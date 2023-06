Jaime Bueno, el obrero del Derecho

Ha fallecido Jaime Bueno Pardo, un hombre coherente que creía en el Derecho como medio para cambiar el mundo. Se dio de alta en el Colegio de Abogados de Balears en 1986. Desde entonces puso su toga al servicio de los más humildes; de los excluidos por la Ley de Extranjería; de los trabajadores zarandeados por empresas y crisis; de las víctimas de violaciones de derechos humanos en todas las partes del mundo; de la lucha contra la corrupción; de los desaparecidos durante los impunes crímenes del franquismo; y de mil y una causas más en favor de la humanidad.

Era una persona de izquierdas hasta la médula, pero tenía los pies en el suelo. A diferencia de algunos iluminados que se creen salvadores por el hecho de pergeñar cuatro leyes progresistas de dudosa viabilidad, nuestro hombre siempre usó el pico y la pala de los tribunales y el TAMIB para tratar de enmendar entuertos, socorrer al necesitado y conseguir, grano a grano, mejoras sociales.

No me gustan las últimas fotos de Jaime, ya enfermo. Prefiero imaginarlo joven, avanzando a grandes zancadas por los pasillos de los juzgados. Vestía humildemente. No era uno de esos letrados remilgados, siempre a la última, siempre de marca y asiduos de caras peluquerías y buenos gimnasios.

No solía llevar maletín. Todo le cabía en una minúscula cartera de mano, porque le sobraba lo superfluo. Iba al grano. Sabía lo que valía el tiempo: el suyo, el de los funcionarios de justicia, el de los justiciables y el del resto de los operadores jurídicos.

A todos respetaba al máximo y trataba con un lenguaje llano. Sin florituras.

Fue uno de los mejores abogados laboralistas de Balears. En esa jurisdicción se debaten asuntos muy pegados al suelo, muy “reales”. En los años 80 y 90 los pleitos en “magistratura” no tenían nada que ver con los de penal, civil y mucho menos de lo contencioso.

Había jueces muy próximos, que daban una extraordinaria agilidad a las vistas orales (pienso en José Castro). Los abogados solían ser los mismos. En aquel clima familiar se ganó a pulso su excelente fama. Con el tiempo todo cambió. Llegaron la informática, los giros legislativos y procesales y, sobre todo, los atrasos. Después: el colapso.

Bueno no tiraba cohetes si ganaba, más tampoco se hundía si perdía. Era un albañil del Derecho, acostumbrado a duras jornadas y al tajo diario.

El 7 de abril de 1995 el líder de Izquierda Unida Eberhard Grosske denunció al president del Govern del Partido Popular Gabriel Cañellas, a su conseller de obras públicas, Bartolomé Reus, y al exconseller Jeroni Saiz por haber dado a dedo al empresario Antoni Cuart las obras y la explotación del túnel de Sóller. Después se demostró que aquella concesión se otorgó a cambio de importantes sobornos. Bueno lideró el equipo de abogados que ejercieron la acusación particular en nombre de Izquierda Unida. Fueron unos valientes mal pagados (no había dinero en las arcas de IU). Lucharon, con moral de victoria, hasta el final. El Tribunal Superior de Justicia de Balears declaró probada la corrupción, pero estimó los delitos prescritos.

Veo a Jaime en la vista oral del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Defendía la no prescripción y la condena de los acusados. Al final de la sesión comentó, con esperanza, la mucha atención que le habían prestado los magistrados del Alto Tribunal, que confirmó la imposibilidad del castigo. Aquella sentencia no derrotó a nuestro obrero.