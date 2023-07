Núñez Feijóo enreda con fantasías

El martes Feijóo presentó en la Casa de América de Madrid el programa electoral del PP ante un expectante auditorio del partido, en el que figuraban, entre otros, personalidades como Marcelino Oreja, Javier Rupérez y Fátima Báñez. Precedido por Cuca Gamarra, Feijóo desgranó las medidas más importantes de su proyecto político. Lo hizo resaltando más el compromiso personal que el partidario. Enfatizaba más el futuro con la primera persona del singular, haré, aprovecharé, cesaré, nombraré, que en la primera del plural del PP, como si concediera más credibilidad y garantía a su persona que a la marca colectiva, haciendo hincapié en su experiencia administrativa y a sus cuatro mandatos políticos en la comunidad gallega, como si ya gobernara.

La escenografía era casi la de los actos fundacionales, la propia de un inicio de campaña trascendental, todavía no declarada oficialmente aunque oficiosamente estemos en campaña electoral desde el mes de diciembre, cuando el subidón de adrenalina política propició una subida de tensión sin igual entre partidos y perplejidad en la ciudadanía: indultos a los golpistas catalanes, eliminación del delito de sedición, la rebaja de la malversación, ley trans, ley sólo sí es sí y asalto al Tribunal Constitucional. Fue en aquel momento cuando Abascal reclamó una moción de censura y Feijóo se puso de perfil reclamándosela a los ciudadanos el 28 de mayo. Tras la extravagancia de la moción de Abascal, con un Tamames envuelto en la sensatez frente a un robot cansino como Sánchez o a la espuma vana de la palabrería de Yolanda Díaz, los electores ejecutaron en las municipales la moción que Feijóo demandara y que no se atrevió a presentar.

Ante un acto como el del martes, tan importante como el contenido del programa era la imagen del protagonista. Siendo éste, tanto física como mentalmente, un espécimen tan idiosincráticamente gallego, de una tierra pródiga en diseño de moda, con empresarios y creadores tan reconocidos como Amancio Ortega, Adolfo Domínguez, Purificación García o Roberto Verino, extraña su más bien inexistente preocupación por el estilo. Ya decía Buffon que el estilo es el hombre. Los más modernos en el vestir hace unas décadas eran los catalanes, ahora, el nacionalismo catalán abomina de la modernidad en el vestir; Puigdemont, Junqueras o Aragonés dan grima y Rufián viste de pijoaparte. Los madrileños ejercen de clasicismo pijo, mientras las madrileñas lideradas por Ayuso sí parecen aspirar a estilo propio y modernidad. Feijóo compareció de tecnócrata gris, americana clásica, camisa azul y corbata anodina. Un extraterrestre podría haberlo confundido con un directivo del BBVA, el gerente de una empresa de pompas fúnebres o un director general de Correos, cargo, por cierto, desempeñado hace años por nuestro protagonista. La imagen, envarada, rígida, funcionarial, rezumaba previsibilidad (lo cual no está nada mal), cautela, prudencia, sensatez y un punto de inanidad, un conservador, vamos.

Su programa abarcaba, desde el blindaje de la sanidad pública hasta un pacto estable por la calidad educativa, pasando por una política del agua y la productividad de la economía. Se comprometía con la independencia judicial, con nombramientos con criterio de independencia, con medidas como la desokupación en un plazo de 24 horas, defender la lengua española en todo el territorio nacional, atención a la salud mental, la educación de cero a tres años y la ayuda a las clases medias. Como colofón, su compromiso de derogar el sanchismo, todas las leyes citadas más arriba que desarmaban al Estado y de consecuencias tan controvertidas.

La encuesta diaria ofrecida por GAD 3 en ABC del miércoles daba al PP el 37% de los votos y 155 escaños; al PSOE, el 28,1% y 107 escaños; a Sumar, el 12,6% y 30 escaños; a Vox, el 11,8% y 29 escaños. Parece pues que la suma de PP y Vox con 184 escaños aseguraría el vuelco electoral. Dijimos hace unas semanas que Feijóo se proponía un gobierno en solitario en caso de sobrepasar ampliamente los 150 escaños, con una cierta seguridad si sobrepasaba los 160 (la suma de PSOE, Sumar e independentistas podría alcanzar los 165). Si no alcanzaba ese número no podría gobernar en solitario y debería acordar con Vox. Feijóo se revolvía en la presentación del programa contra esta última posibilidad. En efecto, afirmó que si ganaba las elecciones (se supone que con menos de 165 escaños) se dirigiría al secretario general del PSOE (fuere quien fuere, admite la posibilidad de que, con esos resultados, Sánchez renuncie al cargo) y le solicitaría que con su abstención le dejara gobernar en solitario. En caso contrario, aseguró que se dirigiría a los barones territoriales del PSOE, uno por uno, para que convencieran a su máximo dirigente de la conveniencia de asegurar el gobierno de la lista más votada para evitar el riesgo de repetir las elecciones. Por omisión, parecía que descartaba cualquier pacto con Vox. No podemos olvidar que estamos en plana campaña electoral y, a lo que parece, Feijóo establece dos líneas de actuación simultáneas: una de ellas es obviar a Vox alentando la campaña de demonizar a Vox de la izquierda, persiguiendo que el miedo a Vox concentre aún más el voto al PP, como ya está sucediendo, a imagen y semejanza de las elecciones andaluzas; la segunda, consistiría en la fantasía, que ni él se cree, de que cuenta con la posibilidad de que el PSOE, ¡otro PSOE!, le deje gobernar en solitario. Esta segunda línea es una completa fantasía porque pertenece a la ficción más disparatada que el sanchismo (no hay otra cosa en el PSOE hoy por hoy) le permita gobernar aplicando su eslogan electoral de «derogar el sanchismo». Con ella Feijóo enreda, porque lo único que persigue es la creación de un espantajo al que poder golpear sin peligro y que le permita cargarse artificialmente de razón ante el electorado para pactar, si lo necesita, con Vox, sin ninguna penalización ni reproche: «no me ha quedado otra salida ante el ‘no es no’ sectario del PSOE y la alternativa indeseable de la repetición de las elecciones». Feijóo desmiente con estos enredos (inventarse una venda para una hipotética herida, hacerse trampas al solitario, se llama) la seriedad de la que alardea.