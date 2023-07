Después de estas elecciones, creo necesario realizar una reflexión, no sobre el momento político que tiene saturados a gran parte de los españoles, sino sobre los ciudadanos, sobre la sociedad. Hay que aprovechar esta nueva etapa para que los ciudadanos cobremos el papel de actores principales de la misma, y que los medios de comunicación conecten y presten más atención y protagonismo a la sociedad civil.

El II Congreso Nacional de la Sociedad Civil, organizado por la Fundación Independiente presidida por Aldo Olcese en 2022, intentó plasmar una exposición clara de cómo relanzar la sociedad española identificando primero los problemas y, después, las soluciones para ello.

Desde el 2004, el Centro de Investigaciones Sociológicas viene detectando una bajada de la confianza en los políticos.

El presidente del Real Instituto Elcano resumió muy claramente los problemas para relanzar España y cita entre otros:

• Enfrentamiento tosco entre los partidos políticos. Pero la gravedad es que este enfrentamiento ha llegado a los partidarios de cada uno de los partidos, no sólo se queda en la clase política como tal vez ocurre en Italia, sino que afecta a la convivencia y a las relaciones personales o familiares por tener opiniones u opciones políticas diferentes, deteriorando el diálogo y la diversidad de posturas, enriquecedora y necesaria para el progreso. La moderación y capacidad de escuchar al otro ha dejado de ser una virtud para ser un defecto, por lo que los moderados pierden confianza en cómo relanzar España.

• La ciudadanía pide una política que sea solución y no problema. Pagamos impuestos básicamente para recibir unos servicios que corresponden al estado de bienestar social que hemos creado y, en general, los servicios son razonablemente buenos, pero además pedimos a todos los políticos que sean parte de la solución de relanzar España, y no un problema. Los ciudadanos -que no súbditos-, agentes económicos y sociales y sociedad civil somos los que aportamos valor para relanzar España, y, después de estas elecciones, mayoritariamente pedimos que no se creen más problemas por parte de los políticos, así como una menor crispación.

• La sociedad española tiene muchos activos y los demostró al acordar la actual Constitución ¿Qué ocurre en las generaciones que han cogido el relevo? ¿Deberían los que optan a ser dirigentes en la actualidad estudiar los valores de tolerancia y respeto de quienes lo hicieron partiendo de la intuición?

• Otro activo importante, por el momento, es la integración de la inmigración y su acogida. Llevamos años realizándola sin tensiones ni racismo, y no lo podemos perder, para ello miremos la situación de nuestra vecina Francia. Nuestra democracia es de calidad, según instituciones como Freedom House, o la Universidad de Gotenburgo. No fomentemos ahora una crisis institucional, sin saber a dónde nos conduciría.

• Un activo más es la Unión Europea para relanzar España. Europa aprendió cómo afrontar una crisis económico financiera después de la del 2009 en la que se cometieron errores, basta ver cómo ha afrontado la crisis del 2020 derivada de la pandemia: el programa de recuperación, los fondos Next Generation, es un ejemplo entre muchos, y todos son una oportunidad única para transformar nuestro país. Si todos estos fondos llegan a sus verdaderos destinatarios, los creadores de riqueza será un triunfo.

• En definitiva, la convivencia, el diálogo, la tolerancia, son valores en los que coinciden la mayoría de españoles. Si realizamos un análisis, el 74% de los diputados estarían en el centro de la campana de una hipotética campana de Gauss elegidos en las últimas elecciones, y si lo miramos en votos dos terceras partes demuestra que esto es lo que queremos la mayor parte del país, no permitamos, pues, que los extremos (esas minorías), en aras de la gobernabilidad, impongan sus criterios. No puede ocurrir que los árboles no nos dejen ver el bosque, no son los árboles de los extremos externos los que deben marcar la agenda de ‘Relanzar España’, es el bosque el que debe dirigir el país respetando a las minorías y aceptando su peso. Y el bosque no está formado por los partidos políticos, sino por la ciudadanía que se expresa a través básicamente a través de los partidos políticos en unas elecciones con unos mandatos, pero también con otros medios de una sociedad civil que debe ser más fuerte, más independiente y más escuchada.

• El Euro barómetro indica la pérdida de confianza en las instituciones políticas, en los políticos y en los gobiernos y, tras estas elecciones, los ciudadanos hemos enderezado un rumbo para que los políticos de posiciones más de centro sean a derecha e izquierda tengan mayor poder y disminuya la representatividad de los discursos más populistas de soluciones fáciles, que no conducen a la recuperación y transformación de la sociedad.

Todo ello nos lleva a reflexionar que las conclusiones descritas anteriormente en el II Congreso Nacional de la Sociedad Civil, bajo la organización de la Fundación Independiente, son totalmente vigentes un año después tras los procesos electorales, en que el reparto del poder político este tan distribuido, que el principal nexo de unión sea la sociedad civil.

El triunfo de España en el largo plazo será para las administraciones políticas que estén más cerca de los ciudadanos y que apueste por y darle un mayor protagonismo a la sociedad civil.