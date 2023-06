40 años después la extrema derecha vuelve a presidir el Parlament

En la primavera de 1983 las elecciones autonómicas establecieron, por los pelos, la primera mayoría de derechas en Balears, lo que condujo a que el Parlament, que se constituyó en La Lonja, eligiera presidente al exponente de la derecha más rancia de la entonces denominada Alianza Popular (la matriz del actual PP). Antonio Cirerol, antiguo teniente de alcalde del último Consistorio franquista de Palma, había fracasado en su pretensión de ser alcalde, porque no lo quisieron sus colegas del Consistorio. Hasta para ellos era demasiado extremista. Gabriel Cañellas, que deseaba que no le estorbase en su Ejecutivo, lo hizo presidente de la Cámara. Nada más ser elegido se despachó con una declaración admirable: «yo soy franquista» espetó a los sorprendidos periodistas. No había de qué extrañarse; algunos conocíamos que había brindado con cava en la noche del 23 de febrero de 1981, apenas dos años antes, por el triunfo de los golpistas de Tejero en la Cámara de Comercio. Han transcurrido cuatro décadas; hete aquí que la Cámara legislativa balear vuelve a contar con un presidente, Gabriel Le Senne, que poco tiene que envidiar de las credenciales que exhibía Cirerol. Quienes hayan leído algunos artículos del abogado sabrán de qué pie se calza. Está en Vox por lo que Vox es, por lo que proclama, por lo que quiere implantar en las islas: ahí bracea el asunto de las lenguas, castellano y catalán, que darán que hablar, sin duda.

El pacto PP-Vox se va estructurando, empieza a formatearse una vez que el falangista Jorge Campos ha sido apartado sin miramientos: encabeza la candidatura al Congreso de los Diputados. Misma operación que en Valencia, donde se han quitado de encima a Flores sustituyéndolo por quien dice que la violencia de género no existe. Tampoco considera Núñez Feijóo que se deba hablar de ella porque es, según dice, tal obviedad que es innecesario. Ese hombre, cuando se aposente en La Moncloa, que, salvo inopinada resurrección de Sánchez, sucederá, ofrecerá memorables comparecencias ante la prensa, si es que opta por hacerlo. En el documento del pacto PP-Vox suscrito por Marga Prohens, que empieza a acunarse en tablas tras el rejón de castigo que le ha propinado la extrema derecha, se cita la violencia intrafamiliar diluyendo la machista. Ocurre siempre: cuando la derecha conservadora cae en brazos de la extrema derecha esta acaba por impregnarla de su ideología. Lo iremos viendo. Será en las lenguas donde tendremos un dos de mayo a medio plazo. La libre elección por parte de los padres en los centros docentes es el primer subterfugio para, con más mala leche que la que en su día destiló José Ramón Bauzá, a un paso de finiquitar su andadura política en Estrasburgo, neutralizar la Ley de Normalización Lingüística aprobada por Gabriel Cañellas para dejar calmada a la parroquia «pancatalanista». Lo consiguió añadiendo subvenciones a las entidades del sector. Vox quiere liquidarlas, ponerlas a la intemperie, hacer del catalán una lengua vernácula como debe de ser, como nunca debió dejar de ser. Tal vez lo consiga. El riesgo para el PP es que vuelvan las movilizaciones como en la época de Bauzá; parece que los tiempos son otros, también los malos humores de la ciudadanía discurren por carriles diferentes. Ayer, con la constitución del Parlament, se finiquitó la hegemonía de las izquierdas, que, justo es recordarlo, ofreció dos presidentes de la Cámara inenarrables esperpentos: Chelo Huertas, atrabiliaria y mostrenca a partes iguales, y Balti Picornell, políticamente analfabeto, de esplendoroso porte, imposiciones del finado de cuerpo presente que atendía por Podemos. Eran inofensivos. Con tales antecesores Gabriel Le Senne (apunten hacia El Yunque) inoculará sin sobresaltos su pócima nacional católica. No es inofensivo. Acotación para el alcalde Martínez.-Dispone de 11 concejales. Faltan cuatro. Coll, amortizado concejal, escasamente molesto, puede dejar de estar en Cort. En Vox hay cabreo por cómo ha negociado o dejado de hacerlo.