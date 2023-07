Tras los pasos de Harris

Hay libreros que no tienen remedio. El librero del Sr. Aldin le había avisado: «le dan por muerto». El escritor británico aficionado a los caballos y a los perros había aceptado venir a Mallorca por la artritis. Era un gran jinete y cuando tuvo colocados a sus caballos a cargo de un amigo, se trasladó a Mallorca con sus perros. Primero había residido en el Port de Pollença pero se indignó con la construcción de un segundo hotel y se «refugió» en Camp de Mar. Una vez allí se construyó su estudio. Sí, el librero le había advertido que se anunciaba la defunción en su país de origen. Decidió ir a desmentir y de paso visitar a su cardiólogo trasladándose al Reino Unido. En el barco tuvo un infarto y al llegar murió. Mientras todo esto sucedía, a miles de kilómetros, Cracker, su perro, en Camp de Mar, (un animal muy tranquilo), en esos mismos instantes del fallecimiento, iba de un lado a otro aullando histérico con un desficio que duraría unas horas. Rita, la compañera de Aldin, no dejaría Mallorca hasta unos años después al morir el perrito. Lo enterró y volvió a Gran Bretaña. Vendería la casa a un artista, un pintor experto en arte, y sobre todo en Goya, que junto a su hermana, experta en Velázquez, se instalaría en el estudio Aldin, en Camp de Mar. Son Tomás y Enriqueta Harris, descendientes de judíos holandeses afincados en Londres. Hijos de británico y andaluza, ambos hermanos van a tener un papel relevante en la Historia del Arte en el s. XX. Tomás Harris, además, era un reputado espía británico que tuvo, entre muchos otros papeles, el protagonismo de seleccionar y entrenar a Joan Pujol, alias Garbo, para urdir no pocos detalles en el Desembarco de Normandía.

Hace unos días por gentileza de la familia Covas, quedamos en el islote de Camp de Mar, también maldecido por Harris a la hora de ver construir su restaurante, y desde allí el irrepetible tándem de Perico Montaner y Andreu Jaume nos prepararon una fabulosa introducción antes de subir a Can Harris. Primero Can Aldin y hoy Can Jaume. La hospitalidad y generosidad de los Jaume no tiene límites y no solamente son centinelas de la obra del autor, además han ido recuperando un legado sin igual que permanecía esparcido por el mundo. Entre el nutrido grupo de amigas y amigos también se contaron William Graves, pues su padre, Robert, fue la última persona que estuvo con Tomás Harris antes de morir. (Montaner asegura que nunca se manifestó sobre la cuestión) y Joana María Seguí que nos recordó cómo en el primer tercio del s. XX en las carreteras de los USA se colgaban carteles del barco a Mallorca anunciando que aquí se podía vivir con un dólar al día. Joana María inició la saga en Olañeta con su Entre la calma y la inspiración: Diccionario de autores anglófonos en Baleares en 2015, con Robert Graves de punta de lanza de todos ellos.

Andreu Jaume señaló que venía gente de todo el mundo a Can Aldin para conocer a Cracker donde permanece enterrado todavía. Muchos de los perros del escritor y artista Aldin son protagonistas en sus libros. El autor destacó, entre otras cosas, por ilustrar los libros de Lewis Carroll. Rita aguantaría en la isla hasta la muerte del perro que vería salir su obituario en el Times. Si alguien conoce la literatura y su mundo, y la anglosajona en profundidad, ahí están P. de Montaner y Andreu Jaume, este último sostiene que la imagen de Harrys se vio caer en manos de los sensacionalistas de siempre. Los Jaume han sido amigos de los Aldin y de los Harrys. Aldin al principio lo tenía como estudio y vivía en el Hotel Camp de Mar, el único que había. En 1964 cuando muere Harris su abuelo Juan la compró. William Graves encontró un trozo del coche, un «tiburón» de complicada suspensión para esos pavimentos, parece ser que le gustaba correr y se estrellaría con un árbol que había pintado cien veces según Montaner. William lo atribuye a una pérdida de control, pero P. de Montaner, autor de Tomás Harris. El espía y artista británico que vivió y murió en Mallorca, 1947-1964, asegura que su copiloto (y mujer de Tomás) no sufriría un solo rasguño. Andreu Jaume asegura que eso pasa muchas veces cuando alguien muere y el de al lado queda impoluto, pero por otro lado, por la librería pasó una señora que de adolescente acudió al entierro del pintor, artista, traficante de arte y espía y aseguró que tres británicos con gafas oscuras y corbata no marcharon hasta asegurarse que el ataúd bajaba a su hondo destino y comprobar que nuestro protagonista lo ocupaba. Especulaciones aparte, para muchos considerado un espía doble y para otros bastante menos. La verdad es que la controversia sigue servida, por eso cerramos el otro día nuestro año librero-editorial en forma de irrepetible epílogo en muy buena compañía. El Sr. Andreu Jaume, de los que más conocen esa figura, asegura que necesitaría cinco o seis años para extender unas mil páginas y llegar a lo que podría ser una biografía. Perico Montaner nos ha deleitado con este ensayo, monográfico sobre Harris, en lo que es una fabulosa pieza de su repertorio en el marco de su Historia Social del Mediterráneo.

Montaner nos descubre todo su alrededor y lo describe minuciosamente para poder entender el personaje que nunca fue a la universidad. Según A. Jaume, Guy Burgess, en los cuarentena, sostenía que no lo creían pues decía que era espía doble, pero lo decía siempre que iba borracho, que era la mayoría de las veces. Parece ser que hace poco se van desclasificando papeles de los interrogatorios que sufrió. Meses antes del accidente vivía obsesionado con que lo querían matar. Según William lo último que hizo en Palma antes de ir hacia Felanitx fue un café con Robert en el bar Formentor. Asegura A. Jaume que en la última carta está enfurecido con su editor. Siempre los editores. Siempre están ahí. Su espléndido monográfico sobre Goya saldrá ya después de muerto, pero Montaner dejará un gran interrogante. Parece que después del accidente, a su viuda, que lo había visto devastado por las declaraciones del mejor de sus amigos del grupo de los espías de Cambridge, el que se había exiliado en Moscú, con el coche aún humeante la oyeron gritar: «la culpa de todo la tiene Philby».