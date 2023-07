En l’agenda d’un curs de literatura universal on es recull el conjunt de tots els textos literaris significatius, de totes les literatures i de totes les èpoques, no pot faltar la Bíblia. Antany, la Bíblia era un llibre més de la biblioteca familiar, malgrat que fos simplement per omplir un espai buit. Pocs la llegien, potser perquè era un text força incomprensible, però no més que la Ilíada d’Homer, l’Eneida de Virgili o l’Èdip rei de Sòfocles. Generalment, en els manuals de literatura universal, s’analitzen diversos textos bíblics, d’èpoques i orientacions diverses, on es poden trobar tradicions orals molt antigues, reinterpretades, corregides i redactades al llarg dels segles en diferents ambients i moments històrics. Els principals són els relats de creació, que varen rebre la influència dels models mesopotàmics i egipcis, la història de personatges com la del patriarca Abraham, Moisès o David, sense oblidar alguns midraixos —comentaris o paràboles— de Jesús de Natzaret. No es tracta d’una literatura asèptica, previsible o mancada de drama, ans són textos carregats de suggeriments que van més enllà del seu significat estrictament religiós. Això em porta a parlar del següent. Fa temps en un sopar amb uns amics, va sortir el tema de l’amor —tema amb moltes interpretacions, com en El banquet de Plató—; lògicament, d’aquell Amor que s’hauria d’escriure en majúscula, tot i que sovint estimem en minúscula. L’amor és un assumpte seriós i, gairebé segur, el més important de la vida del qual només sabem xiuxiuejar unes pobres paraules que amb prou feines signifiquen res. «Mai la bellesa no es resol en moviment —escrivia Miquel Martí Pol en el Primer llibre de Bloomsbury—. Ni el desig en ganyotes i aldarulls. Tret del silenci, ¿què hi ha de més pròxim a la plenitud que l’amor? I bé que l’amor sempre es refugia en l’estricta i ardent intimitat i d’ella en treu la força que el fa créixer. No pas cansat els ulls amb foteses aprendrem de mirar, ans capbussant la mirada en la densa profunditat en què la quietud il·lumina secrets i esborra angoixes». Així doncs, enmig de la conversa, algú va citar el Càntic dels càntics arran d’una exposició de Jaume Plensa que en aquells moments hom podia contemplar en el museu Es Baluard. Ningú dels presents coneixia aquest llibre, tot i ser un dels més universals sobre l’amor. El Càntic narra el goig de la possessió d’una parella de joves que, en despuntar la primavera, ens fan partícips de la grandesa del seu amor. És un text eròtic i sagrat a la vegada, però s’ha vist sotmès a infinitat de glosses interpretatives al llarg de la història de la teologia i de la mística tant jueva com cristiana fins al punt que ha quedat reduït a una experiència espiritual; i això ha donat peu a infinitat d’exageracions. Cert, que té un sentit al·legòric, àdhuc moralitzant; amb tot, no ens permet defugir del seu significat primitiu: l’erotisme d’una parella que juga amb l’afecte, carícia, bes, tocar l’altre, expressar sentiments amorosos. S’exalça l’amor que s’adorm en el repòs d’una abraçada i s’entreté en la bellesa dels mots. Els poemes s’han de contemplar en la seva total nuesa, lliures de tota disfressa censuradora, atès que simbolitzen tan sols l’amor d’una parella. Els versos del Càntic em recorden molt a Estimada Marta de Miquel Martí Pol, que podem considerar també una obra mestra de la poesia eroticoamorosa. Les èglogues són inclusives, ressalten la paritat entre la parella. Aquí, home i dona, s’estimen per igual, com l’oreig fresquívol d’un afecte que no exclou dificultats. Negar l’eros, el plaer i el cos, és negar la integritat de la persona. Els cants d’amor són sempre adreçats a la força de l’amor que es troba en el fonament de tot el creat. El cor posseeix evidentment la puixança que, trescant per la vall de la misèria, desemboca mitjançant la figura d’un únic interlocutor humà, en el mar de l’infinit. Vet ací que tota la bellesa del cel, tot el bé que hi ha en el món, tota benedicció es recull en