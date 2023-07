¿Volver a la tiniebla del franquismo?

Uno de mis recuerdos imborrables de juventud, de esos que dejan huella indeleble para el resto de la vida, fue en París, en el otoño de 1975, adonde había yo viajado desde Mallorca, en barco hasta Barcelona y en automóvil hasta la capital francesa. Pocos días antes de mi viaje, el 27 de septiembre, el dictador, postrado y al borde de la muerte, asistíamos a la ejecución de las últimas sentencias de muerte de la dictadura. Cinco personas, tres miembros del FRAP y dos de ETA, fueron fusilados al amanecer. Un año antes, el 2 de marzo de 1974, había sido ejecutado con garrote vil Salvador Puig Antich en Barcelona. Aquellas fueron las últimas penas de muerte que se ejecutarían en España porque el 20 de noviembre moría el dictador en la cama y el art. 15 de la Constitución española de 1978 abolía el máximo castigo, salvo «lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». Para cerrar aquel resquicio, la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, abolió también aquel supuesto castrense e inoportuno.

Ya sabía yo que en Francia, como en prácticamente toda Europa, existía un intenso sentimiento de condena contra la postrera atrocidad del franquismo, que aun en su decadencia final actuaba con la misma sanguinaria saña que en toda su dilatada ejecutoria. Los automóviles matriculados en España corrían peligro al norte de los Pirineos porque eran frecuentemente apedreados por manifestantes airados, incapaces de ver —era muy humano— que muchos de quienes viajábamos en ellos no éramos precisamente adeptos de aquel vestigio cruento del totalitarismo que treinta años antes había perdido la Segunda Guerra Mundial. A mí no me apedrearon, ni siquiera me insultaron, pero conduje incómodo durante todo el viaje, como si yo también tuviera algo que ocultar. Pepe Martínez, el animoso anarquista que había creado la editorial Ruedo Ibérico y con quien había yo trabado cierta amistad, me recomendó que dejara el coche en un parking y anduviera a pie por París, y así lo hice, con esa sensación desagradable de ser, más que un extranjero, un intruso.

El resto de la historia es conocido. España consiguió el prodigio de la transición en apenas unos pocos años; en 1978 se aprobaba por consenso una Constitución moderna que lanzaba una monarquía parlamentaria sin tacha; en 1982 llegaba al poder el PSOE, que durante catorce años llevó a cabo una modernización integral de este país que nos depositó en la Unión Europea y en un lugar decoroso de la diplomacia internacional; desde finales del siglo XX, la España africana —según Alejandro Dumas hijo, África empezaba en los pirineos— se cargó de prestigio, se desarrolló económicamente y se ubicó entre la decena de países punteros de la comunidad internacional; fue también adelantada en el reconocimiento de los más avanzados derechos humanos como los que incumbían a la comunidad LGTBIQ+, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo; y en los últimos años, un gobierno joven y dinámico ha sido capaz de remontar las graves crisis a las que nos hemos visto abocados —la financiera y la sanitaria— y hemos encarrilado la cuestión territorial que a punto estuvo de engendrar un incendio irreversible por la impericia de una derecha estéril e impotente que creía posible aplacar la irritación catalana —y no solo de los independentistas— encarcelando a los cabecillas, tras un ridículo sainete en que, por fortuna, no se derramó ni una sola gota de sangre.

Tras aquel ridículo internacional, este gobierno que va a las urnas el próximo domingo consiguió que remitiera el sarpullido catalán, pero todo indica que, por una alteración grave de las entendederas de una aparente mayoría, vamos a lanzarnos de nuevo al pozo sin fondo de la inquisición, del clericalismo, de las banderas victoriosas y hasta del cara al sol para regresar a los alicientes del «una, grande y libre», que no era más que un muñeco disecado de feria.

Regresan las imágenes del dictador bajo palio, de las películas bíblicas en TVE en Semana Santa, de las sotanas en la calle, de los escotes bien tupidos y los censores en los teatros, de los mendigos en la calle y del monocorde NODO en los cines. Vuelve lo que creíamos bien enterrado, sin que quienes van a resucitarlo se den bien cuenta de lo que están haciendo.