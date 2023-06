El alma de Núñez Feijóo

Los palmeros de Sánchez obvian otras interpretaciones de la convocatoria de elecciones generales, como sustraerse a la crítica interna o blindarse con adeptos en Congreso y Senado, para elogiar la astucia del líder convirtiendo las semanas que faltan para la votación en un campo de minas que vayan explotando por cada acuerdo entre el PP y Vox. Olvidan que las previsibles bajas en votos por ese motivo hubieran sido superiores con las elecciones en diciembre. Ahora, el PP tendrá la posibilidad de demorar acuerdos para la formación de algunos gobiernos autonómicos hasta más allá de la fecha electoral. El peligro para el PP, en sitios como Extremadura, consiste en que Vox no se amilane ante la posibilidad real de nuevas elecciones. Nadie puede saber cómo iba a ser la reacción de los electores, si reforzar la riesgosa apuesta de Guardiola defendiendo a toda costa la ley de violencia de género de la izquierda o la de Vox apostando por la violencia en el ámbito familiar o la violencia contra la mujer. En el fondo, lo que se está dirimiendo, es si se va a dar por buena la estrategia del bibloquismo que inauguró Sánchez, dando lugar al bloque de centro derecha de PP y Vox, o tendrá éxito el deseo de Feijóo de romperlo para volver a la política orientada al centro, con apoyos puntuales de Vox, como en tiempos de UCD y AP, ahora que el partido de Abascal ha venido para quedarse. Hasta ahora, a pesar de los acuerdos municipales con Vox en algunos ayuntamientos y el de la comunidad valenciana, la estrategia de Feijóo le está dando resultado, dificultando la propaganda socialista de que PP y Vox son una misma cosa. El voto del PP a Collboni, candidato del PSC en Barcelona, a Maider Etxebarría, del PSOE en Vitoria, o en Durango y otras cuatro localidades en el País Vasco y en la diputación de Guipúzcoa a favor del PNV, además del acuerdo con el PRC de Revilla en Cantabria, son muestras inequívocas de la voluntad de situar al PP en el centro del sistema político.

Pero esa voluntad política necesita para asentarse una victoria suficiente el 23J, que le permita a Feijóo disponer de una mayoría parlamentaria que sostenga un Gobierno en minoría. Todas las encuestas conocidas de la última semana pronostican una victoria del PP adjudicando a este partido, 135 diputados la que menos, y 153 la que más. Un Gobierno en minoría empezaría a ser algo viable con 150 diputados, pero la viabilidad absoluta se la daría la obtención de 160. La cuestión radica en que el número de diputados del PP sea superior al número de diputados del PSOE, Sumar y de todos los partidos susceptibles de apoyar una nueva legislatura de Sánchez, es decir, ERC y EH Bildu con la incógnita del fiel de la balanza de los intereses del PNV, en torno precisamente a lo 160. La incógnita es, pues, cómo, de qué manera influirán los pactos finalmente alcanzados antes del 23J. Feijóo no se ha recatado en afirmar que son las direcciones territoriales las competentes para establecer los pactos autonómicos para formar gobiernos, aun en el caso de que aboquen a nuevas elecciones en octubre o noviembre, como sería el caso de no prosperar ningún acuerdo en Extremadura, donde la lista más votada es la de Fenández Vara, aunque con los mismos escaños que el PP, que ha ratificado su decisión de presentarse a la investidura, que no puede prosperar, tras el desacuerdo entre PP y Vox. Es difícil imaginar todo un proceso negociador en Aragón, Extremadura, Murcia, y Balears al margen del proyecto de Feijóo para toda España. Abascal ya se ha pronunciado contra Feijóo asegurando que está sacrificando todo, en Extremadura y en el resto de comunidades concernidas, al servicio de su proyecto en España que no es otro que conseguir un Gobierno en solitario del PP.

La conclusión parece pues que radica no en el tipo de pactos que se alcancen con Vox sino en los resultados del 23F. Si el PP no alcanza los 155 o 160 diputados habrá pacto con Vox para el Gobierno y en las comunidades donde se hayan alargado las negociaciones; si los alcanza o los supera, el Gobierno sería en exclusiva para el PP; también en las comunidades pendientes de pacto. Feijóo, por mucho que persiga ese Gobierno, no puede olvidar que la principal fuerza de cambio en el país no es tanto la esperanza y expectativas que pueda despertar su figura como una voluntad generalizada de pasar página con Sánchez. Y hay que reconocer el acierto del partido conservador en las elecciones del 28M. El «o España o Sánchez» de Díaz Ayuso resumía de forma imbatible el sentimiento generalizado en el centro y la derecha de que una segunda legislatura de Sánchez comprometía el futuro de la nación. Para las elecciones del 23J el eslogan «derogar el sanchismo» acierta también al sintonizar con amplias capas del país que desean la derogación de leyes como la Trans, la Memoria Democrática; la recuperación del delito de sedición, de la malversación; la reforma de la ley de vivienda; y acabar con la ocupación; acabar con el nombramiento de los jueces por los políticos; reformar la ley de educación devolviendo a las aulas la cultura del esfuerzo, el cultivo de la memoria, asegurar el español como lengua vehicular en todos los territorios, con la defensa también del uso vehicular de la lengua propia de cada comunidad. Pero la promesa de derogar puede que sea suficiente para Feijóo, pero no para España. Ya hemos dicho en alguna otra ocasión que volver al pasado no puede ser la solución a los problemas del presente, porque los más arduos problemas del presente son precisamente consecuencia de los problemas no resueltos del pasado. Feijóo tiene, sin duda, cualidades para gestionar problemas complejos. Quizá sea una buena receta para contrapesar los desaguisados del populismo bolivariano que hemos sufrido; los de Sánchez, con sus trolas, sus mentiras, sus designios autócratas y su deriva acompañando, haciendo suyas y elogiando las estrafalarias iniciativas de Unidas Podemos, aunque ahora intente escaquearse de las mismas en las entrevistas en las ondas; o los de Yolanda Díaz, una analfabeta que enfatiza de manera pomposa simples obviedades, una iletrada que pretende que Nacho Álvarez, el economista de Podemos, «sufrague» los debates económicos. Feijóo puede gestionar bien, pero para levantar el país se necesita algo más que cabeza, irrenunciable, se necesita alma, esa que mueve el mundo, inteligible y sensible; esa que hace decir a Inés, en verso de Lope, al ver a ese galán Don Alonso: «Este quiero».