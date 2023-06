El català és culpable

Dubtava si començar l’article parafrasejant el «j’acusse» d’Émile Zola o el «Rusia es culpable» de Ramón Serrano Súñer. La primera és el títol d’un famós article en defensa d’un innocent. Alfred Dreyfus, militar francès d’origen jueu, fou condemnat per traïció en una sentència on hi havia més antisemitisme que arguments. La pronunciada pel falangista i cunyat de Franco convidava joves espanyols a matar i morir en una guerra d’agressió que no era la seva, sinó la d’un boig assassí.

El pacte entre PP i Vox, entre Marga Prohens i Idoia Ribas, assenyala el català com a culpable de gairebé tots els mals que pateixen les Balears. Els populars diuen sottovoce que tenen molt clara la necessitat de defensar aquesta llengua cada cop més minoritària a la nostra terra. La realitat és que allò que han signat, el document públic a l’abast dels ciutadans, gairebé no es refereix al nom oficial i, quan ho fa, és per denunciar que ens trobam davant un malefactor. Veurem què passa en la pràctica, però el llenguatge és el de l’ultradreta monolingüe. El Diari de Mallorca ja ha informat de com ambdós partits han canviat el nom de la comunitat autònoma, fixat per llei orgànica, sense passar pel Parlament ni per les Corts. Tampoc s’han plantejat que una comunitat bilingüe es mereixia, com a mínim, un pacte que no només tengués versió castellana.

El Govern estable que vol la futura presidenta –en els sis primers punts se’n parla tres vegades– passa per menysprear i culpabilitzar una llengua, la catalana, a la que quasi sempre es refereixen amb eufemismes.

En l’apartat de «Libertad», al punt quatre diuen que «se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen a [sic] la unidad, promoviendo la identitat y cultura [quines?] así como las peculiaridades lingüísticas de las islas Baleares». Una «peculiaridad» és «cualidad de peculiar», segons la Real Academia de la Lengua Española, i peculiar significa «propio o privativo de cada persona o cosa». És a dir, segons el PP, no existeix una llengua comuna, són qüestions particulars. No s’han molestat ni en analitzar críticament el que firmaven.

En el punt 55 acorden que «el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública». Sense excepcions. És a dir, a partir de dilluns, ens podrem trobar amb funcionaris que estiguin de cara al públic i vulnerin el dret dels ciutadans a expressar-se en la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. Aquesta és una de les poques ocasions en les quals l’idioma és citat pel seu nom. Prohens ho fa en un context negatiu, d’obstacle, de problema per qui aspiri a accedir a la funció pública. No com un dret d’aquells que vulguin utilitzar-lo.

Punt 58: «Crearemos una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística» –bàsicament el que Santiago Abascal i Jorge Campos anomenen «chiringuitos» excepte quan les ocupen ells– per, entre altres coses, defensar «las modalidades lingüísticas de las distintas islas». Això podria estar molt bé si no fos perquè cada cop que Vox parla de les modalitats lingüístiques, ho fa per qüestionar la unitat idiomàtica i per dir que aquí no es parla català sinó mallorquí, menorquí, eivissenc, formenterenc, cabrerenc, solleric, pollencí…

En l’apartat de «Sanidad» pacten que «entre las medidas prioritarias estará la eliminación del requisito lingüístico». Tots hem comprovat que centenars de metges i infermeres són castellanoparlants a la sanitat pública i que exerceixen sense cap problema. Han vingut d’altres comunitats i d’Amèrica. Si manquen professionals no és per una qüestió idiomàtica. Ho demostra que també hi ha dèficit a Madrid, Canàries i gairebé a totes les autonomies monolingües. Per cert, el PP renuncia en el text acordat que, ja que no serà exigència, almanco sigui un mèrit.

La lletra del pacte entre el centredreta, la dreta i la ultradreta és nefasta per a la cultura i la llengua de les Illes Balears. Els populars fan circular que la música serà distinta. La realitat és que tot el missatge en aquest aspecte és el de Vox. Ni tan sols s’han pres la molèstia d’equilibrar el missatge com han fet amb el turisme. Deixen clar que volen més turistes i creuers, però han afegit «velando siempre por el bienestar presente y futuro de la población residente» o «evitando una sensación de saturación para los residentes». En la qüestió lingüística no hi ha fre ni contrapartida, mans lliures contra la llengua catalana. S’entén a la perfecció l’alegria d’Abascal per aquest pacte, encara que Vox només entri en els consells i no en el Govern.