Feijóo se corona en el arte de mentir, lo hace con reiterado desparpajo

Vaya por delante que hay que agradecer a Silvia Intxaurrondo, periodista de la televisión pública, haber sido eso, periodista, o lo que es lo mismo: situar a su entrevistado ante el cúmulo de deliberadas falsedades que viene aireando con cinismo pocas veces visto. Alberto Núñez Feijóo se comporta como un mentiroso compulsivo. No lo constatarán la galaxia de medios y articulistas que han inflamado las embustes («cambios de opinión») de Pedro Sánchez. El periodismo de trinchera se prodiga en las tertulias televisivas y radiofónicas, también en periódicos, tanto digitales como de papel. La escuadra mediática de la derecha es poderosa. No se para en barras. Es lo que tenemos en las Españas. Nada que objetar más allá de exhibir cierto desaliento. La libertad de expresión está por encima de cualquier otra circunstancia. Debe ser salvaguardada a toda costa.

Enunciado el desahogo entremos en lo que sucedió el lunes en TVE. Silvia Intxaurrondo, a la que Esteban González Pons, político principal del PP, ya ha puesto en el disparadero, lista para ser depurada si ganan las elecciones y gobiernan, que lo segundo no está directamente relacionado con lo primero (la nuestra es una democracia parlamentaria liberal, lo que Feijóo finge ignorar), no permitió que los embustes, las mentiras disfrazadas, otras flagrantes, que desgranaba Feijóo colaran sin más. Le espetó impávida que no era cierto que el PP siempre hubiera incrementado las pensiones de acuerdo con el IPC. Feijóo, contumaz en la mentira, insistió en ello, hasta exigió a la periodista que se disculpara cuando comprobase que los datos que ofrecía eran falsos. Silvia no se arredró: le dijo que eran correctos; también lo puso contra las cuerdas a cuenta de otra de sus mentiras: la de que Sánchez ha bloqueado la investigación judicial sobre el espionaje del que había sido objeto en el denominado caso Pegasus, archivada por el juez debido a la nula colaboración del Gobierno de Israel. Ahí el naufragio de Feijóo devino en sonrojante, con lo que se disipan las dudas acerca de quién es el gallego, capaz de llegar a extremos de cinismo comparables a los de Mariano Rajoy cuando dijo que la Gürtel, sus múltiples ramificaciones corruptas, no había surgido de las entrañas del PP sino contra el PP. Feijóo lleva mintiendo desde antes del inicio de la campaña: ha fumigado mentirosos bulos sobre el voto por correo para coronarse con las pensiones, que es asunto harto sensible, susceptible de hacerle descarrilar a escasos días del encuentro con las urnas.

Conviene leer el artículo publicado el domingo en La Vanguardia por John Carlin, «El último espasmo de la bestia franquista», en el que afirma que Vox no sobrevivirá a la exposición a la luz, al igual que le ha sucedido a su «contraparte» en la izquierda (Podemos); enfatiza que el PP no se quiere quedar atrás en «fervor patriótico» por lo que propone recuperar la «bendita» ley de sedición. De soluciones nada, dice, «si para ganar las elecciones el PP ha de incendiar, incendia». Tal vez sea cierto que estamos ante el postrer espasmo de la bestia franquista, pero lo que se columbra que sucederá el domingo es lo que ya ha pasado en Italia, con la fascista Meloni presidiendo el Consejo de Ministros y alentando el voto a Vox, que también es un partido fascista, del peculiar fascismo español, o lo que acaba de ocurrir en Finlandia, donde toda la derecha ha aceptado como socio a un partido de raíces nazis. Sí, nazis. Y Feijóo metido en su lodazal de mentiras. El domingo sabremos si sale indemne.

Acotación sorprendida.- En la Judicatura se cuenta y no se acaba sobre las maniobras que está desplegando Bartolomé Barceló, apiolado fiscal jefe, que, además de dar largas a las propuestas de destino que generosamente le hace su sucesor, esparce, presuntamente, todo presunto, como dice Rajoy, la especie de que puede llegar a ser delegado del Gobierno si Feijóo gobierna. Parece que se ha hecho amigo de una fiscal que lo es de la presidenta Prohens. Todo ello sin dar descanso a determinadas maledicencias ahora con destino Madrid.