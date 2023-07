Enemigos de la democracia

Friedrich Merz, líder de la CDU, que, junto a bávara CSU, es el principal partido de la oposición en Alemania frente a la coalición encabezada por el socialdemócrata SPD, ha tenido que retractarse de unas declaraciones en televisión en las que sugería que su formación estaba abierta a buscar fórmulas de cooperación con la ultraderechista AfD a nivel municipal y regional.

La reacción de los conmilitones de Merz ha sido airada y contundente: así, por ejemplo, el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner, de la CDU, ha salido al paso en estos términos: «La CDU no puede y no quiere cooperar con un partido cuyo modelo social es el odio y la marginación». Asimismo, el presidente de la CSU y primer ministro bávaro, Markus Söder, ha declarado que «La CSU rechaza toda cooperación con la AfD a cualquier nivel. La AfD es antidemocrática, ultraderechista y rompe el consenso social. No es compatible con nuestros valores». La vicepresidenta del Bundestag, Yvonne Mangwas, también de la CDU, ha sido todavía más rotunda: «Tanto en el Bundestag como en un ayuntamiento, un ultraderechista es un ultraderechista. Y el ultraderechista para un cristianodemócrata siempre es el enemigo».

En efecto, quien pone en cuestión los grandes valores de los códigos de derechos humanos que acompañan al demoliberalismo, quien disculpa o simpatiza con las fuerzas del Eje que perdieron tras el Holocausto la Segunda Guerra Mundial, son los ultraderechistas, el enemigo de la democracia. Y no hay más que hablar ni que explicar.