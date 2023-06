Recuerdo que, hace ya algunos años y con motivo de una concentración por una mujer asesinada que tuvo lugar en la plaza de ses Tortugues de Palma, Leonor Taboada me espetó lo siguiente: «Miquel Àngel, es urgente que los hombres hagáis algo respecto a este tema. Las mujeres ya lo hemos dicho prácticamente todo y solo falta que os suméis también a esta causa, es del todo imprescindible». Desde entonces me empeciné en crear un grupo que, primero con la denominación de Grup d’Homes contra la Violència Masclista y más tarde con la más genérica e inclusiva de Homes per la Igualtat, denunciara la salvajada que supone que, año tras año, decenas de mujeres mueran asesinadas en nuestro país a manos de sus parejas o compañeros sentimentales. A las cifras me remito, a riesgo de ser monotemático y reincidente: en lo que llevamos de año son ya 22 las mujeres muertas a causa de la violencia machista y 1.206 en el cómputo global, iniciado el 1 de enero de 2003. Unas cifras insoportables, se mire por donde se mire.

Por eso me alegré cuando el otro día leí en este mismo periódico que Isabel Llinás, exdirectora del Institut Balear de la Dona y exdiputada en la Cámara autonómica por el Partido Popular, «se plantó», por decirlo de alguna manera, contra el acuerdo alcanzado por los populares y Vox en la Comunidad Valenciana. Dijo, en su cuenta de Twitter: «Hemos luchado muchos años contra la violencia que padecemos las mujeres para que ahora el PP de Valencia ceda ante Vox. Así no». Me pareció valiente y coherente, y por eso mismo la felicité personalmente, pues como también recordaba Ana Bernal-Triviño en un magnífico y oportuno artículo publicado también en este periódico el pasado martes 20 de junio no todo vale, a la hora de conseguir gobiernos estables en base a los buenos resultados obtenidos por PP y Vox en muchas comunidades autónomas y municipios el pasado 28M. Guste o no, y mientras no se demuestre lo contrario, la violencia de género afecta en un porcentaje abrumador a las mujeres. Y esa es la razón, y no otra, por la cual el concepto «violencia intrafamiliar» no se ajusta en absoluto a la realidad, cuando nos referimos a los asesinatos y agresiones de toda índole que año tras año se producen en ese ámbito. Mueren niños y no pocos hombres se suicidan después de haber perpetrado sus abominables crímenes, es cierto; pero el origen o causa de todo ello hay que buscarlo en el sentido de la propiedad que muchos hombres tienen aún sobre sus esposas o compañeras, es decir, en el machismo puro y duro.

Es muy importante llamar a las cosas por su nombre. Esa es la razón por la que también justamente hoy, en una iniciativa de la asociación que presido, Homes per la Igualtat, hemos organizado una charla-coloquio que bajo el título «Prostitució: negoci i explotació», quiere poner de manifiesto la falacia que constituye calificar a las personas que se dedican a esa actividad, la mayoría de ellas explotadas por redes de traficantes o simplemente empujadas por la necesidad, de trabajadoras sexuales y otras lindezas por el estilo. Para ello contaremos ni más ni menos que con la presencia de Maria Duran Febrer, exdirectora también de l’IB-Dona y experta jurista que, durante toda su vida y desde muchos y diversos ámbitos, se ha dedicado a lo que mejor se le da: defender los derechos de las mujeres fort i no et moguis, como diríamos en buen mallorquín. La charla en cuestión tendrá lugar hoy jueves a las 19.30 h en el Espai Suscultura (c/ Miquel Capllonch 33, Palma), y estoy seguro que será un placer escuchar a la buena de Maria llamando a las cosas por su nombre, como debe ser y para que, en esa cuestión y en todas las que atañen a los derechos y la integridad de las mujeres, no demos nunca ni un paso atrás.