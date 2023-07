El PP vaporiza el cambio climático e Igualdad para agasajar a Vox

Vayamos a lo más trascendente: del esquema de Ejecutivo regional que ha formado Marga Prohens desaparece Medio Ambiente, o lo que de facto es lo mismo: deja de ser lo mollar el cambio climático. Primera imposición de Vox, que no está en el Gobierno balear, aunque sus ideas lo impregnen, tanto por directa imposición como por querencias del PP. Segunda constatación: se vaporiza, al igual que la anterior, la cartera de Igualdad, que, en manos de la exalcaldesa de Palma, exdelegada del Gobierno y un sinfín de ex, Catalina Cirer, devendrá en departamento de asuntos folclóricos, para lo que la señora Cirer atesora contrastada capacidad. Numerosos testimonios gráficos lo atestiguan. A lo que se ve los altos grados de incompetencia tienen premio. Bien, estamos sin Medio Ambiente y sin Igualdad. Tercera constatación: Memoria Democrática, aquí no hay medias tintas que valgan: se la envía a la incineradora. Vox lo ha reclamado expresamente. Le ha sido concedido. El pizpireto Costa, ibicenco muy principal, lo reconoce. Tampoco es que al PP le hiciera gracia la permanencia de un asunto tan engorroso como el de recuperar restos humanos de asesinados ocho décadas atrás por golpistas desatados, pero parece que algún escrúpulo albergaban. La extrema derecha se lo ha disipado. Cuarta constatación: desaparece la oficina de Normalización Lingüística, agasajo a Vox, aunque sobre el particular se puede y debe anticipar que el encontronazo del PP con su extrema derecha, salvo subterráneos pactos con Idoia Ribas de por medio, sospecha que empieza a extenderse, está garantizado. Prohens, que habla perfecto catalán y destroza el castellano, quiere que todo cambie para que todo siga igual. Vox-Madrid exige que todo cambie para que nada vuelva a ser igual. La señora Ribas, portavoz de Vox en la Cámara autonómica, de la que ha desaparecido el falangista Campos, queda concernida.

Dadas las tórridas incidencias climáticas, que padecemos todavía gustosos quienes sentimos adoración por el verano, que desaparezca Medio Ambiente resulta peliagudo. Costa vocea que nada se pierde. El portavoz enuncia una de las leyes fundamentales de la Física: «La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma». ¿En qué convertirá Prohens Medio Ambiente? ¿En la consejería del Mar, puertos deportivos, parcelación de las praderas de posidonia y pesca del esquilmado atún rojo? El consejero Lafuente, a cargo del tinglado, tendrá a bien dar a conocer las prioridades de su novísimo departamento, es un suponer. Y ahora, para redondear, detengámonos en el Consell de Mallorca. Galmés, crecido y ufano, afirma que «le pese a quien le pese» está encaramado en la presidencia después de haberle dado a Vox vicepresidencia y Medio Ambiente (cazadores, a tirotear a destajo), que en el «ente insular» no desaparece, sino que se le entrega a la extrema derecha, la que se cisca en el cambio climático. Son los inevitables pactos resultantes del sufragio universal expresado el 28 de mayo. Además, para general ejercicio de autoridad y aviso a navegantes de lo que ha llegado, se nos anuncia que el pedrusco fascista de Sa Feixina será declarado «bien de interés cultural», porque «así lo dictaminó un juez» de muy ilustres familiares en la represora Judicatura del franquismo, los Mariscal de Gante, con dos prohombres del acrisolado linaje en el Tribunal de Orden Público (TOP), implacable instrumento represor de la dictadura. A Galmés, al PP y a Vox se lo dejaron alistado para su eterna preservación una alcaldesa socialista, hoy todavía delegada del Gobierno, de parecidas hechuras a las que exhibe Cirer. La inutilidad de Aina Calvo ha sido, es y será, si se la deja, estruendosa. Con el pedrusco, por el pedrusco y en el pedrusco, una entidad, en su día conservacionista de lo que debía de ser conservado, ARCA, que movilizó sus recursos para salvarlo. Una y otra verán recompensados sus esfuerzos: el pedrusco seguirá siendo el lugar de las bataholas fascistas de Vox.