Marga Prohens ha logrado, como pretendía, la abstención de Vox para ser investida esta semana presidenta de un Govern del PP en solitario, pero a la vez ultraacompañado. El prometido «gobierno estable y fuerte» arranca de unas negociaciones a cara de perro, en que ambas formaciones no han disimulado su desconfianza mutua y han vendido el acuerdo a los propios como una victoria frente al otro. La líder popular ha convertido a Balears en la única comunidad autónoma con pacto ultraconservador sin carteras para los de Santiago Abascal que, si bien han fracasado en su empeño por acceder al Consolat, se han cobrado su precio, como ocurre en todo pacto político. Además de darles entrada en los Consells de Mallorca y Menorca y la presidencia del Parlament, Prohens ha tenido que asumir la carga de una mochila de ideología extrema y suscribir un «acuerdo conjunto para el gobierno» de 110 puntos, que han generado gran inquietud social por su virtual impacto sobre el territorio, donde no hay tantas diferencias, y por el retroceso en derechos, como los de las mujeres o el colectivo LGTBI que, de momento, ha celebrado este año el Orgullo con la bandera arcoíris colgada en Cort con Jaime Martínez, pero no en la Cámara de Gabriel Le Senne. Guerra de símbolos. Cuesta entender que el acuerdo no contemple políticas contra el cambio climático en un territorio insular y dependiente del turismo y promueva la asistencia de los niños a los toros en una comunidad sin apenas corridas, fundamentalmente porque no hay afición que las sustente. Para salvar la imagen de gobierno en solitario ante un Vox obsesionado con gestionar la lengua, Prohens ha practicado la ingeniería institucional, eliminando la actual Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos del organigrama autonómico para reconvertirla en Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, que pasa a depender del Parlament y será liderada por Vox, con el concienzudo objetivo de dinamitar un consenso fundamentado en la Normalización Lingüística heredada de la época de Gabriel Cañellas y el Decreto de Mínimos de Jaume Matas, ambos del PP, contra los que no pudo la embestida TIL del entonces popular José Ramón Bauzá, quien condenó a los populares a un ostracismo que llevan grabado a fuego. De momento, la nueva Oficina que habla de «la protección tanto del castellano como del catalán» tendrá que pedir explicaciones por un redactado del acuerdo político monolingüe, solo en castellano, y una nomenclatura de las islas que contraviene el Estatut. Para lidiar este espinoso asunto en el terreno educativo, Prohens ha confiado en un bregado Antoni Vera, mientras que para el área económica ha elegido al experimentado Antoni Costa, que tendrá que hacer muchos números para cumplir con un programa lleno de promesas de alto coste económico y de rebajas fiscales en un horizonte próximo de obligados ajustes del gasto público por imperativo europeo. La próxima prueba de fuego, la aprobación del presupuesto. Los populares se han asegurado en el acuerdo de que Vox no presentará enmiendas a la totalidad de las cuentas en toda la legislatura, salvo incumplimientos. Importante matiz para apretar las tuercas. Aprobado el primero, si vienen torcidas, siempre queda prorrogarlos y gobernar en minoría, calculan en el PP, seguros de la inviabilidad de una moción de censura. Ahora, toca investidura y pasar la prueba de estrés del acuerdo en las generales.