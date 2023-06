L’Orgull LGTBI d’enguany no serà un dia com el dels darrers anys. Ho dic amb una profunda tristesa, amb una enorme sensació d’incredulitat i de por.

He sigut espectadora, en primera persona, dels avenços imparables de les darreres dècades. Avenços que han permès viure en llibertat la nostra manera de sentir i viure i ens han permès poder-ho compartir amb les persones del nostre voltant des de la felicitat que imprimeix estimar i esser estimats.

Hem vist com el nostre país ha estat capaç de superar un passat fosc per convertir-se en un espai de seguretat per tanta gent del col·lectiu LGTBI. Un país que s’ha posat al capdavant mundial de polítiques que han reconegut drets. I això gràcies a una societat majoritàriament madura, empàtica, solidària i tolerant que ha obert els braços a la diversitat i no s’ha sentit amenaçada per ella.

Però avui hem de ser més conscients que mai que, tanmateix, tot el que hem aconseguit pot desaparèixer en un instant. Com si el que hem viscut fins ara només hagi estat un somni del qual despertarem en qualsevol moment. Un somni que en realitat no ens mereixíem. Com si ens haguessin deixat viure una vida que no és la nostra.

Creiem que els drets aconseguits són drets que han vingut per quedar-se perquè creiem que és de justícia què puguem viure d’acord amb el que sentim. Però em sap greu dir-vos que no és així, què el nostre món pot canviar de forma radical en molt poc temps. Què ja ho està fent.

Perquè si a Pàdua 33 famílies formades per mares lesbianes han rebut un comunicat de la Fiscalia per advertir-les que, una d’elles, deixarà de ser mare de forma retroactiva, qui m’assegura que jo no pugui rebre un dia un comunicat en el qual em diguin que no estic casada, què el meu matrimoni no ha existit mai. Que, en realitat, he estat vivint una vida robada, una vida que no em pertanyia.

Aquestes mares italianes tenien reconegut el seu dret a ser mares lliurement i ara les ha esborrat la mà d’un govern d’ultradreta que vol acabar amb drets i amb vides viscudes. Un govern de la mateixa ideologia del que ara amenaça en instal·lar-se a casa nostra.

No és ciència-ficció, són les accions d’una ona ultraconservadora que ja ens ha mostrat el que està disposada a fer sense cap dissimuli. Una ultradreta que sembra l’odi cap a les persones sense que els importin les conseqüències que això pugui implicar.

Aquests dies, dues joves han hagut de ser tutelades pels serveis de menors per protegir-les de les agressions de les seves famílies només pel fet d’estimar-se. Què ens està passant? Quins aires d’intolerància estan arribant a un país que ha estat capdavanter en la defensa de les llibertats? Com podem protegir tot el que hem construït i que ha deixat enrere tant de patiment callat?

Ara no és moment de conformisme ni de paràlisi. Venen dates importants per la defensa dels nostres drets i és importantíssim que no hi falti ningú. Aquest 28 de juny hem d’aixecar les nostres veus com mai. I el pròxim 23 de juliol, amb els nostres vots, hem de fer que la democràcia silenciï les veus de l’odi.

Amb la cara ben alta i orgullosa del que soc, sortiré al carrer per cridar ben alt que no ens amagarem mai més. Què no permetrem recular ni una passa. Ens hi jugam molt. Ens ho jugam tot.