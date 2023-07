Vox i PP, ferms antitaurins

S’apropen temps obscurs pels taurins. Els antitaurins van crescuts i ara volen que infants de dotze anys estiguin autoritzats a entrar en un espectacle de sang, en el qual es maltracta un animal formós i noble com pocs. Els antitaurins afirmen que és cultura clavar un llança i banderilles a l’espatlla del brau. Després, un cop afeblit pel càstig, el sotmeten a la burla de fer-lo córrer darrere un drap vermell mentre un grapat de fanàtics admiren aquest art. El darrer acte de la funció ni tan sols respecta la privacitat de la mort i sovint la converteix en un suplici amb estocades múltiples.

D’això en diuen cultura els de Vox. Amb aliança amb el PP, volen que els infants s’iniciïn i gaudeixin del que consideren un acte suprem d’espanyolitat. Afortunadament, la majoria dels ciutadans d’aquest país fa anys que a poc a poc donen l’espatlla a aquesta atrocitat. Cultura? He vist Gladiator amb Russell Crowe perquè repeteixen la pel·lícula cada quinze dies, però encara no he escoltat ningú que demani que es reprengui aquest acte fortament arrelat a les tradicions romanes. Reproduccions dels quadres dolents representant la caça de la guineu, les he contemplat a les llars dels anys seixanta i setanta, però els britànics eliminaren aquest ‘esport’ en temps de Tony Blair, amb èxit relatiu, cal afegir.

Picasso o Miquel Barceló s’han inspirat en la plàstica de les curses de braus per a la seva obra. Però han trobat motius de sobra en molts altres camps. Fins i tot Francisco de Goya creà la sèrie de la tauromàquia, però l’aragonès feia una denúncia del salvatgisme, no un enaltiment.

Els antitaurins deuen considerar poc espanyol el rei Alfonso X el Savi. I a Carles III o Carles IV, que volgueren posar fre a tanta brutalitat. També a escriptors com Francisco de Quevedo, Félix Lope de Vega, Miguel de Unamuno, Gaspar Melchor de Jovellanos, Mariano José de Larra, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Ramón y Cajal, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado i molts altres, que es mostraren contraris a aquest acte de primitivisme. Per resumir en una frase, el pensador Giner de los Ríos considerava que era símptoma d’una «patria embrutecida que no sabe qué camino tomar».

Fins i tot papes com Pius V prohibiren la sagnia perquè aquestes ‘festes’ a la plaça pública eren «cruels i vergonyoses» i «no pròpies d’homes, sinó de dimonis». A Itàlia desaparegueren immediatament. A Espanya, el rei Felip II amagà la butlla papal. Ja se sap que arreu del món hi ha molts catòlics, que ho són només si el catolicisme les dona la raó. Deixen de ser-ho quan no s’ajusta als seus gustos o necessitats. Un exemple? Enric VIII d’Anglaterra.

Els antitaurins, amics del salvatgisme, no suporten la reina emèrita Sofia perquè ha fuit sempre que ha pogut d’aquesta crueltat. Les pressions sobre Felip VI perquè presideixi algunes curses són contínues. Volen que faci costat a la matança, encara que ell és més de sa mare. En canvi, estan enamorats d’Elena de Borbó. Amb bona llei, si el franquisme no hagués discriminat la dona i la Constitució no mantingués aquesta marginació, seria avui reina d’Espanya. Ens hagués deixat com a hereu i actual Príncep d’Astúries a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos.

Antitaurins com Santiago Abascal n’hi ha a tots els partits. El 1929, en temps d’Alfons XIII, es prohibí la presència de menors de catorze anys a les places. El 1992, un dels intel·lectuals més brillants del PSOE –és ironia–, de nom José Luis Corcuera, eliminà aquesta prohibició. No debades, el ministre de l’Interior de Felipe González deu la seva fama a una llei popularment anomenada ‘de la patada en la puerta’. Anys després, una norma impulsada per la diputada Margalida Capellà, prohibia entrar a la plaça a menors de devuit anys. Aquesta mesura, que es trobava entre les avalades pel Tribunal Constitucional, és la que ara Vox i el PP volen canviar perquè nins i nines de dotze anys puguin presenciar aquesta crueltat. Per cert, Elena de Borbó i Jorge Campos, «tanto monta», incompliren la llei. Ja lamentava Vicente Blasco Ibáñez que a Espanya es dugui als infants a les places abans que aprenguin a parlar.

Els antitaurins, els enemics d’aquesta creació divina que és un brau, volen continuar oferint la imatge d’una Espanya fosca i primitiva. Algun dia, no molt llunyà, aquest país valorarà l’autèntica cultura, la que omple de saviesa homes i dones, i menysprearà el salvatgisme. Si falla la profecia, o el desig, serà que vivim, o viuen, en un món molt pitjor.