu m’ha permès fer una ullada a l’oferta assequible del gènero que prové de la subhasta de la Llotja del peix. El peix de prémer, millor brou del món, el gerret, modest, bon preu, els molls, preciosos, fregits o en escabetxo, la ratjada au beurre noir, la mussola guisada o empanada, el lluç amb salsa verda o arrebossada, de l’aranya, les popes dins l’arròs, si trobes una càntera o un escorball, al forn, alerta amb el cap roig, preu i punxades i, last but not least, un pop de Miquel Barceló, ben cuinat amb molta ceba, et semblarà estar combregant a la Seu.