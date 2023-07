Ahora que estamos en proceso de organización y estructuración de los gobiernos locales y autonómicos surgidos de las pasadas elecciones del 28-M, quizá valga la pena recordar que hace unos meses una noticia de este periódico se refería a los sueldos de los altos cargos y asesores del gobierno autonómico, y tiempo atrás se publicó un artículo de Antonio Papell con este mismo título —El salario de los políticos, DM de 15 de octubre— en el que el autor, tras comparar lo que cobran los políticos en España y en otros países de nuestro entorno, señalaba que esos salarios eran poco atractivos «ya que un diputado o un ministro gana menos que un recién egresado en determinadas empresas y profesiones».

Con ello ponía de manifiesto que, como consecuencia de los recortes efectuados debido a las sucesivas crisis económicas y presupuestarias, se había ido produciendo una carrera en pos de la disminución de las remuneraciones de los políticos —o, al menos de determinados cargos— que, ciertamente, y como apuntaba Papell en su artículo, quedan por debajo de las que serían equiparables en el sector privado para puestos de igual responsabilidad. Esta es una realidad incontrovertible, pero también lo es que, en muchas otras ocasiones, la retribución que reciben quienes ocupan cargos o puestos «políticos» es muy superior a la que esa persona obtendría en el sector privado, a causa de su escasa formación o poca experiencia (cada uno que le ponga cara a lo que acabo de decir, los ejemplos son innumerables en todos los ámbitos).

No cabe duda de que determinados cargos públicos de especial responsabilidad —miembros del gobierno al más alto nivel, por ejemplo—, están escasamente retribuidos si los ponemos en relación con casos asimilables del sector privado, pero otros muchos puestos —para los que en teoría se necesitaría un bagaje previo— tienen asignada una retribución muy por encima de los méritos o capacidad de quien los ocupa.

Para este tipo de puestos —directores, coordinadores, gerentes, etc., cuyo número es cada vez más elevado y cuya designación se basa en la confianza política, pero que, en teoría, ha de tener en cuenta la previa aptitud y conocimientos— desde hace años me ha llamado la atención que nunca se haya puesto sobre la mesa un modo de retribución que partiera de las remuneraciones que la persona que los vaya a ocupar hubiera venido obteniendo hasta el momento de su incorporación a la vida pública; esto es, que se le pagara en ese cargo más o menos lo mismo que, según su última declaración del IRPF, hubiera venido percibiendo antes en el sector privado (o si se quiere, incrementado ello en un determinado porcentaje, como incentivo a la participación pública). Se trataría de relacionar sus remuneraciones con su nivel de experiencia o conocimientos previos, que son lo que, se supone, han posibilitado su nombramiento para un puesto público de determinadas características.

De ese modo, se evitaría la tentación de incorporarse a la política para mejorar sustancialmente su nivel retributivo, y se conseguiría, también, que dicho nivel fuera acorde con las capacidades y conocimientos que se habían venido remunerando con anterioridad. Es decir, evitaríamos el efecto al que me refería más arriba: muchos puestos públicos están retribuidos en exceso en comparación con las cualidades de quien los ocupa, que no habría obtenido unos ingresos similares en el sector privado.

Lo que no vale, como por desgracia sucede a menudo, es ir colocando en esos puestos directivos a los que no han entrado en la lista o a los que «pasaban por allí» en la vida diaria del partido, pero que carecen de esos requisitos de aptitud, mérito o capacidad objetiva y, sin embargo, se les retribuye con fondos públicos como si la tuvieran. Los ejemplos, aquí, son innumerables, y en todos los partidos. Pues, ya se sabe que en el sector público es muy fácil «tirar con pólvora del rey».

No me suena que esa idea tan simple —retribuirles con lo que hubieran venido ganando hasta ese momento— haya sido puesta en práctica en ningún lugar, ni tan siquiera que se haya planteado a nivel teórico o académico, pero creo que, al menos, habría que explorarla, con todas las matizaciones y correcciones que se quieran, como forma de lograr un adecuado equilibrio entre las capacidades de quien pasa a ostentar un cargo público y el salario que va a percibir por ello. No cabe duda de que, tal como está ahora el sistema es insatisfactorio, ya que para algunos los políticos cobran demasiado —lo cual no es cierto en todos los casos— o cobran demasiado poco —lo que tampoco es cierto siempre—, mientras que, con el método aquí apuntado, como mínimo, habría una base racional sobre la que partir y su resultado no sería tan deficiente como el actual, en el que se dan algunos casos de infra-retribución, y, sobre todo, de retribución por encima de las capacidades demostradas.