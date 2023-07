El manifiesto

La semana pasada se dio a conocer ante el Parlament de les Illes Balears un manifiesto leído por el escritor Gabriel Janer Manila en nombre de un conjunto de entidades, en el que se afirmaba que la sociedad civil estaba preparada y vigilante para plantar cara a las políticas instigadoras de odio que pudieran derivarse del acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Se lamentaba de la falta de voluntad de aplicar un cordón sanitario que aísle e inhabilite a la «ultraderecha» para condicionar sus políticas. Critica al PP por haber optado por una opción perversa a cambio de malbaratar derechos y valores fundamentales de los ciudadanos, pilares básicos de nuestra convivencia. Reiteran que la sociedad civil está preparada y vigilante para plantar cara a las políticas inspiradoras de odio, excluyentes y contrarias a los derechos y libertades de las personas. En velada amenaza, afirman no querer volver a la crispación del mandato del govern Bauzá; ni esta tierra se lo merece ni ningún govern responsable lo debería permitir. Las que se autocalifican como las entidades más representativas de la sociedad civil afirman que responderán desde la concordia, pero con contundencia, contra cualquier agresión que haga retroceder en avances y libertades. Por la democracia, la libertad y la convivencia.

Vaya por delante el respeto y reconocimiento a todas y cada una de las entidades, desde la Obra Cultural Balear a la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, pasando por sindicatos, federaciones de vecinos, Assemblea Sobiranista de Mallorca, GOB, Moviment Feminista, hasta un total de veintisiete entidades. Algunas de ellas cuentan en su haber con aportaciones determinantes y de incalculable valor en la historia de Mallorca de los últimos cuarenta años en campos como el de la cultura, la economía, el medio ambiente, etc. desde unas posiciones implícitamente cercanas al nacionalismo cultural. Algunas otras dirigen su activismo hacia formulaciones explícitamente identificadas con el nacionalismo político y la pertenencia a los llamados Països Catalans. Nadie podría cuestionar su representatividad en el activismo social y cultural; otra cosa sería extenderla al mundo de la política, es decir a otorgarles la fuerza de la representación política que deriva del resultado de unas elecciones, la que pueden invocar los representantes elegidos para la aplicación de sus compromisos electorales en la gestión de los asuntos públicos. Se equivocarían las entidades firmantes si confundieran la libertad para enjuiciar positiva o negativamente los programas políticos y su ejecución por las administraciones públicas con un papel de «guardián de las esencias», como hacía el Consejo Nacional del Movimiento, encargado de que no hubiera desviación alguna de sus Principios Fundamentales. No pueden aspirar a un papel semejante porque ya no estamos en una dictadura sino en algo que quiere parecerse a una democracia. Y en una democracia no hay nada que sea inamovible, ni siquiera la Constitución, que siempre será posible reformar por los procedimientos reglamentados. Si la Constitución es reformable, imaginen si lo será el Estatuto de Autonomía, o cualquier ley o decreto de máximos o mínimos que se derive del mismo, hayan gozado o no de consensos estatutarios, es decir consensos políticos, no consensos sociales. Entretanto, corresponde a los tribunales de justicia, no a un supuesto guardián de las esencias, el cumplimiento de las leyes.

El manifiesto acusa al PP de «malbaratar» derechos y valores fundamentales de los ciudadanos a cambio del poder. «Malbaratar» es sinónimo de «dilapidar», «dissipar», «malgastar», «fer malbé», etc. ¿Cuáles son esos derechos y valores? ¿Acaso el de ser educados en su lengua materna? Nada hay en el acuerdo entre PP y Vox sobre libertad lingüística y elección de la lengua en la educación que lo presuponga, más bien todo lo contrario. Plantea la necesidad de enfrentarse a políticas de odio, excluyentes y contrarias a los derechos y libertades de las personas. Por su gravedad es exigible que las concreten. Las políticas de odio y de xenofobia las hemos experimentado los ciudadanos provenientes de la ultraizquierda comunista aliada del PSOE y del nacionalismo independentista que han alumbrado la eclosión de Vox. Un ejemplo: Rita Maestre, de Sumar, a gritos en una capilla donde se oficiaba misa: «arderéis como en el 36». Otro: el expresidente de la Generalitat de Cataluña, el inefable independentista Torra: «los españoles son bestias carroñeras, víboras, hienas con una tara en el ADN». Políticas excluyentes y contrarias a derechos y libertades las hemos vividos en Balears. Pero no precisamente contra el derecho a ser educado en catalán, sino, mediante la inmersión lingüística, contra el derecho de los castellano hablantes a ser educados en su lengua materna. Para nada comulgo con muchas de las propuestas de Vox, un partido antiliberal, pero para nada puede esto significar que la libre elección de lengua signifique política de odio. Sí puede significar odio impedirla mediante la imposición lingüística.

Los valores ensalzados por el manifiesto, democracia, libertad y convivencia, significan, entre otras cosas, que tanta legitimidad tiene una opción ideológica como su contraria para establecer sus propios fines dentro de las reglas de juego de la democracia: pluralismo político, elecciones libres con igualdad de voto para todos los ciudadanos, separación de poderes, libertad de expresión y libertad de prensa. Calificar como agresión que hace retroceder los avances y libertades de 40 años la política de Vox obliga a aclarar qué avances y qué libertades. ¿Es la inmersión lingüística un avance y una libertad de los individuos, o un retroceso y una imposición dogmática del nacionalismo? Toda la parafernalia argumental para justificarla se resume en los presuntos derechos colectivos de la nación y de las lenguas. Pero no existen tales derechos. Las lenguas no tienen derechos, los tienen los individuos. El rigor exige a las entidades que aclaren qué avances y qué libertades están en peligro. Apelar a la democracia al mismo tiempo que se insinúa una velada amenaza de volver a la crispación de tiempos de Bauzá, en caso de reversión de las imposiciones, es una muestra de cinismo incompatible con el valioso legado de aportación al bien común de buena parte de las entidades citadas.