Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, el 20 de juny acaba la segona temporada de Veu Sahrauí, el programa de ràdio que l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) fa a Ona Mediterrània (onamediterrania.cat / 88,8 de l’FM). Veritablement, el que acabam és la tercera temporada car, en la de 2020-2021 ens van acollir com una secció intitulada Bon dia sahrauí al matinal que dirigeix Toni Rotget. Pel programa, que forma part de les tasques de sensibilització sobre la injusta i il·legal situació del poble sahrauí que desenvolupa l’AAPSIB, han passat ministres de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD); activistes sahrauís; representants de l’acadèmia; dirigents del Front POLISARIO; analistes locals, estatals, i internacionals; juristes; defensors i defensores dels Drets Humans; persones que històricament han defensat la causa sahrauí; responsables dels programes de solidaritat que desenvolupa l’AAPSIB; etc.

Al programa hi ha tingut força presència la difusió de notícies sobre el procés de descolonització inconclús de la que va ser la província espanyola número 53. S’ha volgut trencar el mur del silenci mediàtic que envolta aquest conflicte, com ara, el sorollós silenci sobre la guerra que, una vegada el Marroc va trencar l’alto el foc, es reinicià el novembre de 2020. En aquesta guerra, val a dir-ho, qui compleix la legalitat intencional són els sahrauís perquè el Front POLISARIO és un moviment d’alliberament nacional a qui el Dret internacional li reconeix el dret a l’ús de la força enfront de l’ocupació i dominació colonials. Altres murs mediàtics que hem trencat –o, si més no, ho hem intentat- són els que silencien la brutal repressió de la població sahrauí en els territoris il·legalment ocupats pel Marroc, l’espoli de recursos naturals que sofreix el poble sahrauí, o la trama de corrupció a l’engròs i de suborns a balquena descoberta al Parlament Europeu, coneguda com a Qatargate, però que, sobretot, és una pràctica mafiosa impulsada pel Marroc, i que, veritablement, caldria denominar Marrocogate.

En fi, han estat unes temporades (de les que, per cert, podeu recuperar els programes a la plataforma IVOX o al web de l’AAPSIB saharaillesbalears.org) intenses en les que hem hagut de tractar d’assumptes cabdals per a la causa sahrauí. A tall d’exemple, de la represa de la guerra, de la traïció de Pedro Sánchez (i, per tant, del Govern d’Espanya) al poble sahrauí, del cinquantè aniversari de la fundació del Front POLISARIO, de la gran solidaritat de la societat i les institucions de les Illes Balears amb la causa de la independència del Sàhara Occidental, o de la cultura sahrauí que l’ocupant voldria esborrar de la faç de la terra.

Malgrat que el que hem escrit fins ara ho pugui semblar, aquest no és un article de comiat. Ans al contrari. Mentre el poble sahrauí resisteixi, el moviment solidari amb la seva causa resistirem tossudament. No defallirem d’acompanyar fins a la seva llibertat al poble germà del Sàhara Occidental. Si els nostres amfitrions –Ona Mediterrània- mantenen la seva hospitalitat, continuarem alçant la veu des de les ones radiofòniques en defensa de la legalitat internacional, dels Drets Humans, de la decència. En tenim ganes de més i, en la mesura de les nostres possibilitats, millors temporades de Veu Sahrauí. Aquests mesos estiuencs descansarem sense oblidar-nos del Sàhara Occidental Ocupat pel Marroc. Els infants participants en el programa Vacances en Pau ens ho recordaran dia a dia... I a la ràdio hi continuàrem estant amb la música de la playlist (la llista de cançons) del Veu Sahrauí que hem anat confegint aquesta temporada 2022-2023.

En acabar l’estiu de segur hauran passat dues coses: S’hauran celebrat les eleccions legislatives espanyoles del 23 de juliol. És, doncs, l’hora de la transparència i concreció dels programes electorals de les forces polítiques sobre la qüestió sahrauí. És l’hora de, a tall d’exemple, contestar a les qüestions que Isaías Barreñada planteja al seu llibre Breve historia del Sahara Occidental (Catarata, 2022): «¿Pero acaso es ‘realista’ y ‘razonable’ la propuesta de autonomía en Marruecos? ¿En qué régimen no democrático es factible un genuino autogobierno regional? ¿Qué sentido tiene establecer una autonomía que no ha pedido la población? ¿Acaso Marruecos ha demostrado ser capaz de llevar a cabo ni siquiera su estrategia de regionalización en el conjunto del país, con unas limitadísimas transferencias de competencias, en estos últimos años?»

Per una altra banda, la presència directa o indirecta de Vox als governs de les institucions autonòmiques, que al setembre és de suposar que ja estaran en funcionament, incorpora una novetat en aquest procés d’alternança institucional. En els darrers quatre anys Vox no ha pres part del consens institucional -que reflecteix el consens social molt majoritari - envers la causa sahrauí. De fet, en la seva dèria d’anul·lar les autonomies, ha sostingut que les nostres institucions d’autogovern no havien de fer cap política de cooperació internacional, que això era competència d’España. Esperem no haver d’afegir una altra traïció al poble sahrauí: la del PP de Balears.

Sigui com sigui, se’ns gira feina per a la temporada 2023- 2024 de Veu Sahrauí. Si no hi ha novetat, nosaltres hi serem!