Netanyahu, el Messies dels extremismes religiosos

Per a bé o per a mal, Israel sempre és notícia. Ho ha estat a principis d’aquest mes, quan l’exèrcit israelià, des de l’aire i per terra, ha entrat en el camp de refugiats de Jenin a Cisjordània i ha provocat una autèntica massacre humana, acompanyada per la destrucció d’infraestructures militars i de retruc també civils, confiscació d’armament i explosius de la resistència, probablement un desplegament sense parió que no s’havia vist des de feia anys. Els responsables d’estroncar la vida de molts civils, particularment Netanyahu i el seu govern, sempre addueixen els mateixos romanços, el desmantellament de grups terroristes allà establerts, com les Brigades Al-Quds. En canvi, pels palestins es tracta d’una guerra oberta contra la població de Jenin, totalment desproporcionada, amb drons i artilleria pesant bombardejant la zona i deixant la població sense aigua ni llum. Uns dies després, en un carrer de Tel-Aviv, un conductor —suposadament palestí— va estampar el seu cotxe contra un grup de persones en una parada d’autobusos i després, baixant del vehicle, va apunyalar diverses persones, deixant-les ferides de gravetat. Finalment, fou abatut per un civil que es trobava en el lloc dels fets. L’incident ha estat celebrat per Hamàs i la Gihad Islàmica com una heroica reacció als crims de la milícia israeliana a Cisjordània. Entretant, la diplomàcia internacional ha denunciat la crueltat de l’operació, tant des de la Lliga Àrabs, com també de Jordània i els Emirats Àrabs, que són països que mantenen relacions diplomàtiques amb Israel. Washington, però, dona suport a Israel, ja que diu que té tot el dret a defensar la seva població. Pel que fa al secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, va expressar la seva enorme preocupació en aquesta escalada violenta, que atemptava contra els drets humans. Els metges de la Mitja Lluna Roja han declarat que les forces israelianes han obstaculitzat la seva feina per atendre els ferits, la qual cosa, ha estat rectificada per l’Organització Mundial de la Salut. Tot plegat, sembla que aquest conflicte no té desllorigador si ambdues parts no cedeixen. Si hi ha vessament de sang palestina, diuen les autoritats palestines, aleshores també hi haurà més vessament de sang israeliana. És una tensió que no s’acaba mai. D’altra banda, en paral·lel als successos que s’han vist en els Territoris Ocupats, ens trobem amb el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu i la «reforma» judicial amb la intenció de reduir les capacitats del poder judicial respecte al govern i que a hores d’ara ha aixecat suficient polseguera a Israel amb protestes massives i vagues generals arreu del país. En les protestes es demana, entre altres, la dimissió del primer ministre. Alguns analistes, com per exemple, l’escriptor David Grossman o el diplomàtic i historiador Shlomo Ben Ami qui va ser segon ambaixador d’Israel a Espanya, diuen que amb aquesta modificació està en joc la democràcia. Més enllà dels problemes amb la justícia de Netanyahu que l’havia assegut anteriorment en el banc dels acusats, el que vol aconseguir la «reforma» és l’eliminació de la separació dels poders i la submissió del poder judicial i del mateix tribunal de justícia al control de la majoria parlamentària d’un país que no té ni Constitució ni una segona cambra per a moderar els extremismes. L’únic que han fet els governs de dretes és amagar la veritat respecte a les repercussions de la decadència moral provocada per anys d’ocupació en el teixit de la mare pàtria. Ben Ami diu que Netanyahu passarà a la història com l’arquitecte de la integració de la monstruosa distorsió de la idea sionista en el sistema polític d’Israel, ja que creu que pot reprimir el poble palestí per una raça superior, la jueva. Si existeix una dictadura en les terres palestines ocupades, òbviament també existirà fora d’elles. Mentre el primer ministre s’afanya a mostrar una imatge internacional de normalitat —com ha estat ara