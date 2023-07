He leído un artículo de Norberto Alcover en Diario de Mallorca publicado el día 6 de julio bajo el título Me llama la atención en el que desgrana hasta quince temas de actualidad que le «llaman la atención», al ser asuntos importantes e «inesperados» para él, tales como la «expansión de Arabia Saudí», «el vigor de Vox», «que Sálvame (programa televisivo) se convierta en un funeral», «la relación del grupo Wagner y Rusia», etc., hasta quince asuntos significativos, «y otras muchas cosas más que me llaman la atención para las que no tengo respuesta», dice el padre Alcover. A mí también me llama la atención que no diga él una sola palabra en relación a las noticias de Diario de Mallorca publicadas los días 2 y 3 de julio sobre abusos sexuales y violaciones cometidos contra una mujer o niña indefensa, durante más de treinta años, por dos sacerdotes de la Compañía de Jesús, concretamente de Montesión, cuya misión era tutelar y enseñar a niños y adolescentes. Me dice un compañero de colegio y amigo de toda la vida que llamó por teléfono al padre Alcover para expresar su pesar y repugnancia por la noticia de los dos sacerdotes violadores, y el que fue rector del colegio durante años le contestó que no tenía nada que decir ya que esto estaba en los tribunales. Y le colgó el teléfono. O sea que a Alcover el tener o haber tenido a dos depredadores sexuales en el colegio no le llama la atención.

