Les misses de Marga Prohens

He assistit amb quaranta anys de diferència a dues sessions de constitució del Parlament. Una, el 31 de maig de 1983. A sa Llonja. Era la primera legislatura després de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia. La segona, el passat dimarts. En ambdós casos per raons radiofòniques. Fa quatre dècades, treballava a Ràdio Popular de Mallorca i Faust Frau, el meu cap d’informatius, m’hi envià per fer la transmissió. La segona, fa quatre dies, perquè Maria Ferrer, directora del programa Al dia d’IB3 Ràdio, em convidà a comentar l’acte.

He trobat similituds i diferències entre les dues ocasions. La semblança més rellevant és que es tracta d’una sessió avorridíssima. Se succeeixen unes llarguíssimes votacions amb papereta i urna, malgrat que el resultat es coneix abans de començar. Els pactes llunyans i recents neixen de manera molt semblant. El 1983, amb un acord signat a Madrid entre mallorquins: la família March, Gabriel Cañellas i Jeroni Albertí. El 2023, amb un preacord beneït des de la capital estatal per Santiago Abascal.

Però també hi ha grans diferències entre ambdues dates. El passat estava marcat per la il·lusió i el present és rutina. A sa Llonja hi hagué unes poques promeses i molts juraments. Ara està molt més igualat i, a més, hi ha afegitons dels nacionalistes a la fórmula de jura o promesa. Els PSM de Mallorca i Menorca anaven a una i ara no es posen d’acord ni a l’hora de votar els membres de la mesa. Llavors quasi ningú sabia què era això de l’autonomia i ara tenim un grup parlamentari que la menysprea per excés, Vox, i un altre per defecte, Més.

El primer president de la cambra, Antoni Cirerol, procedia del franquisme i parlà en el seu primer discurs de Ramon Llull, Berenguer d’Anoia, l’arxiduc Lluís Salvador o Antoni Maura. També va criticar el Decret de Nova Planta «de trist record». El catorzè president, Gabriel Le Senne, criat en democràcia, en canvi, no ha fet una sola referència a la cultura de les Balears. I, malgrat ser un alt càrrec institucional, menysprea una de les llengües oficials d’aquesta terra. I no és la castellana. Només emprà el català per llegir les fórmules protocol·làries i a les dues darreres paraules de l’al·locució que adreçà als diputats: «Visca Espanya».

Llavors no hi havia xarxes socials que destapessin les bajanades de Le Senne quan escriví: «Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene» (elevant-se amb aquesta profunda meditació a la mateixa categoria filosòfica de Sonia Vivas, exregidora de Podem a Palma). O quan demanà un bloqueig «a todos los anunciantes con bandera LGTBI», igual que fa uns anys es promogué un boicot al cava català. No hi havia Twitter, però els diaris recolliren les declaracions de Cirerol, posteriorment matisades, declarant-se «admirador de Franco».

Ara queda la segona part. La més interessant. Marga Prohens ja ha fet la primera cessió de càrrecs a la ultradreta. També li ha deixat guanyar la partida del llenguatge. El preacord signat el dilluns és retòrica de Vox, encara que amb poc contingut real. La majoria d’assumptes plantejats no són competència autonòmica. De vegades no depenen ni del Govern central. Són matèria europea. Les qüestions lingüístiques, que sí es gestionen des del Consolat, plantegen un dilema a la més que probable presidenta: què faran els batles populars que es rebel·laren contra José Ramón Bauzá si Vox obliga a anar més enllà que l’apotecari. Els Sebastià Sagreras, Llorenç Galmés, Llorenç Rosselló… són el cercle que ha empès la de Campos aquests darrers anys.

A Enric IV se li atribueix la frase «París bé val una missa» per aconseguir un regne. És a dir, la renúncia als seus principis protestants i fer-se catòlic per a obtenir la corona de França. Prohens assistí dimarts a la seva primera missa per arribar al Consolat de la Mar i cedí la presidència del Parlament a Vox. La incògnita, el que volem saber amb llum i taquígrafs, és quantes hòsties més haurà de combregar abans d’assolir el poder a l’antic Regne de Mallorques.