El modelo alemán

Lo sucedido en España con respecto a la última reforma laboral explica la crisis irracional en que está sumida la gran política española, es decir, la que hace referencia a los equilibrios superiores del sistema. Como es conocido, la reforma fue pactada por los agentes sociales; más tarde, a la hora de votarla en el parlamento, tuvo la oposición frontal del PP y sufrió la deserción de alguna de las minorías que han apoyado habitualmente al gobierno, por lo que su aprobación quedó comprometida. Además, el PP había «comprado» a dos tránsfugas para que colaborasen en el descarrilamiento, y solo gracias a que un diputado del PP se equivocó de botón a la hora de votar, la reforma salió adelante.

La revisión de la normativa laboral era inaplazable ya que la anterior, obra de Rajoy, se realizó en momentos de profunda depresión económica, y en realidad era tan restrictiva que laminó los derechos laborales de los trabajadores (los convenios de empresa prevalecían sobre los de sector). La normalización posterior de la economía hacía, pues, necesario restituir dichos derechos, y a ello tendió la citada reforma socialista… Tan evidente era la bondad de la nueva norma —que auspició la generación de empleo de calidad y redujo drásticamente la temporalidad— que ya en precampaña electoral de las generales últimas Núñez Feijóo reconoció que la reforma se mantendría vigente a pesar de su voluntad global de «derogar el sanchismo».

El episodio explica a las claras que la confrontación política en el Estado no siempre ha sido racional: en muchas ocasiones, forma parte de un ritual artificial, incrustado en la crispación permanente. PP y PSOE no están tan alejados, y ni siquiera el partido ubicado a la izquierda del PSOE, hoy encarnado en la figura de Yolanda Díaz, es tan radical como se quiere hacer ver en los mítines y en las arengas. Sus políticas de empleo han sido progresistas y moderadas, y no se distinguen del núcleo legislativo europeo.

La crispación la han introducido los extremos y el PP se ha dejado arrastrar. La gran crisis 2008-2014 engendró un populismo de izquierdas que rápidamente se atemperó y que hoy ocupa lugar que representó IU. Y como acto reflejo, ha surgido Vox, en el caldo de cultivo de la nostalgia franquista, que ostensiblemente tiende a la baja. En la hora actual, tendremos que gestionar los resultados electorales últimos con las herramientas que tenemos. Pero a medio/largo plazo habrá que tomar decisiones más profundas que preserven mejor la estabilidad del país. Y para ello, haríamos bien observando el sistema alemán, que aunque republicano, es muy parecido al nuestro: muy descentralizado, pluripartidista y con un bagaje ultra que se explica por razones históricas.

En Alemania, acaba de verse cómo la sola insinuación de líder de la CDU de que quizá fuera conveniente contemporizar con AfD —el equivalente a Vox— solo en el escalón municipal ha generado una gran tormenta en su propia formación política, conservadora. Y, en la práctica, AfD, que hoy representa alrededor del 15% de los alemanes (más del este que del oeste), está aislada y no cuenta en la formación de gobiernos. Cuando ni el SPD socialdemócrata ni la CDU/CSU son capaces de gobernar en solitario ni de pactar una mayoría de gobierno con los partidos democráticos (el liberal FPD, los Verdes, etc.), forman una gran coalición. En 1966 se formó el primer gobierno de gran coalición bajo la presidencia del canciller Kurt Georg Kiesinger. Y en los últimos años la canciller Angela Merkel lideró tres gobiernos de gran coalición junto al SPD. En definitiva, para los alemanes nada justifica dar entrada en la ceremonia política a los partidos ultras, que predican el rencor, que escamotean los derechos humanos o que proponen modelos políticos no democráticos.

La formación de una «gran coalición» requiere una cultura política que todavía no tenemos en España. No es posible tal fórmula si antes no se ha generado cierta confianza, basada en la buena fe y en un comedimiento a la hora de expresar ambiciones y proyectos. Por ello, el primer paso que habría que dar sería el de institucionalizar una comunicación fecunda y creativa entre los grandes partidos del poder y de la oposición. Esta es nuestra asignatura pendiente.