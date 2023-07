Els poders de la política

Ara que l’olla de pressió està en plena ebullició política on tot s’escalfa a correcuita, i de quina manera, i on les formes retòriques són despietades, acompanyades sovint per una actitud maldestra, veiem el veritable rostre d’alguns polítics, ja que les circumstàncies els ha fet llevar llur màscara i s’han mostrat tal com són, a una passa de la glòria desitjada. Sembla que hi ha força enrenou per a tan poca cosa o, probablement, no. Això sí, excessiva paraula sense la puixança que li hauria de correspondre com a portaveu de la realitat, allà on la veritat i la mentida es confon i es converteix en un simple miratge. Ja ho diuen els savis, mediocritat i mitges veritats són impossibles de conciliar. Alguns parlen de demagògia, un mètode que considerem absolutament inadequat on l’oportunisme, el populisme i la propaganda es barreja amb les idees, fet que fa difícil de vegades discernir-les fins al punt que la demagògia se serveix de les idees de cara a una finalitat, diguem-ne, impròpia. Hi ha exemples en la política actuals, vegeu els discursos de Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro i altres, que ens fan recordar que la demagògia i el populisme són, al capdavall, formes corruptes de la democràcia. Aquest tipus de política ha traspassat les nostres fronteres i ha vingut a instal·lar-se —espero que no sigui de manera permanent— entre nosaltres. Respecte a aquests sistemes, sembla que aprenem ràpidament. Ja fa estona que ha començat una dura campanya que consisteix principalment a desacreditar a l’adversari en comptes de formular un programa ben orquestrat. Es pensa més a llençar una filípica al suposat «enemic» que no pas mostrar el teu full de ruta electoral i les polítiques que aplicaràs si arribessis a governar. És una campanya molt manipulada, d’un costat i de l’altre, però especialment pels mitjans de comunicació, sempre pendents dels sondejos, dels possibles pactes i dels drets que guanyes o perds si tries una opció o l’altre. L’oligopoli televisiu d’Atresmedia i Mediaset no han deixat de bombardejar-nos des de la victòria del PP i l’ascens de Vox en les eleccions municipals —i d’algunes autonomies— del 28 de maig, talment com si hi hagués estat un malson del qual ens hem desvetllat tot suats. Em recorda molt les presidencials a França entre Emmanuel Macron i Marine Le Pen, en la segona volta quan existia la possibilitat que la ultradreta governés el país després que en la primera sols hi hagué quatre punts de diferència entre ambdós. M’avorreix en gran manera alguns canals televisius, com també certa premsa, que s’han llançat a una intoxicació descarada, com si encara no haguéssim arribat a l’edat adulta, responsables del nostre propi vot. Alguns han pensat que no, ja que l’ascens de Vox així ho demostra, un partit retrògrad que ens vol fer recular a la prehistòria de la democràcia. Es diu que tenim els polítics que ens mereixem, el que dona la terra. I a vegades és de mala qualitat. Això obra el debat de la neutralitat o equanimitat dels grups d’informació mediàtica que, a hores d’ara, es troba en mans dels grans grups com Prisa, Godó, Vocento, Prensa Ibérica, Grupo Planeta, Mediapro i altres, sense oblidar els emergents com els gegants d’internet (Google, Apple, Amazon, etc.). Generalment, ells decideixen quin tema és més notícia que la resta, que és el que hem de veure a la televisió o que escoltar a la ràdio. Per exemple, Mediaset i Atresmedia, selecciona el que veu el 59% de l’audiència, segons un informe del Center for Media Pluralism and Media Fredom (sigles CMPF). Per descomptat, els bancs també hi participen de manera directa o indirecta en el finançament d’aquests grups fins al punt d’esdevenir-ne amos. Sense doblers no hi ha empresa que progressi i sense la publicitat institucional és impossible surar. Recordo una vegada una editorial que, després de marejar un autor de manera innecessària durant un temps considerable, no va voler publicar el seu llibre perquè no deixava en un bon lloc al moviment sionista actual, tenint en compte que rebia subvencions de l’Estat d’Israel per tot allò que publicaven respecte al món i a la cultura jueva, i segurament això els faria perdre la tan suculenta prestació. El mal dels diners és que censuren qualsevol crítica, parlo d’aquella que està ben fonamentada. Davant d’això, allò que veiem per la televisió o llegim a la premsa, és una informació fefaent o esbiaixada? Què hi ha al darrere de cada notícia? Crec que hi ha massa informació mediatitzada amb la finalitat d’aconseguir un objectiu concret que sovint la ciutadania desconeix. Som manipulats sense ser-ne conscients. Potser, avui més que mai, ens caldria girar la vista enrere, a la política clàssica, talment com si fos una necessitat epistemològica i recuperar figures emblemàtiques com Tucídides, Pèricles, Clístenes o, si més no, recuperar els manuals clàssics d’Aristòtil, Ciceró o el mateix Quintilià, que no tenen res a veure amb imposicions, sinó més aviat, amb propostes en virtut del seu saber. De fet, l’ús de la retòrica, que és l’art de parlar bé, era una eina que ells empraven per a convèncer a la ciutadania d’això o d’allò. In illo tempore era una assignatura obligatòria, tothom l’aprenia, una mena de màrqueting i així atraure a un auditori curiós i que consistia a introduir un tema, exposar-lo, argumentar-lo racionalment, rebutjar objeccions i, finalment, recordar o resumir. La retòrica feia possible la seducció a través de la paraula. Tanmateix, l’única seducció que hi ha ara és l’insult, l’atac directe, desprestigiar al rival, malgrat que no sigui veritat; almenys farà més soroll. Els experts de l’NBA qualificaren en el seu moment a Pau Gasol com un jugador tou, fluix, que per a ser un pivot, havia de ser més dur, tenir una complexió més forta, més agressiu, en una paraula tenir «mala bava»; emperò, el temps ha demostrat que ha estat un bon pivot i que s’ha fet respectar pels seus adversaris per la seva manera de ser a dins i a fora de l’estadi. De la mateixa manera, per a ser un bon polític no és necessari insultar, agredir verbalment al contrincant, tan sols cal un saber estar, sense estridències ni grolleries. Si amb la democràcia, segons el discurs clàssic de Pèricles, neix una concepció nova de ciutadania entesa com la unió de molts o l’aliança de persones per a formar un ens comú per a viure millor, això demana que el polític sigui un exemple d’autèntic servidor de la comunitat, deixant de banda els interessos personals, fomentant la justícia i la concòrdia entre iguals; creador d’oportunitats, sense discriminar a ningú per la seva condició, sigui quina sigui.