Desde Larra a nuestros días

Hace casi 200 años que uno de los primeros periodistas conocidos en nuestro país, Mariano José de Larra y Sánchez de Castro escribió un artículo en la Revista el Pobrecito Hablador, un ensayo costumbrista, donde reflexiona sobre un problema muy de la España de la época «Vuelva usted mañana». Ha pasado mucho tiempo, y en el sistema sanitario público de las islas se ha puesto de moda otra frase, que seguro Larra utilizaría en un nuevo artículo «Ya le llamaremos» o «ya le llamarán». Le llamaremos para realizar una prueba diagnóstica solicitada por su médico o para una nueva cita. Y el paciente, armado de paciencia, tiene que esperar a que suene su teléfono y no lo haga cuando está en un avión, en su moto, bicicleta o patinete o su tiempo de siesta, porque cuando no coges la llamada ahí te quedas, esperando a que vuelva o sonar, aunque algunas veces no suena nunca «Ya le llamaremos» suena a «Ja et diré coses» o «Ja ens verem», expresiones muy típicas de estas islas y que los forasteros no entienden en un principio, pero que con el paso del tiempo todos se dan cuenta de que muy educadamente están diciendo que no vamos a recibir ninguna noticia de nuestro interlocutor. El extranjero del artículo de Larra estaba convencido de que en menos de 15 días realizaría todos sus trámites. Hoy los pacientes creen que los van a llamar en una semana, pero error, «ya le llamaremos» es futuro y eso pueden ser meses o años y si volvemos mañana nos encontramos con la misma respuesta, «ya le llamarán».

El lector avispado hará una puntualización, en la época que describe Larra, su crítica va dirigida a los funcionarios por su parsimonia y lentitud. En la época actual, no son los funcionarios los que retrasan el proceso sino los gestores y políticos que toman las decisiones organizativas y estructurales de forma unilateral, sin prestar atención a las propuestas de quienes luego deben gestionarlas y sin tener en cuenta que ningún funcionario aspira a hacer el trabajo varias veces cuando se puede realizar en una sola. Estas «no soluciones» solo provocan incertidumbre, porque saber que tienes cita para realizar un TAC o una RNM sea en el mes de mayo, junio , julio o dentro de 6 meses puede servirte para buscar otras soluciones alternativas, pero la incertidumbre o la espera, desespera y lleva al estrés, al malestar y al enfado, lo que en ocasiones acaba en violencia contra la persona que tienes enfrente y que no ha tomado parte en la decisión de «ya le llamaremos». Estimado lector, cuando tenga un impulso violento, verbal o físico, piense antes en que quien toma las decisiones con respecto a su problema, no son los administrativos, enfermeras o médicos de su centro de salud, sino políticos o gestores desde sus despachos. En vez de tener una actitud violenta con la persona que tiene delante, pida y rellene una hoja de reclamaciones solicitando una entrevista con el artífice de la toma de decisiones y expóngales a ellos o ellas sus quejas, para que le expliquen cómo han elegido esa alternativa, en base a qué criterios y cómo podrían cambiarla. Porque el funcionario al otro lado del mostrador, de la mesa o de la consulta, no tiene capacidad de cambiar el proceso, pero es el que recibe los improperios por parte del usuario. En nuestro caso, como médicos que somos, nos gusta mucho más otra frase como «No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy» o una frase de estas islas «totes les deixades són perdudes». Los facultativos pedimos lo mismo que el usuario de la sanidad pública, que cuando salga de la consulta le proporcionen las citas para las pruebas que le hayan solicitado, y saber así de la próxima cita con el especialista independientemente de que tarden más o menos, porque así sabrá a qué atenerse. Nos cuesta entender que en la era de la tecnología y la Inteligencia artificial, si hace 40 años nos daban cita de un año para otro con el cardiólogo u otro especialista ¿por qué no lo pueden hacer hoy? ¿No será que lo que intentan es maquillar las listas de espera y confundir a los ciudadanos, que desesperados piden información una y otra vez obteniendo la misma contestación : «Ya le llamaremos» y no vuelva mañana que le diremos lo mismo? En este escenario, las víctimas son el paciente y luego el médico y por otra parte es un ámbito asistencial, en el que existe un gran riesgo de generarse conflictos bioéticos y deontológicos en el profesional. Es el sistema quien pone al pie de los caballos (metafóricamente hablando) a los profesionales y sus pacientes, ya que quiebra con frecuencia la relación médico - paciente, siendo una factoría de burnout, de desencuentros y encontronazos entre los pacientes, las familias y el médico. Es imposible humanizar la larga lista de des-esperación de los pacientes que se hacinan en las largas listas de espera. Ya saben en derrota transitoria pero nunca en doma.