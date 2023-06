Perplejidad ciudadana

La ciudadanía, no sólo en nuestra Comunidad, asistimos perplejos a unos procesos electorales casi interminables. Ciudadanos/as vivimos nuestras vidas preocupados/as por los problemas cotidianos: el salario, en caso de estar en activo, insuficiente para cubrir sus costes personales y familiares; el aumento de las pensiones de sus padres sigue en stand by; el presente y futuro de sus hijos/as siguen inmersos en un interrogante; el acceso a una vivienda digna sigue siendo misión imposible. Suma y sigue.

El pasado mes de mayo se celebraron las elecciones autonómicas y municipales con una clara victoria de la derecha (PP/Vox). Pero las transferencias de poderes siguen pendientes. El pasado sábado día 17 se formalizaron los diversos ayuntamientos formados por diversas y complejas mayorías, resaltando los gobiernos formados por PP/Vox. Ahora queda pendiente las transferencias municipales de las anteriores mayorías. No parece que en Ayuntamientos pequeños y medianos sufran dificultades y retrasos.

Visto lo visto hasta ahora, tales transferencias en el Ayuntamiento no resultarán fáciles, pendientes de si Vox participa o no en el gobierno municipal. Si así fuera podría significar la simple derogación, no aceptar como válidas ninguna de las iniciativas y gestiones del anterior Ayuntamiento modelo del «Sanchismo». Reproduzco un texto significativo de un experto en la materia. «Llama la atención que cada vez que se conocen los resultados electorales nadie se fía de nadie, se busca en los cajones por si acaso. Anulación del tranvía, expropiación de Son Busquets cuando existe un convenio de transferencia del Ministerio de Defensa. La transferencia de poderes; que debería ser una actuación normal, se convierte en una especie de parto sietemesino con fórceps incluido. ¿Inmadurez democrática?».

La toma de posesión del nuevo Parlament y del consiguiente Govern balear queda pendiente del pacto PP/Vox. Palabras literales de Jorge Campos, diputado de Vox en el Parlament: «Vamos a una mesa de negociación con nuestro modelo, que es Castilla-León». Y yo añado de mi cosecha particular: y/o del modelo reciente de la Comunidad Valenciana, donde se ha convenido un pacto integral PP/Vox, incluido el gobierno autónomo.

Marga Prohens (PP) es la candidata a presidir nuestra Comunidad. De los votos de Vox depende que sea elegida Presidenta, cuando se supone que explicitará sus objetivos, sus propuestas, sus pactos con Vox. Y partir de aquí, los nombramientos del Govern. Pero, a la hora de escribir estas líneas, el PP pide retrasar el Pleno de constitución del Parlament, cuyo límite es el próximo día 27. El motivo es el desacuerdo entre PP y Vox. Los Populares quieren gobernar en solitario; Vox quiere compartir mayoría parlamentaria y Govern. La solución necesariamente en breve.

Y para más inri, el 23 de julio estamos convocados a unas Elecciones Generales. El PP tiene como objetivo «derogar el sanchismo». Vade retro Satanás, el gobierno de Pedro Sánchez acompañado de comunistas, terroristas e independentistas. Pero de momento no sabemos cuáles son alternativas de los populares en materia de política económica, de empleo, de pensiones, de vivienda… Tan solo sabemos que pretenden derogar la última ley de vivienda, la ley de reforma laboral, la ley de educación, la ley de eutanasia, la ley de pensiones, la ley de memoria, la ley contra el cambio climático, la ley de igualdad… Suma y sigue. Se supone que en Campaña Electoral la derecha liderada por el PP, acompañada por Vox, nos propondrá su Programa de Gobierno.

Los/as ciudadanos/as, votantes o no del PP, tenemos derecho a conocer las propuestas del dicho partido, hoy favoritos en la mayoría de encuestas, y de las demás alternativas de Gobierno. Se supone que las diversas fuerzas políticas participarán en debates electorales donde se debatirán tales programas, más allá de la descalificación del adversario.

La esperanza es lo último que se pierde.