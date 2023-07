El fracaso de Feijóo

El resultado de las elecciones del domingo es claro. La victoria del PP es insuficiente para poder formar gobierno; la suma con Vox, Coalición Canaria y UPN sólo alcanza 171 escaños. La derrota del PSOE es insuficiente para impedirle a Sánchez formarlo pactando las condiciones con Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG (172 escaños) y JxCAT (7 escaños). De mantenerse los resultados con la incorporación del voto desde el extranjero, a Sánchez le basta con la abstención de JxCAT para hacerse con la investidura. Si se alteraran con algún diputado más para el PP, se requeriría el voto afirmativo del partido de Puigdemont, prófugo de la Justicia. La cuestión reside pues en la virtualidad de ese pacto con los independentistas, al alcance de la mano con todos ellos, excepto con JxCAT. La diferencia con la investidura de 2020 es que no sería suficiente su abstención, deberían votar a Sánchez, lo cual introduce nuevos matices; el más importante es que el precio a pagar por el voto afirmativo se incrementa, tanto a EH Bildu, que sobrepasa al PNV, como a una ERC con una fuga importantísima de votos al PSC. La alianza entre PSOE y Sumar está descontada. Las dudas residen pues en si la factura a pagar será o no asumible para el PSOE. JxCAT ya ha fijado su precio: amnistía y referéndum de autodeterminación. Si todo transcurre según el pálpito generalizado, a izquierda y a derecha, Sánchez formará gobierno. Si hasta para Sánchez el precio es desmesurado, estaríamos en situación de bloqueo y repetición de elecciones en diciembre, pues la posibilidad de un pacto PP-PSOE no existiría sino en los sueños húmedos de los socialdemócratas del PP. Pero siempre hay quienes no desesperan: los que, admitiendo que lo más probable es un gobierno de Sánchez, conjeturan que no sobreviviría a los desacuerdos de una alianza Frankenstein corregida y aumentada y/o a la corrección fiscal de la UE a partir de enero de 2024, cuando los fondos dejen de existir y se exija reducir déficit y deuda.

Pertinente es, además de conjeturar los escenarios que pueden presentarse a partir de ahora, el análisis de los resultados de las elecciones, tan ajenos a los que anunciaban los sondeos preelectorales. Una primera constatación es que el voto de la derecha, PP y Vox, no ha sido muy diferente de su serie histórica. La mayoría absoluta de Aznar en 2000 se consiguió con 10.300.000 votos y 183 escaños; la de Rajoy en 2011 fue con 10.800.000 votos y 186 escaños; el 23J el PP y Vox han conseguido 11.100.000 votos y 169 escaños. La suma en votos de la derecha ha superado ligeramente su serie histórica, en la que también podría incluirse la suma de PP y Ciudadanos en 2015, que alcanzó los 10.750.000 votos y sólo 163 escaños, sin mayoría absoluta. La conclusión es clara: cuando la derecha se presenta unida consigue la mayoría absoluta, como en 2000 y 2011; cuando se presenta dividida, como ahora PP y Vox, no la consigue y se posibilita el gobierno del PSOE con sus alianzas Frankenstein. Es una situación que se arrastra de bibloquismo con equilibrio de votos entre derecha e izquierda más nacionalismos, que sólo puede desequilibrarse en favor de la derecha si se presenta unida. Lo mismo no podría decirse de la izquierda porque no estamos en un eje ideológico derecha-izquierda sino en otro ideológico e identitario derecha-izquierda+independentismo, donde la izquierda abandona paulatinamente la socialdemocracia para sumarse a las políticas de identidad y lengua. El fracaso de Feijóo cabe atribuirlo, en primer lugar, a una sobrevaloración de los resultados globales del 28M. La llamada por la izquierda «ola reaccionaria» no fue tal. El PP obtuvo el 31,53% de los votos frente a un 28,12% del PSOE, un suelo muy notable. La sobrevaloración residía en la posibilidad de sumar al PP los votos de Vox, que provocaron el predominio de municipios y autonomías gobernados por el PP en solitario o en alianza con Vox, como en Valencia, Balears y Extremadura, con agria polémica en Extremadura y Murcia, comunidad donde no se ha podido formalizar todavía ningún acuerdo. La gestión de los pactos por Feijóo ha sido desastrosa, dejándola en manos de los territorios y practicando el seguidismo del de Mazón en Valencia o escenificando un ataque inclemente de Guardiola a Vox seguido de una bochornosa rectificación a instancias de Feijóo. Si a la demonización de Vox por parte de la izquierda le sigue otra del PP se consigue una movilización del voto de la izquierda. Si a todo el desbarajuste de los pactos se le une el extremismo agudizado de Vox en cuestión de libertades, como la oposición a la vigente regulación del aborto o el cuestionamiento del derecho europeo de la UE frente al derecho de cada Estado, en sintonía con Meloni, Orban, Morawiecki y Le Pen, se consigue que quede en nada la supuesta fuga de votos moderados del PSOE hacia el PP que hubieran quizá posibilitado un gobierno del PP en solitario o con Vox. Otra fantasía de Feijóo, como aquella de pactar la derogación del sanchismo con el PSOE bueno (inexistente). Feijóo ha recuperado al PP del estado de postración inducido por Rajoy y Casado, pero no ha tenido el cuajo necesario para obtener votos de otros caladeros. Cuando la entrega del Sáhara a Marruecos, los indultos a los golpistas, la orgía legislativa trans y del ‘sí es sí’ y la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, no tuvo el coraje de presentar una moción de censura. Dijo que ya se la harían los ciudadanos el 28M. Cuando los resultados de estas últimas le fueron favorables confió irresponsablemente en una traslación de las mismas al 23J, que la victoria se la conseguirían los ciudadanos, sin que él tuviera que abandonar su tradicional circunspección. Decidió vivir de rentas y aupado por un debate engañoso, ganado más por el desquiciamiento de Sánchez que por una brillantez propia, se permitió la soberbia de despreciar el debate en TVE: «un debate entre perdedores». Y mientras Sánchez invocaba la épica de la remontada, con hambre de votos y poder, él se limitaba a fantasías, a avanzar ceses del sanchismo y a la estructuración de su gobierno; a especular con los 160 escaños que le permitirían gobernar en solitario; a vender la piel del oso que debían cazar los votantes, no él; él sólo quería gestionar bien el esfuerzo ajeno, como buen gestor. Feijóo es el Bartleby de Herman Melville: «Preferiría no hacerlo». Un líder tiene que currárselo, tener pasión y alma, aunque sea maléfica, como Sánchez. Feijóo no la tiene y ha fracasado.