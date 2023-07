Los ciudadanos estamos llamados hoy a las urnas para decidir la composición del Senado y del Congreso, del que emanará el gobierno de España para los próximos cuatro años. Cada voto cuenta y cada diputado o senador electo tendrá su escaño asignado. Las urnas y las Cámaras tienen, hoy por hoy, la virtud de dar cabida a todos, siempre y cuando respeten las reglas del juego pactadas. Conviene recordar estos principios básicos, pilares fundamentales de la convivencia democrática, a pocas horas de conocer el escrutinio del 23J, que tocará gestionar a los representantes elegidos. La sociedad requiere de gobiernos audaces que den soluciones a los problemas, no que los creen. Por desgracia, la campaña ha resultado poco edificante en este sentido. Ha sobrado barro, tactismo y mentiras, afortunadamente algunas destapadas por el periodismo riguroso, más necesario que nunca en los tiempos de la postverdad. Pese al ruido distractor, las elecciones han generado interés informativo y los ciudadanos han podido percibir los ejes fundamentales de los proyectos políticos de los bloques de izquierda y derecha. Tras la derrota del 28M que le llevó a adelantar los comicios, Pedro Sánchez se somete a plebiscito ante los españoles como presidente y ante su partido como líder, con la convicción de haber sacado adelante el país en tiempos de grandes dificultades -pandemia, guerra de Ucrania, inflación…- y con el mensaje claro de que, si los números dan, reeditará el pacto con la izquierda alternativa, fraguada en torno a Yolanda Díaz, «para seguir avanzando en derechos». La líder de Sumar, artífice de la reforma laboral y de la subida del salario mínimo, se juega no solo la continuidad en el Gobierno, sino la consolidación de un espacio político lastrado históricamente por la atomización y las disputas personales, con heridas todavía sangrantes. Son el tándem «contra el retroceso», frente a otra pareja no tan bien avenida, pese a compartir el objetivo de «acabar con el sanchismo». Con el aval de sus mayorías absolutas en Galicia y favorito en las encuestas, Alberto Núñez Feijóo se presenta como la «garantía del cambio». El gallego apela al «voto útil» para lograr una «mayoría holgada» que le libere de sentar en su consejo de ministros a Santiago Abascal, pese a los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones en varias comunidades autónomas, como Balears. A todas estas cábalas, falta sumar la treintena de diputados que suelen obtener de promedio el resto de formaciones, desde los nacionalistas vascos y catalanes, a Teruel Existe o Coalición Canaria, y que pueden resultar claves para la investidura. Balears viene de un ciclo muy plural en el que PSOE, PP, Podemos y Vox, lograron dos escaños cada uno de los ocho en juego. Los estudios demoscópicos apuntan ahora un cambio de tendencia, una vuelta al reagrupamiento del voto en torno a populares y socialistas, con José Vicente Marí Bosó por delante de Francina Armengol, y da casi por segura la entrada de Vox y Sumar Més con escaño Jorge Campos y Vicenç Vidal Vidal. En unas horas, conoceremos el resultado, el gobierno está por ver.