España, capital de Europa

Desde el sábado, España preside el Consejo de la UE, mandato que concluirá con el año y que marca el último realmente operativo de la legislatura europea 2019-2024, ya que las siguientes elecciones al Parlamento Europeo serán el 9 de junio del año próximo. Como ha recordado Albert Sáez, es la quinta vez que nuestro país se pone al frente de la maquinaria comunitaria; todos los presidentes de gobierno desde 1982 han pasado por esta prueba, con la excepción de Rajoy, quien, como ha señalado malévolamente el referido periodista, se evitó así el mal trago de ponerse al frente de una babélica congregación sin saber idiomas.

No es la primera vez que un país comunitario celebra elecciones mientras preside el Consejo, y aunque afortunadamente la mayoría de los líderes europeos suelen ser capaces de hacer al menos dos cosas al mismo tiempo, es realmente una contrariedad esta coincidencia, ya que España había hecho los deberes en los preparativos del semestre y estaba en condiciones de facilitar una serie de avances estratégicos que son que gran interés tanto para los 27 en general como para España el particular. Y en todo caso, estamos a expensas de los resultados electorales del 23J ya que no sería lo mismo desarrollar el plan ya elaborado que improvisar un cambio en la titularidad del gobierno español a medio camino. De cualquier modo, las políticas comunitarias se desarrollan sobre sólidas estructuras permanentes aunque el liderazgo político cambie como es natural a medida que discurren los plazos parlamentarios en cada país, por lo que hay que reconocer que es cierto que no sería ninguna tragedia cambiar de caballo a mitad de carrera.

Los especialistas recuerdan que la tarea pendiente consiste en la negociación y aprobación de unas 120 piezas legislativas pendientes, y España deberá ser el actor que ponga en marcha esta maquinaria, que afecta a varios dosieres diferentes. El primero de ellos es sin duda el más importante, y es la reforma de las reglas fiscales de la UE, que se han resumido hasta ahora en el conocido Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que marca límites fijos a las principales variables macroeconómicas de cada país. El asunto fue tratado por los ministros de Finanzas el pasado día 16 en Luxemburgo, y de momento la discrepancia entre Francia y Alemania se mantiene muy abierta. En síntesis, se trata de flexibilizar los referidos límites, de forma que se puedan adaptar a la coyuntura económica y sean útiles para modular el ciclo económico. En el próximo año, la Comisión pretende poner fin al relajamiento de las normas fiscales que se estableció el 2020 para hacer frente a la pandemia, y lo lógico sería hacerlo con las nuevas pautas y no con las antiguas.

El segundo dosier que deberá gestionar España es el de política migratoria. Ya se ha conseguido un principio de acuerdo bajo la presidencia sueca que acaba de concluir, pero Polonia y Hungría se siguen mostrando irreductiblemente contrarias a la posición común. Lo acordado permite a los países que no deseen recibir inmigrantes sustituir esta prestación por una contribución económica.

El tercer dosier versa sobre la primera regulación de la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo ya se ha opuesto a la pretensión de la Comisión de utilizar esta tecnología para el reconocimiento facial en espacios abiertos. El debate no será fácil de encauzar. El cuarto dosier versará sobre la reforma del mercado eléctrico hacia una posición común, un asunto de gran complejidad en el que Teresa Ribera es una experta cualificada. Y entre las otras muchas cuestiones que deberán debatirse y resolverse está el estrechamiento de lazos entre la UE y Latinoamérica de todos los ámbitos.

Como puso de manifiesto el Pedro Sánchez al visitar a Zelenski en Kiev al inicio de su mandato europeo, la guerra de Ucrania no solo planeará sobre los trabajos comunitarios sino que estos estarán supeditados a la evolución del conflicto. Si llegara la paz en ese semestre, Europa tendría motivos para experimentar verdadera euforia. Pero a pesar de la manifiesta debilidad de Putin conviene no hacerse ilusiones.