el reconeixement d’Israel de la sobirania marroquí sobre el Sàhara Occidental—, internament té molts fronts oberts. Començant per l’executiu actual, un dels més extrems de la història de l’Estat d’Israel. Si l’anterior, encapçalat per Bennett-Lapid —el número trenta-sis des de la creació de l’Estat d’Israel—, era governat per una coalició de vuit partits, entre els quals hi havia un partit islamista; en canvi, els aliats del govern actual del partit Likud de Netanyahu, amb el 23,41% de l’electorat (32 escons), són una sèrie de creients fonamentalistes, extremistes i nacionalistes que defensen obertament el kahanisme, deixebles de rabí Meir Kahane (1932-1990), sota el nom de Sionistes Religiosos (coalició formada per tres partits que s’han dissolt, Sionista Religiós, Noam d’Avi Maoz i el Otzma Yehudit de Ben Gvir) liderats per Bezalel Smotrich, amb el 10,83% dels votants en les últimes eleccions (14 escons), un dels grups més refinats del feixisme teocràtic que domina el govern de Netanyahu, un clar exponent del trencament de tota relació amb els àrabs, que demana també abolir bona part dels drets que consoliden la democràcia israeliana i la remodelació judicial que beneficiaria el nomenament dels jutges i permetria que una majoria simple de la Kenésset pogués anul·lar algunes de les decisions del Tribunal Superior de Justícia. Fent un símil, alguns han anomenat la remodelació judicial quelcom semblant al «moment Brexit», un acte que pot portar al país cap a l’abisme. Ara bé, la «reforma» judicial és una part essencial en aquest viatge. Altres partits d’extrema dreta també s’integren en el nou govern, com el Xas (Shas) amb el 8,24% dels votants (11 escons) i el Judaisme Unit de la Torà, amb el 5,88% (7 escons). En aquests partits despunta un model de sionisme religiós fonamentalista que s’ha tornat cada vegada més predominant en la política israeliana i que s’ha introduït fins i tot en el món militar. Racisme i fanatisme són les seves senyes d’identitat, i no és marginal, ja que representa les opinions d’una majoria de la població israeliana, cada vegada més popular entre l’electorat més jove. Israel camina veloçment cap a un Estat de l’apartheid. Netanyahu, que significa en hebreu «regal de Déu», en comptes de ser un regal per a Israel, està esdevenint un malson que ha encès els ànims de la ciutadania i ha donat peu a què el terrorisme s’intensifiqués significativament i la presència religiosa en la vida pública augmentés considerablement. En aquest sentit, com diuen els analistes de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics, els tribunals rabínics, amb el vistiplau de l’Estat, estant ampliant les seves competències més enllà de les sinagogues, obligant a algunes institucions, com els hospitals, a complir amb determinades mesures religioses i, especialment, cercant de modificar la llei de prohibició de la discriminació per a permetre la segregació per sexe o per motius religiosos. Per exemple, se sap el cas de la dona de Bezalel Smotrich, Revital, quan ell va explicar que era del tot natural no compartir l’habitació amb una dona que acabava de donar a llum un infantó que podria assassinar el seu quan tingués vint anys. No se sentia còmoda compartint l’estança amb una dona àrab. Un altre tema recurrent és l’excepció del servei militar pels estudiants de les ieixivàs, tema que divideix a la societat civil i que va provocar fa uns anys la caiguda d’un dels governs de Netanyahu. També es vol modificar la llei de l’aliyà, és a dir, la del retorn que, des de fa anys, els haredim pretenen eliminar, impedint que els nets de jueus puguin demanar la nacionalitat israeliana. Si Netanyahu sucumbeix a aquests extremismes, la democràcia israeliana que sempre ha estat pedra angular de la seguretat nacional, estarà en un veritable perill. Quelcom semblant passa per Europa, no cal anar massa lluny, però en comptes de partits extremistes clarament religiosos, són partits extremistes populistes i nacionalistes que amaguen, això sí, un deix religiós.