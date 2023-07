La humillación de María Guardiola

María Guardiola, máxima dirigente del Partido Popular de Extremadura, era una referencia poco conocida en el resto de España cuando sorprendió al público en general tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo al manifestar abiertamente que no estaba dispuesta a formar una coalición de gobierno con Vox. Como es conocido, el PSOE y el PP obtuvieron cada uno 28 escaños (los socialistas ganaron en votos), Vox logró 5 y Unidas Podemos, 4. Con estas cifras, Guardiola podía convertirse en presidenta de la autonomía por un escaño si conseguía el apoyo de Vox.

En primera instancia, Guardiola ofreció la presidencia del parlamento extremeño a Vox, propuesta que resultó insuficiente a la formación de Abascal, quien señaló que, a diferencia de lo ocurrido en Baleares, en Extremadura era preciso el voto positivo de sus cinco diputados para que se produjera la investidura. Era un argumento lógico desde su punto de vista.

El 20 de junio, fecha de constitución de la cámara extremeña, Guardiola no admitía todavía las presiones de la cúpula del PP y hablaba sin pelos en la lengua: «Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista». Habló de la homofobia de Vox en términos admirables, y, dada su negativa a cualquier acuerdo con los ultras, la socialista Blanca Martín, que había sido presidenta de la asamblea en la pasada legislatura, consiguió mantener el cargo con 32 votos (los 28 del PSOE y los 4 de Podemos); el PP se votó a sí mismo (28 votos) y Vox hizo lo propio (5 votos). No sólo consiguieron gratis los socialistas la presidencia: también la vicepresidencia y el control absoluto del parlamento. Todo indicaba que habría celebrar nuevas elecciones ya que resultaba poco verosímil que el PP terminara resignándose a que Fernández Vara, que había ganado las elecciones aunque se hallaba en minoría, continuara en el poder.

Algún medio llegó a calificar de heroína a María Guardiola por resistirse con uñas y dientes a la claudicación que representaba permitir el ingreso en su gobierno de quienes niegan la violencia de género, actúan con manifiesta homofobia y degradan los derechos humanos al menospreciar a los inmigrantes. Sin embargo, la carne es débil y la clase política es sanguinaria a la hora de disputar el poder. Esperanza Aguirre verbalizó públicamente su crítica agraz hacia la candidata extremeña, cuyo comportamiento «perjudicaba seriamente a Feijóo». Después, el propio Feijóo desautorizó en El Hormiguero, ante millones de espectadores, la posición de Guardiola. Y finalmente esta ha aceptado el pragmatismo indecente que con tanta frecuencia impregna nuestra representación política: Guardiola será presidenta de un gobierno en el que Vox ocupará la pintoresca consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Un cometido muy apropiado para quienes niegan cerradamente el cambio climático, se oponen a las políticas de descarbonización y ven con simpatía antiguos estereotipos feudales.

Además de la entrada en el Ejecutivo regional, el acuerdo PP-Vox incluye 60 medidas programáticas cuyo contenido no es todavía público pero que estarán encaminadas a revertir «las consecuencias de la inercia política del PSOE en los últimos años», así como «en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación». Si el temario de este acuerdo se parece al de las 110 medidas firmadas por ambos partidos para sustentar el gobierno de Baleares, los políticos populares tendrán que tragar mucha quina para digerir el humillante compendio de disparates y sinsentidos que imponen los neofranquistas.

Ha sido enternecedor observar la cara compungida de la candidata popular al balbucear explicaciones a la prensa o hacer declaraciones en la televisión sobre su propio cambio de rumbo, su claudicación, su rendición incondicional ante la arbitrariedad y el menosprecio de algunos valores democráticos esenciales. La única salida digna que tenía María Guardiola era dimitir de su candidatura a presidir la comunidad extremeña. Pero para ello hubiera hecho falta una magnanimidad que no se enseña en los pasillos de la política española ni se aprecia en los arrabales urbanos donde los electores acuden muy a menudo a votar con la nariz tapada.