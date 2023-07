Reflexionando una sorpresa

Andaba en mi habitual ruta de ponent al centro. Como cada día hacia la Rambla y «els Oms» de mis antepasados. Alguna cultísima cocina me devolvió a los míos y a «l’àvia» que me advertía muy a menudo que «no hi ha temps que no torn», pero qué diablos, el alquiler turístico higieniza la calle pero no devuelve más que algún vapor de mantequilla, y lo que me devolvía a esos recuerdos va más ligado a nuestro aceite de oliva o como mucho al saïm ancestral de nuestras calles que suele resaltar más cuando corta el aire en otoño o invierno. Ese aroma no venía de ningún hotel. Cómo no, una vez más, era el cruce entre Concepció y Can Cavalleria donde hace ya muchos años que podemos encontrar todo aquello que va sucumbiendo en nuestras casas y nuestras familias con la desaparición de las madres y los padres de nuestras madres y nuestros padres. Un día más paro y entro en el sólido oasis que es hoy el Forn de la Concepció. En la cabecera todavía se lee 1902, pero fue un 1 de enero de 1971 que la familia Isern Sureda se puso al mando. Joan Isern aprendió el oficio entre los doce y catorce años, fue rodando en diferentes obradores, luego fue a la mili y al volver el propietario, Joan Roca, que se jubilaba, y sus hijos no querían seguir, le ofreció el horno. En esos tiempos te ponías manos a la obra, nada de bancos ni créditos, según su hija. Su padre era de Santa Eugenia y su mujer, Maria Sureda, de Pina. Hoy los responsables son los hijos: Joana Maria y Joan Gabriel, pero aseguran que la artista y artífice culinaria sigue siendo su madre. Una mujer que fue pionera en los repartos de pan en su seat seiscientos «incluso embarazada llevando el pan a los hoteles» cuando empezaba el boom, sí, cuando no había pan prefabricado y si no íbamos nosotros, en Magaluf no había pan del día. En esos tiempos los abuelos los cuidaban y Joan quedaba en el horno y Maria salía a repartir. Ella sigue siendo el alma mater pues cada día va al horno a «controlar» que todo vaya bien, revisar que el familiar canon de estilo propio sigue su evolución, toma un café y luego marcha. Joan Gabriel atiende el obrador y Joana Mª a sus clientes.

Cuando pasen a cualquier hora, y en cualquier estación, pueden notar que es allí donde se obra un milagro en Ciutat. Al cerrar la librería y en el camino inverso, en Can Cavalleria, flota en el aire la espesura invisible que evoca las ensaimadas del día siguiente como en la concepción de un poema antes de llevarlo al papel. La máxima de esta estirpe es que «el pa és de veres» «sense afegits» y cada cosa se hace como se ha hecho toda la vida. Fueron los primeros en incorporar cafetería, el pan no bastaba «ho vam veure a Catalunya» y fueron de los primeros hace treinta años. Querían conservar la esencia de un local de más de cien años, no tocar la base. Aseguran que en verano baja un poco pero siempre van desbordados, cosa que corroboro muchas veces por semana. Sus platos del día, en ese fabuloso lugar, bien servidos o para llevar son ya todo un hito en el corazón de Palma y junto a la Font del Sepulcre de origen islámico y continuación templaria. Su continente no ha vivido ningún cambio traumático y las recetas nos devuelven a nuestros seres más queridos. Entre la globalización y el esperpento turístico queda el «Forn de la Concepció». Para merendar de tenedor o sentarse a comer. Eso sí, no se les ocurra ir tarde pues se come como lo hacían nuestras abuelas, pronto.

Joana Mª cuenta que la clientela es muy fiel y de toda la vida y se suman también los «passavolants». Un cuarto de siglo haciendo comida, «la gente come aquí, pero la pandemia ha hecho repuntar el menjar per endur» dice. Hacen menos cantidad, pero todo son productos artesanos. El «peix a la mallorquina» o la «sèpia amb patates» «carabassins amb tonyina» y «sopes mallorquines» son una auténtica delicia. Sus clientes vienen de lejos y «si hace falta congelan nuestro pan». Atienden todos los detalles. Comprueban en una «agulla» cómo podemos andar de lo ultralocal a lo más universal y de lo más cotidiano al puro surrealismo.

Andaba pensando en mis queridos avis del carrer dels Oms y todo ese mundo ya desaparecido. Cuando he entrado para conversar con Joana Maria, no esperaba tanto. Desde luego que «no hi ha temps que no torn» se puede aplicar en muchas circunstancias y no todas son negativas. Madre nació en Oms en unas casas con jardincitos que se derrocaron para abrir el carrer Francesc de Borja Moll, perpendicular, y que en su esquina albergó una importante juguetería. Sede, en la misma calle, de importantes sindicatos. Sí, «no hi ha temps que no torn», reflexionen bien pues el lunes puede que estemos de vuelta ya al «Planeta de los simios» si no atendemos a las corrientes de las viejas aguas por donde ya hemos naufragado otras veces. Muchos niños tuvimos Oms como arteria principal en nuestra ciudad, por motivos familiares o como paseantes por cualquier otro motivo que nos hiciera llegar a ese córner. Regresar a ese planeta puede realizarse de muchas maneras. La del lunes puede ser dramática y es preferible la forma más surrealista de las cosas que une tiempo libre, ocio, gastronomía, arte, cultura o el simple entretenimiento palmesano que nos hizo pasar por allí varias veces al año, al mes, a la semana o al día durante un tiempo.

Joana Maria encontró, a través de un conocido, ese famoso juguete en un desguace. Se puede ser popu y terminar en el chatarrero, pero siempre hay alguien avispado que lo encauza. Pronto se pusieron en contacto y empezaron a maquinar una solución. Enviaron ese emblema de Ciutat, de un tiempo, (de un país), a un especialista en juguetes que lo repararía en Barcelona. El encuentro fue casual pero rápidamente lo tuvieron muy claro. Debían devolverla al público. Un juguete emblemático para un lugar muy emblemático. Su compañera, Antònia, atiende al público mientras escucha con mirada severa el notición, pues Joana Maria afirma que cuando vuelvan (de vacaciones) en agosto, a finales, la van a colgar de nuevo y la van a poner en marcha otra vez. «Nos la han cedido y ya es nuestra». A unos centenares de metros más al sur de la calle Oms vuelve al espectáculo y va a reaparecer, la reparada, peluda y carismática criatura que tantas personas fueron en su día a contemplar. Sí, «no hi ha temps que no torn», la han recuperado, ¡como leen! han arreglado y rescatado y la van a exponer dando sus vueltas en el trapecio, la conocida estrella nuestra: «Sa Moneia de Babelín». Esperemos que en este interminable revival, este verano, la cosa no pase de ahí.