Los hombres incómodos

La única vez que presenté una denuncia contra el que era mi marido la policía fue a buscarlo a casa y en comisaría testifico que sí, que me había pegado porque yo era su mujer. Después de eso lo devolvieron a la misma casa en que yo me encontraba tras haberlo denunciado diciendo que ya si eso el juez nos llamaría. Meses y palizas después me arrojaría desde el tejado y aún tendrían que pasar años para que la violencia contra las mujeres apareciera como una denuncia y no un gag de humor de Martes y trece. Fue una valiente Ana Orantes la primera en dar la cara en un magacín televisivo de Canal Sur. No fue lo durísimo de su testimonio, sino su crimen, rociada de gasolina y quemada viva por su exmarido trece días después lo que provocó que aquella ‘violencia doméstica’ dejara de ser un ‘asunto privado’.

En 2003 —hace apenas 20 años— empezaron a contabilizarse los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. «Estamos ante una cuestión de Estado que debería tener la máxima relevancia y movilizar a todos los poderes públicos como ocurre con la lucha contra el terrorismo», afirmó el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que, de ganar las elecciones en 2004, su primera medida sería una la Ley integral contra la violencia de género. Lo cumplió. Fue una ley pionera en Europa, hasta que en 2012 llegara el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul. El primero de los 45 países firmantes fue el anfitrión, Turquía. De ahí la profunda tristeza cuando en 2021, con Erdogan como presidente, viéramos a Turquía abandonar el Convenio alegando que algunos artículos «promueven la homosexualidad» o «atacan los valores familiares», por hablar de «personas que viven juntas» sin especificar su sexo o si están casadas. Nunca tan cerca de Turquía, ¿a qué año, terrible, habremos retrocedido en solo unos días? ¿A qué momento, de nuestra negra historia, pueden llegar a devolvernos? Llevamos demasiados días, no ya con señales, sino con hogueras que nos cercan. Desde el Partido Popular y sus pactos de Schrödinger. Aquel «Es un error que Vox entre en los gobiernos»; «No tengo ningún interés ni compromiso en pactar con Vox y no lo haré» de Alberto Núñez Feijóo que ahora llega de la mano y con palmaditas en la espalda a más de 140 ayuntamientos arrasando en sus primeras medidas las concejalías de Igualdad para implantar otras en defensa de la familia donde «fomentar la natalidad e intentar disuadir a las mujeres de que aborten». Y cuando más urgente se hace una unánime y firme postura frente a la violencia machista, el líder de los pactos, Feijóo, se refería en la Ser al que fuera candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, Carlos Flores —y condenado en firme por violencia machista— que «es un catedrático de Derecho Constitucional» y «tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer». Días antes, el presidente Pedro Sánchez en Onda Cero declaraba que, pese a que durante la última legislatura ha habido «avances en materia de igualdad y de género», hay «hombres entre 40 y 50 años que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos han sido digamos incómodos hacia ellos y creo que eso es un error». Algunos de estos hombres incómodos, incluso, entre sus amigos. Ninguno de estos amigos debe haber participado en el barómetro del CIS donde un 70,6% de los encuestados opina que aún queda mucho o bastante para lograr la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Un 92,8% opina que la violencia de género es actualmente un problema preocupante para la sociedad española frente a un 5,5 que opina que no. Mientras Vox, ¿para qué esconderse ya? Despliega todas sus macabras intenciones en una lona gigante que rompe Madrid en la que una mano —con una pulsera de España que es de todos—, tira a la papelera entre otros la bandera LGTBI o el símbolo del feminismo. «La porquería progre a la basura». Y en lugar de a la condena unánime, la maquinaria ‘regre’ a toda vela nos ha retrollevado en apenas días al debate más que cerrado de si la violencia de género existe o es un ‘invento ideológico’. A ver, cómo explicarles a todas las partes que la ideología con la que hay que acabar de raíz es con la de hombres como el que fue mi marido, resumida en dos palabras: ‘mi-mujer’. Que solo en 2022 hubo 182.078 denuncias por violencia de género. 49 mujeres asesinadas. 22 en lo que llevamos de año. 17 de ellas no habían presentado denuncia. Y yo, que sí lo hice, una única vez gracias al médico que, horrorizado, me trató en urgencias cuando llegué con un derrame cerebral, pérdida de visión en un ojo y la cara destrozada de las patadas que me propinó mi marido «para que ningún hombre me volviera a mirar»… las entiendo. Y entendiéndolas les digo, ¡a todos ellos!, que lo que es incómodo, pero incómodo de cojones… es que nos maten. @otropostdata