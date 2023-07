Qui llegeix els programes electorals?

El 70 % dels aspirants a presidir el Govern espanyol no es llegeixen el programa electoral del seu partit. El 95 % dels candidats a un escó al Congrés dels Diputats o al Senat, tampoc. El mètode deductiu aplicat permet concloure que el 99,99 % dels votants segueix l’exemple dels seus líders. Els percentatges tenen un marge d’error molt inferior al de les enquestes publicades les darreres setmanes. Tots sabem que l’empresa demoscòpica que encerti presumirà de l’èxit i ens ho recordarà durant anys. En canvi, aquells que s’equivoquen tant com José Félix Tezanos no en parlaran mai més.

Cal lloar la saviesa de la immensa majoria de la població. Entre la qual no es troba aquest escrividor, que ha pegat una ullada als programes. En essència, es divideixen en tres apartats: un cinc per cent de propostes molt cridaneres per alimentar els mitjans de comunicació. Un 40 % d’idees que no fan comptes o saben que no podran complir. Un 55 % de llocs comuns i insubstancials.

Aquesta seria la conclusió a la qual s’arriba després de llegir amb presses el que anuncien Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Per a un estudi més profund no basten els quinze dies de campanya i, a més, m’obligarien a abandonar la lectura de l’apassionant correspondència entre l’escriptor Albert Camus i l’actriu María Casares.

I de les Balears que en diuen? Res o quasi res. Això té sentit si tenim en compte que demà se celebren unes eleccions generals. Però l’argument s’esvaeix com sorra entre les mans si tenim en compte que a les municipals i autonòmiques ens castigaren l’oïda amb ETA, el franquisme i altres bajanades que res tenien a veure amb la gestió de les comunitats, ciutats i pobles.

A manca de referències concretes a les illes, només podem mirar algunes polítiques que són especialment sensibles per a nosaltres. Per exemple: el turisme.

El PP comença discriminant Mallorca en aquest apartat. Escriu que actualitzarà els plans directors dels aeroports del Prat i Barajas per transformar-los en «hubs de movilidad de referencia mundial y estratégica en el desarrollo de la industria turística y de la Marca España». De Son Sant Joan, ni una paraula. Anuncien un Pla Renove per a l’hoteleria espanyola i recursos per a la «rehabilitación, regeneración y la modernización de destinos y posicionamiento de activos turísticos estratégicos». Sona a vell, tots ho han promès a totes les eleccions. També desenvoluparan «formas de turismo con alto potencial desestacionalizador como el turismo cultural, de compras, de naturaleza, el náutico, el deportivo, el ecuestre, el gastronómico y enológico». Quantes vegades hem escoltat el mateix? I no es pot oblidar que les competències turístiques són de les autonomies.

I el PSOE? S’han romput el cap amb propostes que ens sorprenguin? Rotundament, no. «El turismo es un importante motor para el crecimiento de la economía española y supone una fuerza transformadora extraordinaria, capaz de mejorar la vida de millones de personas, contribuyendo al desarrollo económico, a la generación de empleo y a la cohesión social y territorial». Impossible escriure més tòpics en poques línies.

A partir d’aquí, el mateix de sempre: desestacionalització, destinacions madures, digitalització, diversificació, protecció legal per a les cambreres de pis, sostenibilitat… Totes les paraules que s’han escrit a la premsa sobre turisme en la darrera dècada són al programa socialista. Ni una idea original. Ni una proposta sorprenent.

Els de Sumar i Vox no demostren gaire interès en el turisme, que omple poques línies als seus programes. La coalició de partits de la vicepresidenta adverteix que el model de «sol, playa y masificación» ha tingut efectes greus sobre el medi ambient i que cal desenvolupar una estratègia de turisme sostenible –més tòpics–. També alerta sobre els aspectes negatius del canvi climàtic sobre el sector. La solució que proposa? Un pla de turisme per aconseguir una oferta que sigui «fuente de prosperidad», però minimitzi els impactes «ecológicos y sociales». Ho faran, escriuen, regulant el nombre d’habitatges turístics, limitant l’oferta hotelera i amb taxes.

Vox, d’entrada, defensa un Estat unitari. Això permet deduir que les polítiques i la promoció turístiques es decidiran des de Madrid. Per això, al punt vint anuncien «la homogeneización de la normativa turística en materia de viviendas turísticas –la repetició és seva– para toda España». També liquidaran, diuen, la saturació i massificació dels centres històrics dels habitatges vacacionals, que han alterat la tranquilitat dels veïns.

Afortunadament, són pocs els que es llegeixen els programes electorals. Si el percentatge de lectors augmentàs de forma espectacular, l’abstenció creixeria en la mateixa proporció.