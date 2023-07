Desnudo ante la historia

Cuando Pedro Sánchez llegó al poder, generó una evidente ilusión entre la ciudadanía. La novedad juega siempre con ventaja y a Sánchez, además, se le sumaba un curioso itinerario biográfico y un primer gobierno sorprendente. Rajoy dejaba un país económicamente más estable que el que había recibido de Zapatero, pero sacudido por la extraordinaria gravedad de una crisis catalana que no supo -o no quiso- abortar a tiempo. Rajoy había sido un presidente apático en una coyuntura demasiado complicada, un hombre con valores y formas del XX en medio de una época convulsa. En cambio, Sánchez entró en la Moncloa dispuesto a atrapar la fortuna. Era un político mercurial que despreciaba el fondo para centrarse en el mensaje –en este sentido, un líder posmoderno para una sociedad líquida y narcisista–. Su primer período de gobierno estuvo marcado por el que entonces era su principal asesor: Iván Redondo, un politólogo vasco versado en la cultura electoral estadounidense, que Sánchez logró birlar al PP, dicen que gracias al despecho, aunque vaya uno a saber. Redondo tenía –y tiene– algo de mago, con su chistera llena de sorpresas y la capacidad de unir a la estrategia un arsenal táctico inusual en nuestra vida política. Que él y Sánchez fueran a terminar tan mal no lo sabíamos entonces, aunque se podía intuir a medida que el presidente iba dejando un reguero de víctimas a su paso. La falta de lealtad, tan común en política, acaba pasando factura.

Sánchez empezó generando unas altas expectativas, pero muy pronto se vislumbraron los primeros problemas. Los tics egocéntricos de su personalidad combinaban mal con una debilidad parlamentaria que lo empujaba cada vez más hacia los extremos. El cultivo obsesivo de su imagen convivía con una falta de palabra inquietante. Cuando le preguntan acerca de ello –como hizo Carlos Alsina recientemente–, responde que no nos ha mentido sino que los cambios de opinión reflejan la madurez adquirida con experiencia. Es decir, que lo característico de un hombre de Estado sería otorgar escaso peso a la palabra dada. El lenguaje contemporáneo –ya sabemos– resulta vaporoso y, en consecuencia, las promesas tienen un recorrido muy corto. Valen para un momento concreto y, cuando cambian las circunstancias o se vuelven en contra, uno se siente entonces legitimado para pensar y actuar de modo distinto. Por supuesto, el problema reside en que la democracia no se ha construido sobre la mentira, sino sobre las leyes y la confianza. Los contados portavoces mediáticos que permanecen fieles al sanchismo defienden al presidente del Gobierno con dos argumentos. El primero se basa en aventar el miedo a la extrema derecha. El segundo pasa por defender su gestión gubernamental. El primero de los argumentos resulta comprensible, pero no se sostiene cuando Sánchez se ha mantenido en el poder gracias al apoyo de Bildu, del independentismo y de la extrema izquierda, y el propio Feijóo ha ofrecido un pacto de centralidad al PSOE para que gobierne la lista más votada. El segundo resulta indefendible a poco que separemos el ruido propagandístico de la experiencia real de nuestro día a día. Ni los servicios públicos han mejorado –con unas listas de espera que alcanzan cifras inauditas–, ni la crispación social se ha reducido, ni la recuperación de la economía se ha desligado de los esteroides de las ayudas europeas y del déficit, ni… Desnudo ante la historia, Sánchez se enfrenta el próximo 23 de julio a un destino aún incierto, pero que difícilmente le resultará favorable a largo plazo. A pesar de sus logros, no deja un país mejor, sino dividido e irritable, con preocupantes pulsiones populistas a derecha e izquierda, más endeudado y menos sostenible, socialmente empobrecido. Un país, por desgracia, peor.