les persones que s’estimen. Cada persona que estima, veu l’altre com el més preciós treball del cel, com la millor imatge de la divinitat, la posta de sol en l’horitzó de l’eternitat que anticipa totes les beatituds del paradís. Els amants no cessen mai d’anomenar-se l’un a l’altre amb noms que la seva imaginació i el desig de repetició els suggereix, atès que els noms emanen del nucli de l’amor viscut. Potser l’amor podria ser descrit simplement com una experiència que suscita la sensació de submergir-se plegats en una nova forma d’existència, on ja no hi ha més percepció, pensament o desig, que no sigui el de l’omnicomprensiu espai de l’experiència essencial d’unitat i lligam recíproc, talment com la fusió de dues cèl·lules a l’inici de la vida individual. Tres eixos dominen el Càntic dels càntics. En primer lloc, la certesa d’un amor que neix. Un amor està a punt de néixer, millor dit, ja ha nascut, inesperat i emocionant. Sobtadament sorgeix, sense cap mena de preàmbul, la protagonista del relat, bojament enamorada i assedegada de les carícies d’ell. En segon lloc, separació i recerca en va. Els dos enamorats apareixen inexplicablement separats. Cadascú va pel seu cantó; se cerquen, a voltes sense trobar-se, o bé trobant-se per després desaparèixer de nou. Durant la recerca penosa i estranya, els versos dels poemes canvien de ritme i assumeixen la categoria de cants de lamentació. El poema de l’amor i de la joia pren tons dramàtics com els de la mateixa tragèdia grega. Per acabar, la trobada definitiva. Els dos enamorats a la fi es retroben i s’uneixen definitivament. Cadascú porta l’altre en la seva carn i a l’íntim del propi ser com un senyal segellat al foc. A aquests tres temes principals, hem d’afegir el tema de la «germana petita» (Ct 8, 8-9) que sembla no tenir res a veure amb la resta del llibre. Fa la impressió que el Càntic es clou —si és que es clou— amb un punt interrogatiu que no té resposta. El conjunt del llibre es desgrana a través d’una sèrie de proverbis: de desvetllament; de presència i d’absència; de moviment; de possessió teu-meu; d’abraçada. L’estil és típic del lirisme semític; això és, repeticions d’idees al voltant de certes paraules claus, paral·lelismes, moviments rítmics, consonàntics i vocàlics. La pinzellada sapiencial es troba a les acaballes dels poemes: «l’amor és fort com la mort» (Ct 8, 5-7); potser el fragment suara esmentat és l’únic que cerca de provar l’abast de l’amor, però a la vegada surt de tal àmbit, perquè no se sap ben bé què significa l’amor com tampoc sap què significa la mort, tan sols ho saben aquells que l’experimenten. Voler esbrinar l’enigma de l’amor humà és una activitat sapiencial. La porta roman oberta, l’aventura no fineix, atès que l’amor és sempre recerca, tensió constant cap a la unitat entre iguals. L’amor parla tot estimant. El tacte, la delicadesa, la cura de l’altre, la sol·licitud, la tendresa, la pau que endolceix, la bellesa inefable, a voltes fins i tot el sofriment, són característiques de l’amor, que irradia arreu gratuïtat; és com adormir-se en el repòs d’una abraçada. Per tant, estimar és trobar la nostra riquesa fora de nosaltres i és per això que l’amor és sempre pobre i ensems l’única riquesa, perquè és una renúncia a la plenitud de l’ego, a la potència i al poder. Si no és així, aleshores com serem capaços de veure l’altre sense que hi hagi pèrdua? Si l’amor significa relació és lògic que en ell hi hagi també tensió, la que produeix l’energia de passar d’una persona a l’altre. L’àpex de l’amor és la pura gratuïtat que fomenta i suscita el bé de l’altre. Dante Alighieri va intuir aquesta realitat a la fi de la Divina Comèdia quan escriu que s’apropava a la força de l’Amor —en majúscula— la que mou el sol i les estrelles, «un llamp va ferir la meva ment i el meu desig va veure el que volia. Mancà la fantasia en tal moment; però a desig i a voluntat, novelles rutes marcà, fent-los rodar igualment, l’Amor que mou el sol i les estrelles» (Paradís, cant XXXIII, 140-145). Ni que pensar que aquesta literatura universal suscita infinitat de qüestions.