¿Delenda est Vox? Quizás

A tan sólo tres semanas de haberse celebrado las elecciones autonómicas y locales, despuntan tres formaciones como principales víctimas: Ciudadanos, Podemos y...Vox. Las dos primeras, por obvia y en directa descomposición. La tercera, por la misma razón. Pero con una variante: las consecuencias pueden darse en diferido. A pesar de que no lo quiera aceptar, que es diferente. Como en muchas otras cosas acontecidas en este país en los últimos seis años, Pedro Sánchez puede tener gran parte de responsabilidad - o mérito, según se mire - en la dilución de la extrema derecha. Y es que la convocatoria anticipada de elecciones legislativas para el próximo veintitrés de julio no dará tiempo a los de Alejandro Abascal a ejecutar su estrategia de acoso y derribo, planeada para este verano y otoño. Que no era otra que la segunda parte del «váyase, señor González» protagonizado por José María Aznar durante esos largos meses de invierno y primavera de 1996. Con el «paro, despilfarro y corrupción» como introducción necesaria a muchos de sus discursos.

Mejor ahorrarlo a la ciudadanía. Y, de paso, favorecer un futuro Gobierno con mayor estabilidad política que el actual . Como buen jugador de baloncesto, sabe el madrileño que no gana necesariamente el equipo que tira más veces a canasta. Sino el que lo intenta con mejores posiciones. Traducido al ámbito que nos incumbe: no debe ganar quien grite más, sino el que mueva sus fichas en el momento adecuado. El a veces taciturno Alberto Núñez Feijóo ha entendido a la perfección el órdago de La Moncloa: la cuestión no es quién vaya a gobernar a los españoles. Que también. El tema es acabar con Vox. Cerrándoles la gobernabilidad en todos los ámbitos en que ha sido posible. Ante todo, se debe dar imagen de partido de Estado. No de repartidor de cargos, «como los comunistas de Podemos»(sic). Si bien no se han podido evitar pactos locales un tanto incómodos por agendas divergentes (los consistorios se debían constituir el diecisiete de junio), todo parece indicar que, si continúan las abruptas exigencias de Vox, pocos acuerdos autonómicos podrían verse sellados antes de los comicios generales. Donde el Partido Popular tiene previsto, lisa y llanamente, ganar por goleada. Por el carácter plebiscitario de la convocatoria electoral, Génova calcula que su formación podría superar ampliamente los 160 escaños. Para esa proyección se basa en una macro encuesta realizada por Narciso Michavila y su empresa, GAD3. En el caso de que así fuera, la alianza con la ultraderecha española ya no se vería tan necesaria. Los mercados ya han avisado: creen en el PP, en su líder. Por él se van a movilizar: les inspira confianza. Saben que, votándole, no hay riesgo de ver sentado a un rejoneador en el Consejo de Ministros. Conscientes de que se trata del Gobierno de la nación: Primera División, jugando la «Champions» Ciertas responsabilidades deben confiarse a gente solvente. Seria. «De bien»(sic). Es su razonamiento. En cuanto a los nostálgicos del antiguo régimen, ya va bien que existan en ayuntamientos de provincias. Tanto en sus pueblos como en alguna capital: Primera y Segunda RFEF hacia abajo. Según los esquemas de las cabezas pensantes de la city madrileña, hábiles para ser gestionados por ganaderos y toreros retirados. Pero - quedan avisados - Abascal y los suyos no deberían pensar en el Banco Azul. Porque...¿ tendría sentido compartir el poder, si con la probable abstención de los nacionalistas vascos y canarios se tendría se podría gobernar en solitario? Vox sabe que debe cerrar acuerdos: si no reparte poder y prebendas, muy probablemente va a perder fuelle electoral. Y asistamos a un bucle similar al de otras formaciones políticas: que de disruptoras pasen a testimoniales en relativo poco tiempo. Con un añadido: el lento y casi inevitable desfile de los hoy orgullosos concejales «verdes» al Partido Popular. Es decir, a su casa madre. La paga manda. «Delenda est Vox?» Lo sabremos próximamente.