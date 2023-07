Aquestes darreres setmanes les que estam pendents d’aquesta cosa que li diuen Política hem viscut debats molt encesos, propiciats encara més pels nirvis pel context políticosocial i per aquesta ona de calor que ens recorda cada dia que ens hem de prendre molt seriosament la cura del «nostre» planeta.

Però no volia parlar del canvi climàtic, sinó d’un altre clima: el dels debats a les xarxes socials, tant les obertes com les més restringides a un grup de persones en teoria afins. No cal insistir en la polarització que ja fa anys s’ha instal·lat en la societat. Ho veim cada dia: o estàs amb mi o estàs en contra meva. I el que comença amb una opinió contrària, es converteix en una escalada de pujada de to que moltes vegades acaba amb indignació o fins i tot insults. Això està relacionat amb la cultura del «zasca», qui la diu més grossa, qui queda per damunt de l’altre. Evidentment, això també passa a les institucions, i les i els polítics no se n’escapen d’aquesta espiral. Per un costat els reclamam que es guardin les formes i per l’altre demanam contundència. Si un insulta o diu mentides, l’altre haurà de contestar i contrastar, no? Però no basta amb això. El debat parlamentari s’ha convertit en un combat en què el «teu» lluitador ha d’aconseguir una victòria clara, noquejant i humiliant l’adversari. Aquest clima s’ha traslladat a tota la societat i les xarxes socials amplifiquen encara més aquest fenòmen. Ja no acceptam la discrepància i si algú no pensa exactament el mateix que nosaltres no sols està completament equivocat, sinó que ens hi sentim agredits. «Com és possible que no pensi com jo, que estic en possessió de la veritat?» I de la indignació passam a l’odi. «Odi» és la gran paraula comodí del nostre temps. Tota discrepància ara es considera fòbia. Fa poc vaig sentir que un metge que havia aconsellat a una pacient perdre pes, va ser acusat per ella de «gordofòbia».

Si pervertim el llenguatge, pervertim la realitat. No és odi ni fòbia constatar una realitat. Sí ho és humiliar o discriminar a qui és diferent. No podem acusar d’odi qualsevol que discrepi de nosaltres, perquè això al seu torn ens duu a la censura i la cancel·lació. I no podem construir el món «eliminant» els que pensen diferent. Ni podem dir, com Mafalda: que s’aturi el món, que me’n baix. Es tracta de trobar la forma de poder-nos respectar mútuament i decidir quin model de convivència volem entre tots. De debatre i escoltar —escoltar amb comprensió oral i empatia, intentant entendre sense prejudicis— i aportar arguments del nostre punt de vista per convèncer una majoria que el model que defensam és el millor. Les formes són importants, la coherència i les actituts personals. No és fàcil no caure en la demagògia i el populisme, però és imprescindible fer un esforç per mantenir l’honestedat. Això és la Democràcia. D’això tracta la Política. De construir una societat justa per a conviure amb tots des del respecte.

I no, no som tan ingènua com per no saber que els que tenen mitjans i poder tenen molta més capacitat de convicció. I que necessitam mitjans i eines independents i plurals que permetin un debat just i evitin el pensament únic. Però aquest és un altre tema —no menor— i no el resoldrem amb més crispació i males formes, ans al contrari.