El panòptic digital

Temps ha, els que vàrem tenir una educació cristiana, a part de dir-nos i insistir que si no ens comportàvem bé, aniríem a l’infern, cosa que mai he cregut —com diu Le métèque de Georges Moustaki en versió de Marina Rossell—, ens ensenyaven que Déu ho veia tot, que per molt que ens amaguéssim, Déu sempre estava atent al que fèiem, no podíem fugir dels ulls de Déu. I aquesta mirada era simbolitzada en els llibres de catequesi i catecismes diversos per un triangle i un ull a dins, acompanyat per uns raigs per donar-hi més intensitat si cal a la mirada, talment com si fos un sol. I quan hom feia una malifeta, com extreure sense permís alguns cèntims del moneder de ta mare, es pensava que Déu l’havia vist, i per molt que amaguessis l’ou als altres, a Déu mai no el podríem enganyar, ja que és omnipresent i omniscient. Era una sensació quelcom molesta, la de sentir-te observat i ensems controlat tothora. Veure-hi sense ser vist. En fi, era tan forta aquesta presència que fins i tot les persones més grans quan havien de mantenir relacions sexuals, tapaven les imatges sacres que hi havia a l’habitació, per exemple, perquè llur mirada els incomodava. Convertien a Déu en una mena de «voyeurista» que es complau a mirar. El protagonista de Il Gattopardo, l’única novel·la de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, sempre es feia acompanyar per un sacerdot per a confessar-se després d’haver sortit d’una casa de cortesanes i així netejar la seva consciència. Una religió a la carta. Quelcom semblant, però sense ser-ho, és el que passa amb les infraccions de tràfic, mentre que no t’agafin les pots fer; tanmateix, saps que les estàs fent i que no és correcte. És com si estiguéssim en un «Gran Germà», on tu ets el protagonista principal, amb la pressió constant de sentir-te vigilat i que en realitat tot el té sota control fins al punt que pot provocar un col·lapse psicològic. Això no obstant, l’esperit de vigilància no s’ha exhaurit. Quan el filòsof Jeremy Bentham va dissenyar la presó perfecta ho va fer a través d’un sistema anomenat panòptic, és a dir, l’organització d’un lloc en el qual poder visibilitzar tots els punts d’un edifici sense ser vist. Habitualment era un espai circular amb una torre situada en el centre, un pati interior, per exemple. Aquest tipus de construcció fou utilitzat no només en les presons, sinó també en les escoles, hospitals i manicomis. Si aconseguim crear aquesta situació de permanent visibilitat, aleshores funcionarà automàticament, hom tindrà el control, la disciplina pedagògica —que per res és sancionadora—, però que no deixa d’avaluar. Explica Franz Kafka en la Carta al pare, els trastorns neuròtics que va patir per culpa del seu progenitor, que ho veia com un ésser tremend i punitiu: «Només me’n recordo d’un únic esdeveniment dels primers anys de vida. Potser també tu el recordaràs —li diu al seu pare—. Jo plorava un dia, durant la nit, demanant aigua insistentment, potser no perquè tingués set, o ho feia per fastiguejar, o tan sols per a divertir-me. El fet és que, tot i les teves amenaces perquè calles, no havien donat resultat; aleshores em tragueres del llit, i vares portar-me en braços fins al balcó i allà em vas deixar sols, en camisola, dempeus davant la porta tancada». Amb el pas dels anys la visió torturadora d’aquell homenot gegant, el seu pare, encara el turmentava, ja que podria venir en qualsevol nit i transportar-lo de nou del llit al balcó. Potser això no era ben bé així, car Kafka mai es va sentir un frustrat. Més enllà de l’anècdota, tota vida infantil està sotmesa a un continu procés traumatitzant. Descobrir que el món no és bell, que els éssers humans no només estimen, sinó que també són agressius i odien, que la vida és una constant oscil·lació entre el bé i el mal, que tot fineix amb la mort, no és gens agradable sense cap mena de dubte. En el llibre recentment publicat de Joan-Carles Mèlich, La fragilitat del món, hi reflexiona sobre el control d’aquesta màquina anomenada panòptica que ara s’ha convertit en una màquina tecnològica. Efectivament, agafa com a mostra la coneguda novel·la de George Orwell, 1984, amb diverses lectures que comencen per la crítica dels universos polítics totalitaris i acaba amb la colonització tecnològica del món a través de la complicitat dels ciutadans, pel que fa a la complaença i l’amor al sistema, en el qual participen de bon grat en la seva pròpia vigilància, a causa d’una necessitat interna que no té res a veure amb la coacció o la por. El sistema tecnològic és l’era de la nova religió i el seu credo, el gaudi. El like, m’agrada, és un confessionari. Aquesta moderna religió té els seus summes sacerdots que no paren de salmodiar, dient que «hem d’estar a l’altura dels temps, això és el futur», ja no podem tornar enrere. I així queden satisfets. Ara està de moda, quan hom surt o va de viatge, fotografiar els plats que menja en un restaurant i els penja a les xarxes, com si això fos rellevant, com si no s’alimentessin cada dia. Viatjar per menjar o menjar per viatjar. Ara bé, cada vegada que comparteixo un «m’agrada», dono el meu consentiment i m’exposo al control i a la vigilància dels altres. És una nova forma de poder que apareix en els nostres escenaris sense fer soroll. Talment com Ulisses fou seduït pel cant de les sirenes, també nosaltres som seduïts pel panòptic digital. Tanmateix, Ulisses va ser prudent, ja que mentre els seus soldats portaven les orelles tapades, ell es va fer lligar en el pal major del seu vaixell i així no veure’s arrossegat per l’encís del cant de les sirenes. Ulisses estava assabentat del que podia succeir, nosaltres no aconseguim esbrinar el que ens pot succeir. Cada vegada que entro i navego en les xarxes socials, les nostres dades personals són afegides a un sistema d’operacions de recollida d’informació amb finalitats totalment comercials que no exclou una vigilància més detallada. Els algoritmes que usen les grans plataformes de venda per xarxa, presenten de manera automatitzada i immediata allò que millor s’adequa a les expectatives del consumidor. És una vigilància subtil, no forçada, que es porta a terme a través de les pràctiques expressives, lúdiques i hedonistes de cadascú de nosaltres. Tot i saber que som contínuament rastrejats i geolocalitzats, ens lliurem a les pràctiques digitals d’entreteniment i comunicació. Quan més es multipliquen aquestes habilitats, més es reforça el poder de la vigilància de dades. Segons explica Mèlich, internet fa que el jo privat es torni visible. Per tant, seguint aquesta lògica, no hi ha secrets, no ens podem amagar, ocultar-nos, tot està a la vista en aquest univers panòptic. Però hi ha una diferència entre el panòptic de Bentham i el nou panòptic digital, a saber, que mentre que els del primer saben que són vigilats, el del segon, es creuen que són lliures, atès que no prohibeixen res, ens deixen parlar i donar l’opinió; en definitiva, expressar-nos. La hipercomunicació ha creat una façana que no és real. Per això, qualsevol viatge, celebració, àpat o succés, han de ser anunciats en la xarxa, si no és així, sembla que no hagi existit.