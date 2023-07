Martínez saca los colores a Hila y a Armengol

El pasado martes trascendió la noticia de que el nuevo alcalde de Palma, Jaime Martínez, del Partido Popular, pensaba dar el nombre de Fèlix Pons Irazazábal a una calle de la ciudad. En la crónica de I. Olaizola en Diario de Mallorca se apuntaba que la iniciativa acabaría con una gran injusticia y con el olvido de uno de los políticos más sobresalientes de esta tierra. Con casi total seguridad se afirmaba que la medida contaría, además de los votos del PP, con los votos de Fulgencio Coll y del resto de concejales de Vox y con los votos de la izquierda del PSIB-PSOE y de Més. Si así fuera y se contara también con el voto de la concejal de Unidas Podemos, la unanimidad del consistorio repararía en alguna medida el desdén con el que los equipos socialistas comandados por José Hila en el ayuntamiento de Palma y el propio PSIB dirigido por Francina Armengol han tratado la memoria de un palmesano ejemplar como Fèlix Pons.

Pons, que presidió a los jóvenes del Colegio de Abogados, continuó el compromiso democrático de su padre, Fèlix Pons Marqués, demócrata cristiano, que fue desterrado por Franco en Lanzarote por su presencia en 1962, con Joan Casals, en el llamado por la dictadura «Contubernio de Munich» en el que se reclamaron condiciones democráticas en España para poder entrar en el Mercado Común. Pero lo hizo en las filas del PSOE, partido en el que ingresó en 1974. Pons encabezó la lista electoral socialista en las elecciones de 1977 y fue elegido diputado. Fue conseller de Trabajo y Sanidad en el Consell General Interinsular y ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de Felipe González en julio de 1985. Transcurridas las elecciones generales de 1986 fue elegido presidente del Congreso de los Diputados por 322 votos a favor de un total de 350 escaños, cargo que desempeñó hasta 1996. Ha sido, después de Antonio Maura, el político mallorquín que más altas responsabilidades ha desempeñado en la política española. Formó parte destacada de la generación de políticos españoles que protagonizaron la Transición que culminó con la aprobación por referéndum de la Constitución Española de 1978 y tuvo la responsabilidad de la secretaría general del PSOE en Baleares durante la primera mitad de los años ochenta ejerciéndola con imparcialidad y sin la menor sombra de sectarismo, algo ajeno a su cultura y a su temperamento. El recuerdo de su presidencia del Congreso de los Diputados estará siempre ligado a su sentido de la justicia y la proporción; a su imparcialidad; a su tolerancia; a su buen hacer y a su fino sentido del humor. Sus discursos en el Congreso brillaron siempre por la profundidad y el rigor de sus convicciones democráticas. Acostumbraba a decir que la democracia no sólo consistía en el ejercicio de las libertades y en la defensa del Estado de Derecho, también, y muy significadamente, en la contención y la renuncia al uso de todo el poder conferido por una circunstancia electoral para lograr el entendimiento entre posturas enfrentadas. Ser demócrata, decía, consiste antes en ser capaz de la renuncia que a imponerse. Su apuesta siempre fue por el entendimiento y el acuerdo entre diferentes. La relación con su forma de entender la política fue crucial para orientar la de mis veinticinco años, más joven y más radical. Me honró y me enriqueció con su amistad; y si en alguna ocasión discrepamos no fue por razones de fondo sino de delimitación de las zonas personales de confort. Su compromiso con nuestra cultura y nuestra lengua catalana era indeclinable (era descendiente de Josep Lluís Pons i Gallarza), así como con la española y la universal, sin fanatismos de ningún tipo, atento a figuras como Camus, Borges, Russell, Ortega, Coetzee, Enzesberger y tantos otros. El vacío de su ausencia es el del sentido común, de la moderación, de los principios y las convicciones en la política de Balears.

Por dos veces he solicitado en esta columna durante los mandatos de José Hila que el ayuntamiento de Palma dedicara una calle destacada de nuestra ciudad a Fèlix Pons, fallecido en 2010, ahora hace trece años. Cada vez se ha dado la callada por respuesta. Sé que ha habido otras solicitudes en el mismo sentido. Todas han sido obviadas. Ésa era una responsabilidad no sólo del alcalde, también lo era del PSOE, el partido de Fèlix Pons, para con su miembro de más brillante trayectoria política y altura intelectual. No puedo atribuirlo a un olvido. Me consta que Hila ha traicionado a su propia palabra faltando a ese compromiso. Lo atribuyo al sectarismo y la mezquindad de quienes dirigen este partido para con quienes no comparten sus puntos de vista políticos. Hace un año que el PSIB-PSOE, dirigido por Francina Armengol, celebró un aniversario de su fundación obviando a todos los que en 1974 fundamos el PSOE en Balears. Con el PSIB-PSOE no se fundó ningún partido, simplemente se cambió el nombre del partido refundado en 1974, que, como en el resto de España, se llamaba Federació Socialista de Balears-PSOE. Fue una operación política de cancelación de todos los que en pleno franquismo fundamos el PSOE en Balears por parte de los que, cuando ya no había riesgos, se incorporaron al PSOE procedentes del nacionalismo y se adueñaron del mismo, entre ellos Armengol, antigua militante de ERC, los golpistas catalanes. Se nos borró de la historia del socialismo en Balears, de la misma manera como Stalin quiso borrar de la memoria del comunismo soviético a figuras cono Trotsky, Bujarin o Kamenev. Con ese sectarismo han desdeñado la memoria de Fèlix Pons.

Alguien podría elucubrar con que la idea del alcalde es una maniobra electoral del PP. No lo creo. Hace unos cuatro meses coincidí en casa de unos amigos comunes con Jaime Martínez, al que no conocía. Habló de sus planes si conseguía la alcaldía. Le pregunté a bocajarro y sin ambages si, como alcalde, estaría dispuesto a dar el nombre de Fèlix Pons Irazazábal a una calle importante de nuestra ciudad. Sin la más mínima vacilación, respondió afirmativamente. No le voté, pero le respeto. La noticia de esta semana confirmando su palabra, no sólo evidencia el valor de la misma, también saca los colores, avergüenza, tanto a Hila como a Armengol. La izquierda, con Fèlix Pons, era otra cosa.