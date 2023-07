Actualment la nostra llengua mare torna ser víctima de ferma persecució i provocació per part dels seus enemics mitjançant les armes de sembrar la incultura i la confusió per dificultar la comprensió. Volen complicar i confondre la realitat de la nostra llengua manifestant odi cap a ella en defensa d’una llegua madrastra castellana. N’hi ha que la rebutgen per ser la mateixa llengua de Catalunya. Diuen que s’imposa la nostra llengua dins la nostra pròpia terra, i això és una absurda contradicció quan la llengua que ens han imposat durant tants d’anys de manera obligatòria i artificial és la castellana.

És ben clar que tot això és part de les traves dels que no han volgut mai un procés normalitzador i lluiten per confondre la realitat de les coses. Si entenem com a fet normal el que més es pareix a un estat o situació natural i per contra el que manco s’acosta a una transformació o substitució, quan parlam de normalització lingüística es tracta de situar una llengua viva desprotegida a l’àmbit natural que li correspon i al mateix temps alliberar-la dels obstacles i traves que l’han maltractada o l’han volguda desplaçar o substituir. A més la llengua d’un poble, com a part del seu medi ambient, així com també ho són els seus aspectes ètnics, històrics, geogràfics, culturals, socials, naturals, ..., tots ells relacionats, no protegir-la és un atemptat contra el propi medi.

Sabem que la nostra llengua està envoltada de contraris: uns des de fora de la nostra Comunitat, són els que mantenen idees centralistes que exigeixen una sola llengua «nacional»; uns altres dins les nostres pròpies Illes, bé perquè mantenen la forta mentalització a què ens obligaren en el passat o alguns que han vengut a medrar aquí i menyspreen o no respecten la llengua pròpia del nostre medi volent encara imposar-nos la seva que no és la nostra. N’hi ha que fan el mateix paper que feren molts de castellans com afrancesats en temps del rei José I i de Fernando VII de Castella (VI d’Aragó) i que ara el fan de castellanistes en el nostre entorn (n’hi ha que els diuen espanyolistes). Durant anys, amb èpoques d’interrupcions, és cert que hem anat compartint ambdues llengües amb harmonia com a germanes. Els illencs hem estat sempre massa respectuosos amb el castellà (pensem que és la seva llengua mare, d’un altre país però) i no hem manifestat menyspreu ni odi, tot el contrari, l’hem respectada sempre, senzillament volem manifestar que no és la nostra, no la volem imposada ni amb més domini, privilegis i protecció que el català, només com a germana. No ens mereixem tractes discriminatoris dins la nostra pròpia nació d’àmbit català, no som una colònia i volem mantenir el nostre dret, el més natural possible dins el nostre propi medi ambient.

Fins ara, malgrat tantes garrotades rebudes, la nostre llengua mare ha sobreviscut a tots aquests fets de terrorisme lingüístic, mantenint les arrels ben vives dels que la volem defensar, la tija té saba i les branques que no s’han deixat créixer durant tant d’anys per mor d’insensibles gelades puntuals de persecució (valga com exemple la de José Ramón Bauzá), amb arribades de noves primaveres més democràtiques i amb l’adob cultural del poble d’aquí, sempre hem fet sorgir uns nous brots tendres que tenim l’obligació de protegir.

Ara, amb l’actual nou Govern del PPVOX (PP amb cadires i bona part programàtica de VOX i VOX amb imposicions, perills i amenaces) ha tornat arribar una forta gelada de terrorisme lingüístic en contra de la nostra llengua, afavorint i protegint encara més els privilegis del castellà. El PP es vol posar la pell de me i diuen que és culpa de VOX, que en bona part és cert però si consultam hemeroteques es demostra clarament que el PP ha estat sempre enemic de la nostra pròpia llengua. Aznar fou un dels més furiosos, Matas va minvar protecció al català, de J. R. Bauzá millor no en parlem, Carlos Delgado ens feia posar la pell de gallina... Quan va venir Pablo Casado a fer promoció de la candidatura de Margarita Prohens foren molt greus els seus insults contra la nostra llengua i Prohens en lloc de defensar-nos i corregir a Casado li va fer suport.