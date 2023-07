Sánchez dobla y gana

No hay duda de que el líder del PSOE ha salido reforzado del anticipo electoral. Dobló la partida tras el batacazo de la izquierda en las municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, y ha ganado su plebiscito personal, porque solo él tiene alguna opción de lograr la investidura. El fracaso del popular Alberto Núñez Feijóo es claro porque ni ha logrado esa soñada victoria por encima de 150 diputados, una expectativa que él mismo fijó como condición para gobernar en solitario, ni tampoco suma mayoría absoluta con Vox.

La realidad es que el PP no tiene con quien pactar más allá de Coalición Canaria y la treintena de diputados de la ultraderecha, cuyo retroceso electoral es una de las mejores noticias junto al derrumbe del voto separatista. En cualquier caso, los populares tienen un problema con la pluralidad política de España que les resta opciones de gobernar.

Ahora bien, que Sánchez sea el único que tenga alguna posibilidad de volver a ser investido no significa que vaya a lograrlo. Bien es verdad que el entendimiento a su izquierda es mucho más fácil ahora. Sumar no es Podemos, ni Yolanda Díaz es Pablo Iglesias. Esta vez sí había un bloque de izquierdas, rodado tras su experiencia en el Gobierno, con propuestas complementarias y buena sintonía personal. A finales de 2019, el acuerdo entre socialistas y morados fue a contrapelo, tras una repetición electoral que se produjo justamente porque Sánchez no quería sentar a Iglesias en el Consejo de Ministros ni tampoco deseaba un acuerdo formal con los independentistas.

Esta vez, en cambio, los pactos con los socios parlamentarios no son difíciles, más bien lo contrario porque el miedo a la derecha, particularmente a la entrada de Vox en el Gobierno, blinda los apoyos a Sánchez por parte de ERC, EH Bildu, PNV y BNG. Gratis tampoco se lo van a dar, pero nada de lo que piden los republicanos es imposible, como por ejemplo el traspaso de Rodalies o una mejora de la financiación, aunque para ese viaje al autonomismo no hacía falta el tortuoso ‘procés’.

El mayor y único escollo real es Junts, aunque con una abstención podría ser suficiente para que en una segunda vuelta Sánchez lograse más votos a favor que en contra. Ahora bien, la pregunta es qué incentivos tendrían los de Carles Puigdemont para el desbloqueo. A priori me parece que muy pocos, y ninguno que sea confesable. Por un lado, la amnistía para los encausados y condenados por el ‘procés’ es casi imposible. Tras la supresión de la sedición del Código Penal, el único delito con penas de prisión es la malversación.

El perdón

El Gobierno podría conceder el perdón a Puigdemont si regresase a España y pisara un tiempo la cárcel. Ese no sería un escenario improbable, pero nadie lo pondría por escrito, claro está, y tampoco es descartable que el expresident prefiera antes prolongar su «exilio» trasladándose a Suiza para evitar ser entregado a la justicia española.

Y en cuanto a la autodeterminación, es del todo imposible que Sánchez entrase a negociar la celebración de ningún tipo de consulta que quebrara la soberanía nacional de todos los españoles. Por mucho que la derecha difunda esa hipótesis, eso no ocurrirá jamás porque el PSOE estallaría en pedazos y tampoco es viable sin una reforma antes de la Constitución. Tanto ERC como EH Bildu lo saben perfectamente, y por eso, sin renunciar a su deseo de independencia, hablan con eufemismos en cuanto a sus demandas autodeterministas.

Lo que ocurre es que Junts ha hecho de la crítica a ERC, a quien acusa de vender muy barato su apoyo a Sánchez, la razón de su identidad política. El derrumbe de los republicanos tanto en las municipales como en las generales fortalece esa hipótesis y favorece la intransigencia de Junts. Pero la repetición electoral por esa razón, evidenciando la negativa a ese referéndum, tampoco es un mal escenario para Sánchez. Esa línea roja habría quedado perfectamente marcada y desactivada la acusación del PP y Vox de que es un vendepatrias.

En definitiva, el líder socialista dobló su apuesta y sale fortalecido, tanto si en Junts se avienen a una abstención a cambio de alguna promesa inconfesable, como si volvemos a votar a finales de año.