Las elecciones generales también ocupan y preocupan

Al publicarse estas líneas faltarán veinte días para la celebración de las Elecciones Generales. Pero no voy a referirme a las múltiples encuestas electorales. La Fundació Gadeso, en cada proceso electoral, realiza un sondeo relativo al clímax político y social de la ciudadanía. El último se ha realizado el pasado mes de junio, y está publicado en QG nº 441: Las Elecciones Generales ¿ocupan y preocupan?

Antes de analizar el clímax político y social ante las próximas Elecciones Generales, es inevitable referirnos al reciente pacto PP/Vox, firmado pocas fechas antes de inaugurarse el comienzo oficial de la Campaña de las Elecciones Generales. Ambos aceptan el Documento Programático que incluye gran parte de los principios ideológicos de Vox, que se concreta en la investidura de Marga Prohens como nueva presidenta del Govern de Balears, pero en minoría y en segunda votación. La ultraderecha renuncia a ocupar consellerias en el nuevo ejecutivo autonómico a cambio de pactar 110 medidas programáticas para «un cambio en las actuales políticas» y de entrar a gestionar áreas de gobierno en el Consell de Mallorca y en el de Menorca. A pesar de que pueda parecer anecdótico, el primer conflicto ya ha surgido en el ayuntamiento de Palma, donde el PP gobierna en minoría.

La campaña electoral de las autonómicas y municipales giró en torno a un tema casi único, «Sánchez sí o Sánchez no». Y venció PP/Vox. «Creo que no es exagerado afirmar que la campaña se restringió a un único asunto: no sobre el qué se propone y cuál es el programa, sino sobre a quién no deseamos ver ni en pintura al frente del país. Predomina una actitud de partidismo negativo: no es que nos entusiasme el nuestro» (Fernando Vallespin). ¿Cuál va a ser el clímax político y social que regirá el proceso de las Elecciones Generales del próximo día 23?

El sondeo Las Elecciones Generales ¿ocupan y preocupan? se basa en cuatro bloques. El primero se refiere al «estado de ánimo» ante las elecciones del próximo día 23. Pero, aun aceptando un clímax no excesivamente positivo, se percibe un mejora significativa en el interés (2,3/5) por las próximas elecciones; así como una recuperación (todavía baja) en intención de participación (52%), y una disminución (todavía alta) de la abstención (36%). ¿Se mantendrán tales tendencias o regresaremos a la agresividad basada no en propuestas sino en la descalificación del ‘enemigo’?

El segundo bloque, nuestra realidad política. Ocupa y preocupa: la inestabilidad política (59%), la clase política (56%), el aumento de la extrema derecha (51%), los extremismos políticos (48%), la corrupción (43%)… ¿Qué gobierno es el más adecuado para hacer frente a la situación política?: PP en solitario (25), PSOE en solitario (24%), Coalición con Vox o Sumar (15%) El empate técnico, hoy por hoy, es una realidad. ¿Se romperá tal empate?, y si se rompe ¿a quién beneficiaría?

El tercer bloque, nuestra realidad socioeconómica: acceso a la vivienda (57%), estabilidad laboral (56%), las pensiones (53%)… ¿Qué gobierno es el más adecuado? PSOE en solitario (25%), PP en solitario (22%), coalición con SUMAR (25%) o con Vox (10%). Sin que signifique una diferencia insuperable, una coalición progresista se percibe más positiva.

El cuarto y último bloque se refiere a los presidenciables. Conocimiento y Valoración: Pedro Sánchez PSOE (98%, 4.2), Alberto N. Feijóo PP (93%, 4), Santiago Abascal Vox (86%, 3.3), Yolanda Díaz Sumar (85%, 4.6). Se incluyen unos datos que pueden resultar altamente relevantes: ¿Quién le agradaría que fuese el próximo presidente y quién cree que lo será? Los resultados, aparentemente contradictorios. Son significativos. Un 28% quisiera que fuese Sánchez, pero sólo un 26% cree que lo será; en cambio sólo un 23% le gustaría que lo fuese Feijóo, pero un 30% considera que lo será.

Tales percepciones ¿se consolidarán? Depende de la voluntad y capacidad de cada partido y candidato/a de como planteará su campaña.