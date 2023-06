Cada vez con mayor intensidad estamos asistiendo a una regresión social, respecto a la violencia sobre las mujeres. Abundando en la —triste— realidad de muchas de ellas, citaré a modo de ejemplo datos estadísticos del año 2021. En ese periodo en España, seis mujeres al día fueron penetradas en contra de su voluntad por hombres, sumando un total anual de 2.143 violaciones. En criminología, los ilícitos penales desconocidos se conceptúan como «cifra negra del delito», que en los supuestos de agresiones sexuales podemos aventurar que es elevada. Estas traumáticas experiencias son únicamente los hechos denunciados, no los ocurridos realmente. Desconocemos efectivamente cuantos delitos sexuales ocultos ejercen aborrecibles pederastas sobre menores en su entorno, ya sea íntimo, familiar, deportivo, social o religioso. Tampoco sabemos cuantas mujeres son «cazadas» en el exterior por extraños, o en el hogar por allegados, y después, impactadas por la situación, silencian el suceso. Para completar el menú, falta incorporar el bufé libre con todo incluido de cualquier guerra. En ellas las armas fisiológicas masculinas alcanzan su mayor poder destructivo, marcando los úteros de las «conquistadas» de por vida. La violencia rompe barreras idiomáticas y la profilaxis —de existir— se circunscribe a preservar la salud del agresor y su anonimato genético. No debemos olvidar las mascarillas quirúrgicas usadas en las violaciones «covidianas» —siempre en la víctima, claro—, no fuera caso que contagiaran el coronavirus a los varones en esos ataques sexuales.

Ampliando el foco numérico, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado recientemente que aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, en su mayoría en el seno de una relación íntima. La situación de estas «escasas» 736 millones de víctimas es calificada por la ONU de «lacra mundial». Existen muchos más datos, si bien no es necesario rebuscar. Los aquí ofrecidos son sobradamente ilustrativos, aunque completaremos alguno más del año 2021 referenciado respecto a España: 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 162.848 denuncias por violencia de género y, no está de más recordarlo, el balance mortal de 1.206 asesinadas, desde que hay registros en el año 2003. Asimismo, nuestra Comunidad sigue destacando por su elevada tasa de violencia machista. Hay opiniones descarnadas en un sentido, y quizás la mía lo sea, pero a la vez hay otras también descarnadas en sentido contrario, de personas ungidas de poder político otorgado por otros que aseguran no tener opción al concedérselo. Por ello son criticados por «progresistas» que hablan de proteger y favorecer a las mujeres. Estos, en todo caso, han tenido mucho tiempo para haberlo hecho mucho, muchísimo mejor. Aquí lo dejo, tampoco se trata de repetirme. Y si tienen curiosidad por recordar lo que han ignorado, lo tienen fácil: consulten la hemeroteca. Las perlas incipientes de la línea argumental machista proceden de votos, algunos de ellos femeninos. Tampoco sabemos en qué grado opera el Síndrome de Estocolmo... La cuestión es que apenas no queda hilo para coser tantas vestiduras rasgadas. A pesar de que tenía poca profundidad, abandonaré la «comodidad» de mi trinchera, y recordaré que Jaime Martínez, el nuevo alcalde de Palma, se desmarca —de momento— de la nueva ola. Cierto es que, con dificultades, la matemática se lo permite. Habrá que esperar a ver si el tratamiento del «género» en Palma estará peor que en la legislatura pasada, donde, por ejemplo, se encargaron de devaluar el servicio municipal que se da a las víctimas de ese tipo de violencia. Huelga abundar en la impregnada discriminación global «a hurtadillas» de las mujeres, porque son incapaces de aplicar la perspectiva de género en su relación con ellas, llegando de este modo a la, soterrada, discriminación indirecta. ¿A quién señalo? Pues al sistema. Para reponer las existencias de hilo, la Obra Cultural Balear (OCB) interpela —en una llamada urgente, ahora sí— a los partidos críticos con el futuro pacto de Govern. Les reclaman ocho abstenciones: «8 abstencions al servei del país i de la seva gent». De este modo, el PP, al que la OCB —paralelamente— le pide que rompa su preacuerdo con Vox, y que no pacte con ellos la investidura de Marga Prohens Rigo, podría gobernar en solitario. No le queda otra salida, a la candidata más votada: o pacta, ya sea implícita o tácitamente, o el escenario se volverá imprevisible con posibilidad de ir a peor. Tal vez sea el momento de demostrar que importan más —además de otros aspectos fundamentales— las mujeres que los escaños, en el nuevo Congreso madrileño de los Diputados.