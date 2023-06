El teorema de la escalera

Decía Antonio Machado, poeta al igual que su hermano Manuel, que en política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela y decía verdad el vate, aún cuando bien comprendida la frase predica del éxito o no del representante político, pero no explica si el éxito puede extenderse también a los representados o si él mismo es esperable o no de seguirse tal recomendación. Bien entendido que los componentes de ese viento son variados y en ocasiones contradictorios, pero no se podrá negar que las circunstancias temporales que influyen en el denominado cuerpo electoral no son cosa baladí y es ese rolar político, esa variación del aire que sopla entre los que ponen y quitan políticos, presumiblemente los votantes, la que debe husmear cuidadosamente el navegante político si no quiere estrellar su embarcación en el primer bajío que se interponga en su pretendido rumbo; la frase que atribuida, quizá falsamente, a María Antonieta que recomendó, cuando se le comentó que el pueblo no tenía pan, que en ese caso que comieran brioches; el político que se precie si no quiere seguir los pasos de la austriaca debiera aprender, escarmentar, en cabeza ajena.

Tal parece que esos vientos han cambiado en estas islas y ahora otros capitanes y contramaestres tendrán la responsabilidad del rumbo de la nave y de la adecuada colocación y uso de sus velas, ya veremos y como se dice en las escrituras «por sus hechos los conoceréis»; llegados a este punto se me antoja en principio que no estaría de más que algunos perjudicados por el cambio de dirección de las brisas se preguntaran, a ser posible en público, qué han podido hacer mal o no tan bien para que el elector decida que el soplo de su voluntad deba ir en otra dirección, acto de contrición que se me hace difícil imaginar en nuestros actuales políticos; quizá sea mucho pedir por mí parte. Pero no parece que el mérito del propio análisis, de una cierta humildad aún cuando fuera impostada, sea lo que nos espera ante esta nueva llamada a las urnas, de eso nada; la culpa, como siempre, para esta clase política que padecemos y de la que ciertamente precisamos, a menos que nos inventemos otra forma de gobernarnos, es siempre o casi siempre de otros, san estos cercanos o adversos, recaiga la responsabilidad en simples ciudadanos o en aquellos que tienen el poder en su micrófonos o en sus ordenadores de influir en la opinión que Felipe González calificaba de publicada, pero nunca, jamás, en su propio hacer; es lo que hay. Y a esa falta de autocrítica se une la condena del adversario de antemano, aún cuando este lleve a cabo las mismas conductas para llegar al poder que lo criticadores realizaron en su momento, lo que antes estaba bien ahora es el horror. Los arreglos postelectorales entre banderías son un ejemplo cristalino; ahora los unos dicen que algunos pactos de futuro inmediato son inmorales e irresponsables y por su parte los otros arguyen que hay que acabar con los pactos de los de antes porque no han traído más que desgracia y ruina, sin caer en la cuenta de que es el voto de todos el que reparte las cartas sobre la mesa con las cuales cada agrupación política tendrá necesariamente que jugar para ganar el envite finalmente; cómo se añora ahora por parte de algunos el otrora tan denostado bipartidismo. Lo cierto es que gane quien gane en las legislativas del bochorno veraniego el vencedor tendrá que agachar la cerviz y deberá necesariamente pactar con los «alguienes» que puedan proporcionarle ese empujón final que le suba a la poltrona del poder pues, según profetizan los augures de las encuestas, nadie por sí solo se llevara el gato al agua. Y a esos futuros negociadores y quizá también a los acalorados votantes de julio permítanme que les explique lo que yo, modestamente, denomino el teorema de la escalera y que dice: cuando se precisa para llegar a un objeto elevado una escalera de veinte escalones, todos los peldaños son en principio de igual importancia cuando son del mismo propietario pero si el paisano necesitado de elevarse sobre los demás solo dispone de diez y siete escalones entonces la importancia por necesidad de esos tres escalones restantes aumenta en mayor medida que el simple numeral que los describe y el que los tiene en su mano bien puede hacerse valer de forma imperativa como aquel jugador de dominó que tiene en su poder la última ficha que una vez puesta sobre la mesa permitirá al contrincante que pueda colocar su seis doble. Los futuros votantes y negociadores debieran sacar buena lección de esa realidad indicativa de que si se tiene tres tercios de escalera pero falta el último tercio simplemente no se llega.