Reconozco que soy un masoquista. He soportado todas y cada una de las intervenciones parlamentarias previas a la investidura de Marga Prohens como Presidenta del Govern Balear, con la abstención de Vox. No voy a entrar en los contenidos de los diversos partidos, ni de la Candidata. Voy a referirme a la inexistencia de un programa de gobierno por parte de la ya Presidenta que, como mínimo, aludiera a nuestra realidad económica ni social a corto y medio plazo. Me voy a ceñir, tal como reza el título, «La clave, la capacidad de acogida», aplicado al presente y futuro de nuestra economía, fundamentada en la actividad turística, y sus repercusiones sociales. Hoy no voy a referirme, aunque sea importante, a nuestra capacidad de acogida del aumento exponencial de nuestra ciudadanía, ni a los efectos de la inmigración.

Se ha abierto un debate acerca de si es necesario limitar la presencia de turistas, se supone que en temporada alta, que algunos califican como saturación, masificación… El punto de partida es claro: sí importa el número de visitantes, pero podemos morir de éxito. Es parte esencial del producto turístico de Balears, la protección y gestión de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales y medio ambientales… que, condicionados por la insularidad son relativamente escasos y frágiles. Me referí al tema en dos recientes artículos publicados en estas mismas páginas: «Éxito turístico, momento de reflexión», ¿Saturación masificación,agobio? Voy a insistir de nuevo introduciendo un nuevo parámetro con la intención de buscar y encontrar consensos básicos: nuestra capacidad de acogida. Acudamos a nuestra realidad. Nuestras infraestructuras, equipamientos y servicios tienen su propia capacidad de acogida y/o. Pero su uso y abuso, extensivo e intensivo, (red viaria, el aeropuerto, tal o cual espacio natural…) puede provocar la insatisfacción del cliente, un aumento de precio por el aumento de costes de mantenimiento, y un largo y variado etcétera.. Valga como ejemplo el tráfico de cruceros, y/o el alquiler turístico de pisos. Les confieso mi inquietud por abrir puertas y ventanas a tal tipo de actividades, sin limitaciones ni control de flujos. Frente a tales realidades se producen diversas reacciones. Unos, haberlos haylos, centran sus propuestas en ampliar nuestras infraestructuras (carreteras, depuradoras, desalinizadoras…) para posibilitar un acceso abierto sin límites a la demanda facilitando el uso de las áreas y espacios naturales, creando zonas de aparcamientos y nuevos servicios. Y, como es lógico (?), liberalizar la construcción y el uso turístico incluido en nuestros espacios agrícolas. Otros se ubican en el otro extremo, propiciando un decrecimiento de la actividad turística. En la ya finiquitada legislatura, el Govern no defendía el «ancha es Castilla» ni tampoco el «decrecimiento». A través de la Ley Turística propició una «Moratoria» que posibilitara una economía sostenida y sostenible, una actividad turística diversificada, que garantice una rentabilidad empresarial que repercuta también en una mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Una parte significativa del empresariado turístico participó en el desarrollo de la Ley. Pero la FEHM, ni corta ni perezosa, celebró «el cambio de Govern, después de tenerlo difícil por sus muchas exigencias y poca gestión. Un cambio más que necesario para seguir avanzando y creciendo, sin ningún tipo de «intervencionismo» del Ejecutivo Autonómico». Sin comentarios. Poner «límites» a la destrucción progresiva de nuestro territorio, incluidas sus áreas naturales, supone: evitar la masificación intensiva y expansiva que exige nuevas infraestructuras y equipamientos; no apostar por una competitividad basada en una actividad intensiva con mano de obra de escasa cualificación; explorar otras posibilidades de actividad económica… Estos cambios de rol, no implica matar a la gallina de los huevos de oro. Más bien al contrario, garantiza su sostenibilidad. El límite es nuestra capacidad de acogida, que no es ilimitada. ¿Dónde se posiciona el nuevo gobierno?