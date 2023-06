Votar lliurement

En poques setmanes es celebraran a Espanya unes altres eleccions. Els qui diuen que en saben començaran a parlar de conceptes com «suport electoral», «fidelitat», «militància»... Com si es donàs per descomptat que, per naixement, amistats o el que sia, unes determinades capes socials han de votar unes molt acurades, concloses i especificades sigles. Potser els partits polítics —tots— haurien de saber que atribuïr determinades zones i «tiquets» en funció als ingressos econòmics dels i les votants és un principi caduc, obsolet. Com a exemple local: Son Gotleu i La Soledat. Han canviat de preferències polítiques al llarg dels anys. Repetides vegades, per cert. De ser un bastió socialista els norantes del segle passat, a feu inexpugnable de Joan Fageda i Aubert. I així, cíclicament: fins fa molt poc, José Hila era el predilecte a la part més popular de Ciutat. Ara, ho és Jaume Martínez.

Influeixen en les mudances ideològues la sensació de poca paraula dels protagonistes: estranys pactes o —pitjor encara— no pactes. Per inquines personals i zels sobrevinguts. No per diferències programàtiques. Facilitant l’entrada o retenció del poder a l’enemic de sempre. Però això, els «experts», no ho computen.

Per tant, no és rara la crisi de militància. Recomanar i lluitar el vot per altri sense cap recompensa pot arribar a sortir car. Molt car. Encara més si es constata com més d’un i una aniran de candidatura en candidatura en pocs mesos. La renovació, per qui vingui al darrera. Convençuts de que la seva supervivència és el més important: «après moi, le déluge». No seria gens improbable que a les properes eleccions al Parlament Europeu (juny del 2024) tornessin a ressorgir polítics i polítiques «imprescindibles». Al temps.

Per tant, i cara aquestes eleccions legislatives, que cadascú voti el que li assembli millor. Està en el seu dret. Només mancaria aquesta. No seria d’estranyar que veièssim canviar a d’opció política —potser a contracor, certament— a grans capes de la ciutadania.

Facilitant una victòria rotunda per un determinat partit. També és possible que molts i moltes, abans d’emetre el seu sufragi, pensin en la llegenda d’aquell capità que no preparava bé la seva nau. Ni cercava un segon oficial competent en cas de que ell manquès. I tan sols se’n recordava de Santa Bàrbara quan tronava.

El 23 de juliol, molts i moltes exerciran —o no: l’abstenció pot arribar a quotes històriques— un dels seus drets més sagrats. No seria d’estranyar que el resultat de l’escrutini deixàs en evidència tota enquesta publicada. Si fos així, hauríem de plantejar-nos unes eleccions sense cap mostreig. A «cegues» Descansaríem de politòlegs que, si ho anam a gratar, parlen per dir alguna cosa. Però sense tenir-ne cap certesa. Però això, és motiu d’un altre article. Moltes gràcies.

P.S: el pacte protagonitzat per Comuns, el Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular per la batlia de Barcelona ha fet mal. Molt de mal. ‘Sumar’ es pot convertir en ‘Restar’.